Učenici iz Splita razvili su genijalnu podvodnu kameru i pomeli konkurenciju na natjecanju Ideja godine 2026.

Bepo i Bruno iz Elektrotehničke škole Split projektom vodootporne podvodne kamere pobijedili su konkurenciju od čak 98 prijava iz cijele Hrvatske.

Srednjoškolci s najboljim poslovnim idejama u Hrvatskoj danas su se okupili na finalu četrnaestog izdanja natjecanja Ideja godine. Riječ je o natjecanju za učenike u osmišljavanju poslovne ideje, pisanju poslovnog plana, a na kraju, i izlaganju svoje ideje pred stručnim žirijem.

Natjecanje niti ove godine ne bi bilo moguće bez partnera koji su ga podržali. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.

Na natjecanje je pristiglo rekordnih 98 prijava iz 60 škola i 27 gradova Hrvatske, a u finale je prošlo samo deset najboljih. Iako to nije bio uvjet za prijavu, čak osam od deset finalista već je razvilo prototip svoje poslovne ideje. Konkurencija za glavnu nagradu, studijsko putovanje u Europi, dakle, bila je velika.

Pred finalistima nije bio lak zadatak. Imali su samo sedam minuta da stručnom žiriju održe svoj pitch i objasne zašto baš njihova poslovna ideja zaslužuje odnijeti pobjedu.

Zašto je ove godine bilo teže odabrati pobjednika nego na prijašnjim izdanjima natjecanja, objasnio je Miro Antonijević, voditelj Odjela za upravljanje učinkom imovine, KONČAR – Digital i jedan od članova žirija Ideje godine.

- Vidljiv je jako velik trud svih finalista. Vidljivo je da ste dugo promišljali o projektima. Ove godine je bilo teško odlučiti čiji projekt bi imao najveću šansu uspjeti u realnom svijetu. Oduševljen sam da su tako mladi ljudi toliko zrelo prezentirali i iznijeli svoje ideje, možete biti jako ponosni na sebe, poručio je Antonijević. Miro Antonijević, KONČAR - Digital | Foto: srednja.hr

Finalisti koji ulijevaju optimizam

U žiriju je sjedila i Helena Popović Petrušić, predavačica na Veleučilištu Effectus, koju je posebno impresionirao način na koji učenici koji su sudjelovali u natjecanju uočavaju probleme u svojim zajednicama.

- To samo znači da ćete u budućnosti svako okruženje u kojem budete radili i živjeli oplemeniti rješenjima za probleme tog trenutka. To ulijeva nadu, daje optimizam. Kroz taj proces učite stvarati i svatko od vas je doista pobjednik, rekla je Popović Petrušić. Helena Popović Petrušić, Effectus veleučilište | Foto: srednja.hr

Trud kojeg su finalisti uložili u svoje prijave itekako je vidljiv, naveo je Marko Novosel, Detection and Analysis Team Leader u Spanu. To je posebno impresivno, pogotovo kad se uzme u obzir dob sudionika natjecanja.

- Za neke proizvode možemo reći da su spremni za korištenje na tržištu, uz male promjene. Neki će pobijediti, drugi neće, ali ne dajte da vas to obeshrabri. I oni koji pobijede imaju puno posla da njihove ideje postanu stvarnost, stoga nemojte odustati, poručio je Novosel svim finalistima. Marko Novosel, Span | Foto: srednja.hr

O pobjednicima je odlučivao i Frane Šesnić, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra, ZICER-a. Iako učenici toga možda nisu niti svjesni, njihove vještine prezentiranja bile su iznadprosječne, napomenuo je Marko Matijević, glavni urednik portala srednja.hr i pokretač natjecanja.

- Na faksu, na predavanjima, u tvrtkama mnogi ne znaju tako dobro prezentirati. To je zaista velika vrijednost. Drago nam je što je Ideja godine postala toliko konkurentna da moramo dobro promišljati o tome tko će pobijediti. Tražili smo ideju koja ima najviše potencijala zaživjeti na tržištu, to je bio glavni kriterij, pojasnio je Matijević. Marko Matijević, srednja.hr | Foto: srednja.hr

Oduševili žiri svojim jedinstvenim proizvodom

Prema ocjenama žirija, ideju koja ima najviše šanse uspjeti na tržištu osmislili su učenici Bepo Uljević i Bruno Petak iz Elektrotehničke škole Split. Za svoje su postignuće osvojili glavnu nagradu, studijsko putovanje u Europi koje osigurava zlatni partner natjecanja, Effectus veleučilište.

Njihov projekt Fishncy, za kojeg već imaju potpun prototip koji funkcionira, rješava problem nemogućnosti kvalitetnog i automatskog dokumentiranja podvodnog života. Ideja je rođena iz ljubavi prema moru i osobne potrebe, a pokazalo se kako tu potrebu dijele i drugi akteri na tržištu. U razvoju projekta pomogao im je i mentor Ante Vlah.

- Samostalno smo istrenirali AI model da prepoznaje određene vrste riba. Kad riba propliva ispred naše podvodne kamere, ona fotografira i sprema ih na odgovarajuće mjesto s oznakom vrste ribe, datumom i vremenom, pojasnio je Bepo.

Tijekom razvoja svog projekta održali su nekoliko predavanja zainteresiranim korisnicima svog proizvoda, poput Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Bruno i Bepo smatraju kako bi njihov proizvod bio koristan i hobistima poput ribolovaca ili turistima, ali i industrijskim korisnicima.

- Hvala svima koji su nam pomogli u razvoju projekta, Institutu za oceanografiju i ribarstvo, roditeljima koji su nam pomogli u razvoju samog kućišta, poručili su pobjednici. Bepo Uljević i Bruno Petak | Foto: srednja.hr

Impresivni projekti našli su se na drugom i trećem mjestu

Na drugom mjestu našli su se Domagoj Novak, Dimitrije Milinković i Marin Budiša iz Ekonomske i upravne škole Osijek. Uz pomoć mentorice Sande Duk Pritišanac razvili su Leon, digitalnu platformu koja kombinira analizu govora, sadržaja i strukture prezentacije u jedinstveni komunikacijski model te kroz vlastiti Leon Communication Development Model (LCDM).

Taj model prati napredak korisnika i stvara njihov komunikacijski profil. Uz pomoć umjetne inteligencije analizira govor i tekst, a cilj joj je učenicima, studentima i mladim profesionalcima omogućiti samostalno vježbanje javnog nastupa i razvoj komunikacijskih vještina. Domagoj Novak, Dimitrije Milinković, Marin Budiša, Sanda Duk Pritišanac | Foto: srednja.hr

Na trećem mjestu je Jakov Wagner, učenik iz I. gimnazije Osijek. Kreirao je OlympOS, AI platformu koja generira personalizirane zadatke u formatu kojeg koristi NCVVO, automatski ih ocjenjuje i prilagođava razini svakog učenika.

Nakon teniskog meča s prijateljem koji studira na FERIT-u, ali i nakon razgovora sa stručnjacima koji AI svakodnevno koriste u poslu, shvatio je da u obrazovanju još uvijek ne postoji AI kakvog profesionalci koriste za pisanje koda i analizu podataka. Stoga je odlučio ga kreirati, i to posve samostalno. Jakov Wagner | Foto: srednja.hr

Važno je napomenuti da su i finalisti na drugom i trećem mjestu razvili potpuno funkcionalne prototipe koje je stručni žiri imao priliku isprobati. Novost natjecanja je i priznanje za najbolju prezentaciju, a nju su ponijele učenice Hana Babić, Monika Pakai i Marta Martinović iz Ekonomske i trgovačke škole Vinkovci. Njihova mentorica je Tomislava Komesarović.

