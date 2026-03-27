Zadnja prilika: Prijave na Ideju godine traju još samo deset dana, a pobjednike čeka put u Europi

Preostalo vam je još deset dana da pošaljete svoju poslovnu ideju i potencijalno osvojite glavnu nagradu, odnosno studijsko putovanje u Europi. Prijave za Ideju godine, poduzetničko natjecanje za srednjoškolce koje organizira portal srednja.hr, zatvaraju se 5. travnja u ponoć.

Svoju ideju možete prijaviti sami ili u timu od najviše troje učenika, s mentorom ili bez njega. Sve što trebate napraviti je ispuniti poslovni plan i možda baš vaša ideja osvoji stručni žiri. Deset najboljih timova bit će pozvano na finale koje će se održati 23. i 24. travnja u prostorima Veleučilišta Effectus u Zagrebu. Svi finalisti imat će osiguran smještaj.

Kako se prijaviti?

Ni iskusnim poduzetnicima nije lako osmisliti poslovnu ideju, a posebno to nije lako učenicima koji to rade prvi put. Upravo zato Ideja godine nije natjecanje koje traži od vas savršenstvo već, uz vaš poduzetnički duh, nagrađuje kreativno razmišljanje i trud. Svakako sve to trebate konkretizirati u poslovnom planu čiji obrazac možete preuzeti ovdje.

Nakon što ispunite poslovni plan, šaljete ga putem ovog obrasca. Potrudite se biti što jasniji jer će na temelju toga stručni žiri, sastavljen od stručnjaka i poduzetnika s dugogodišnjim iskustvom, donijeti odluku o finalistima. Ako postanete jedan od njih, svoju ćete ideju trebati žiriju ukratko prezentirati uživo u Zagrebu.

Još se stignete prijaviti!

Još je malo vremena za prijavu, ali dovoljno da pripremite svoj poslovni plan i pošaljete ga. Možete se prijaviti zaključno s 5. travnja u 23:59 sati. Prilikom prijave imajte na umu da vaša ideja ne mora biti savršena, već da je ideja provediva u stvarnosti. Treba pokazati da ste istražili tržište i jasno istaknuti kome bi vaša ideja koristila.

Nemojte se bojati pokušati. Samo nekoliko klikova vas dijeli od odličnog iskustva u kojem možete jako puno naučiti. Osim iskustva, imate priliku za nova poznanstva i prijateljstva, a možda osvojite i glavnu nagradu.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar – ZICER. Sve novosti pratite na Facebook stranici Ideja godine ili nas pitajte putem maila [email protected]. Poslovni plan preuzmite ovdje, a pošaljite ga putem ovog linka. Kako vam ne bi promaknula niti jedna vijest o natjecanju, pridružite se Facebook događaju Ideje godine.