Poznati finalisti natjecanja Ideja godine 2026: Od 98 prijava samo 10 dobiva pozivnicu za finale

Natjecanje Ideja godine ove godine oborilo je vlastiti rekord - od čak 98 prijavljenih timova iz 60 škola i 27 gradova Hrvatske, stručni žiri morao je odabrati samo deset. To su finalisti koji se 23. i 24. travnja u Zagrebu bore za glavnu nagradu - studijsko putovanje u Europi.

Ideja godine natjecanje je koje portal srednja.hr organizira za srednjoškolce koji znaju razmišljati kao pravi poduzetnici. U prvom krugu učenici su osmišljavali poslovne ideje i izrađivali poslovne planove koje će prezentirati uživo u prostoru Effectus veleučilišta u Zagrebu.

Kako izgleda finale natjecanja?

Prijave su završile 5. travnja. Svi koji su do tada poslali svoje poslovne planove ušli su u izbor. Žiri nije imao lak zadatak - morali su odabrati samo deset najboljih projekata koji će proći u finale. Finale natjecanja održava se 23. i 24. travnja u prostoru Effectus Veleučilišta, zlatnog partnera natjecanja.

Finalisti će izložiti svoje ideje pred žirijem i drugim natjecateljima. Za svoju prezentaciju imaju točno sedam minuta, a izazov je sažeto i jasno predstaviti poslovnu ideju i odgovoriti na ključno pitanje: zašto baš njihova ideja treba pobijediti?

Nakon što doznamo pobjednike, sve finaliste čeka zajednička večera i zabava. Idućeg dana nakon doručka slijedi obilazak Zagrebačkog inovacijskog centra - ZICER-a, gdje će iz prve ruke upoznati domaći start-up scenu, a nakon toga slijedi povratak kućama. Organizator finalistima osigurava smještaj, večeru i doručak.

Osam timova već ima svoj MVP

Posebno su se istaknuli timovi koji su uz poslovni plan donijeli i već razrađen minimal viable product, skraćeno MVP. To je probna verzija proizvoda s osnovnim funkcijama koja radi i može se koristiti.

Nije uvjet za prijavu, ali pokazuje razinu ozbiljnosti i posvećenosti, stoga su takve prijave imale prednost. Od deset timova u finalu, čak njih osam ima svoj MVP.

Ovo su finalisti ovogodišnje Ideje godine

Deset najboljih poslovnih ideja učenika iz cijele Hrvatske prema izboru stručnog žirija Ideje godine, po redoslijedu izlaganja u finalu su:

1. Leonova družina | Domagoj Novak, Dimitrije Milinković, Marin Budiša, mentorica Sanda Duk Pritišanac | Ekonomska i upravna škola Osijek

2. NEXA CORE | Duje Žižić, Ivano Tabak, Zvonko Mandalinić, mentor Marin Ivandić | Elektrotehnička škola Split

3. SPONA | Egon Tomić, mentorica Sanja Pavlović Šijanović | Gimnazija Vukovar

4. ReWood | Patricia Pongrac, Petra Pofuk, Ivan Radić, mentorica Aleksandra Hohnjec | Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

5. OlympOS | Jakov Wagner | I. gimnazija Osijek

6. MyStoryTeam | Toni Bartolić, Fran Klasić, Tea Fabrični, mentor Goran Gomaz | Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb

7. Loyall | Dunja Širić i Martina Kolarić, mentor Mario Salai | Prva srednja škola Beli Manastir

8. Powerpuff girls | Hana Babić, Monika Pakai, Marta Martinović, mentorica Tomislava Komesarović | Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

9. Fishncy | Bepo Uljević, Bruno Petak, mentor Ante Vlah | Elektrotehnička škola Split

10. M2 | Marin Martinis, Mate Tafra, mentorica Elvira Sorić | SŠ 'Jure Kaštelan' Omiš

Zahvaljujemo svima koji su se prijavili na Ideju godine, a finalistima želimo puno sreće u finalu.

Popis svih prijavljenih timova i škola iz kojih dolaze pronađite ispod.

