Tko će odnijeti titulu pobjednika? Finale natjecanja Ideja godine pratite preko YouTubea

Finalisti Ideje godine, poduzetničkog natjecanja za srednjoškolce, za nekoliko dana stat će pred žiri, a svaki od njih imat će sedam minuta da uvjeri stručnjake zašto baš njihova ideja zaslužuje pobjedu. Glavna nagrada je studijsko putovanje u Europi. Cijelo finale moći ćete pratiti uživo na YouTube kanalu portala srednja.hr.

Proteklih tjedana učenici iz cijele Hrvatske osmišljavali su poslovne ideje, izrađivali poslovne planove i pripremali prijave za Ideju godine. Ove godine je natjecanje oborilo vlastiti rekord - pristiglo je čak 98 prijava iz 60 škola i 27 gradova Hrvatske. Stručni žiri imao je težak zadatak: odabrati samo deset finalista.

Posebno se ističe to što čak osam od deset finalnih timova dolazi s već razvijenim minimalnim održivim proizvodom, što se naziva MVP. Riječ je o prototipu njihovog proizvoda s osnovnim funkcijama koja stvarno radi. Prijava s MVP-jem nije bila uvjet, ali svjedoči o ozbiljnosti i posvećenosti timova.

Finale se održava 23. i 24. travnja u prostoru Effectus veleučilišta u Zagrebu. Svaki finalist imat će točno sedam minuta za prezentaciju, a nakon svakog izlaganja žiri može postavljati dodatna pitanja.

Koga ćemo gledati u finalu?

Deset najboljih poslovnih ideja, po redoslijedu izlaganja, su:

1. Leonova družina | Domagoj Novak, Dimitrije Milinković, Marin Budiša, mentorica Sanda Duk Pritišanac | Ekonomska i upravna škola Osijek

2. NEXA CORE | Duje Žižić, Ivano Tabak, Zvonko Mandalinić, mentor Marin Ivandić | Elektrotehnička škola Split

3. SPONA | Egon Tomić, mentor Davor Šijanović | Gimnazija Vukovar

4. ReWood | Patricia Pongrac, Petra Pofuk, Ivan Radić, mentorica Aleksandra Hohnjec | Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

5. OlympOS | Jakov Wagner | I. gimnazija Osijek

6. MyStoryTeam | Toni Bartolić, Fran Klasić, Tea Fabrični, mentor Goran Gomaz | Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb

7. Loyall | Dunja Širić i Martina Kolarić, mentor Mario Salai | Prva srednja škola Beli Manastir

8. Powerpuff girls | Hana Babić, Monika Pakai, Marta Martinović, mentorica Tomislava Komesarović | Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

9. Fishncy | Bepo Uljević, Bruno Petak, mentor Ante Vlah | Elektrotehnička škola Split

10. M2 | Marin Martinis, Mate Tafra, mentorica Elvira Sorić | SŠ 'Jure Kaštelan' Omiš

Zahvaljujemo se svim prijavljenima, a finalistima želimo puno sreće u finalu. Finale pratite uživo putem YouTubea i bodrite tim iz svoje škole.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.