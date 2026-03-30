Jedan od najboljih mladih znanstvenika Hrvatske nam je rekao što misli o korištenju umjetne inteligencije

Ako koristiš AI za školu ili ideje, gdje je granica između pomoći i varanja? Mladi inženjer i znanstvenik otkrio nam je kako ga pametno koristiti.

O korisnosti UI alata u praksi najbolje je čuti iz prve ruke. Iz tog razloga razgovarali smo s voditeljem odjela za upravljanje učinkom imovine u KONČAR – Digitalu, IT tvrtki Grupe KONČAR, Mirom Antonijevićem. KONČAR je najveći hrvatski neto izvoznik koji se bavi razvijanjem tehnologija i inovativnih energetsko održivih rješenja, a Miro se u njemu zaposlio nakon doktorata na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

- Bavim se razvojem softverskih rješenja koja pomažu velikim tehničkim sustavima da rade pouzdanije, učinkovitije i pametnije. Vodim razvoj jednog takvog softverskog sustava, što znači da dio vremena i sam programiram, a dio vremena organiziram rad programera i ostalog osoblja uključenog u razvoj softvera, objasnio je Miro.

Mirin karijerni put obilježile su i dvije velike nagrade. Prva je zlatna medalja koju je dobio za inovaciju primjene VR tehnologije u energetici. S drugom nagradom dobio je titulu najboljeg mladog znanstvenika u gospodarstvu 2018. godine koju mu je dodijelila Hrvatska akademija tehničkih znanosti.

Uz osvojene nagrade, bio je dio tima koji je po prvi na svijetu realizirao i certificirao kibernetički sigurni SCADA sustav s normom IEC 62443. Doprinos njegovog tima jest dodatna zaštita od hakera i drugih prijetnji računalnog sustava za nadzor, prikupljanje podataka i upravljanje industrijskim procesima u stvarnom vremenu.

S obzirom na cijeli razvoj karijere, znanstvenik i inovator Miro Antonijević iz prve ruke može savjetovati srednjoškolce koji će sudjelovati u natjecanju Ideja godine. Upravo se on nalazi u stručnom žiriju koji će na finalu natjecanja odlučiti o pobjednicima.

Poduzetničko natjecanje koje iskorištava potencijal učenika

Ideja godine je poduzetničko natjecanje koje srednjoškolcima daje priliku da pokažu što zaista mogu. Kroz rad u timovima do troje ili samostalno učenici razvijaju korisne vještine istraživanja, planiranja i sudjelovanja u cjelokupnom procesu od stvaranja ideje do realnosti izvedbe. Ključno, pri tome, jest da razviju poslovnu ideju koja koristi neku od novih tehnologija kao što je, recimo, umjetna inteligencija.

Nakon procjene stručnog žirija, deset timova s najboljim idejama dolaze na finale u Zagreb. Za finale moraju pripremiti prezentaciju kojom će obraniti svoju ideju, a pobjednički tim osvaja studijsko putovanje u Europi.

'Umjetna inteligencija može otvoriti dodatne smjerove razmišljanja'

U potrazi za odgovorima na različita pitanja od osobnih problema pa sve do poslovnih izazova ljudi često posegnu za dostupnim alatima umjetne inteligencije. Unutar svoje pozicije na poslu, Miri umjetna inteligencija najviše pomaže pri kodiranju.

- Pomaže mi brže istražiti različite pristupe, provjeriti logiku, usporediti rješenja, sažeti informacije i ubrzati neke dijelove razvoja koji bi inače trajali znatno duže. Koristim je i u razradi ideja, jer često može otvoriti dodatne smjerove razmišljanja koje čovjek sam ne bi odmah uočio, rekao nam je Miro.

Važno je osvjestiti činjenicu da iako može proširiti vidike, umjetna inteligencija ne bi trebala biti jedini izvor informacija. Cilj nije da ljudi prestanu koristiti svoju glavu već da unaprjeđuju vlastite ideje.

- Mislim da je najveća zabluda to da AI skoro uvijek može doći do točnog odgovora. Istina je da će pomoći gotovo u svemu, i u traženju informacija i u generiranju novih ideja, i da s vremenom postaje sve bolji, ali još uvijek nije na razini da mu se može slijepo vjerovati, vjeruje Miro. Miro Antonijević | Foto: Privatna arhiva

'Vrlo pametan asistent, ali ne stroj koji će izbaciti gotovu ideju'

Unatoč tome koliko chatbotovi svojim odgovorima znaju podilaziti, Miro vjeruje kako je ključ u vođenju dijaloga.

- Posebno je koristan kada ga koristite da vam ospori ideju, pokaže slabe točke i prisili vas da razmislite još jednom. U tom smislu, AI nije najvrjedniji kad vam odmah da odgovor, nego kad vam pomogne da dođete do bolje verzije vlastite ideje, smatra Miro.

Tehnologija služi kako bi ljudima olakšala život, ali ne bi trebali dopustiti da nas ona u potpunosti zamijeni. Stoga je važno da je koristimo odgovorno. Miro kao glavne stavke odgovornog korištenja navodi zdravorazumsku sumnju i provjeru informacija.

- AI treba koristiti kao vrlo pametnog asistenta, a ne kao stroj koji će izbaciti gotovu ideju. Najkorisnije je krenuti od problema koji želite riješiti pa onda AI koristiti za istraživanje tržišta, definiranje ciljanih korisnika, prepoznavanje konkurencije, testiranje poslovnog modela i popravljanje samog pitcha, rekao je Miro.

'Tehnologija pomaže da ideje ne ostanu samo na papiru'

Jedan od ključnih uvjeta da bi poslovna ideja bila prihvaćena jest njena realna izvedivost uz korištenje suvremene tehnologije. Osim AI alate, Miro navodi i druge tehnologije koje natjecateljima mogu biti od pomoći.

- IoT senzori su korisni kada želite pratiti što se događa u stvarnom prostoru ili na nekom uređaju, a digitalni blizanci su zanimljivi jer omogućuju da nešto testirate virtualno prije nego što to stvarno izgradite. AR i VR nisu nužni za svaki projekt, ali u nekim situacijama mogu biti jako korisni, primjerice u edukaciji, turizmu, treningu ili prezentaciji proizvoda. Nekad upravo takva tehnologija može pomoći da ideja ne ostane samo na papiru, nego da ljudi odmah vide kako izgleda u praksi, rekao je Miro.

Kao član stručnog žirija natjecanja Ideja godine naglasio je kako nije dovoljan samo dobro razrađen poslovni plan, već se fokus treba staviti i na prezentaciju ideje.

- Jako je teško postići da netko odmah shvati ideju i odmah vidi njezinu realnu korist, a upravo je to često presudno. Možete imati dobru ideju, ali ako je ne znate jasno i uvjerljivo objasniti, ljudi je neće doživjeti onako kako ste zamislili. Zato bih puno pažnje posvetio i samoj komunikaciji, ne samo sadržaju, odgovorio je Miro.

