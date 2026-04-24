Ovi učenici imaju najbolju poduzetničku ideju 2026. godine: 'Mislili smo da imamo velike izglede'

Bruno i Bepo, pobjednici ovogodišnje Ideje godine, puni emocija nakon finala otkrili su nam da planiraju nastaviti s radom na svom projektu Fishncy.

Bepo Uljević i Bruno Petak, učenici Elektrotehničke škole Split, pobjednici su ovogodišnje Ideje godine, natjecanja za hrvatske srednjoškolce s najboljim poslovnim idejama u organizaciji portala srednja.hr. Oni su, naime, razvili vodootpornu kameru koja pomoću umjetne inteligencije prepoznaje određene vrste riba. Kad riba propliva ispred kamere, kamera ju fotografira te taj sadržaj pohrani u mapu uz naziv ribe, datum i vrijeme kada je fotografirana. Te mape se kasnije šalju na njihove servere te se fotografije mogu pregledavati i objavljivati na njihovoj web stranici.

Svoj projekt nazvali su Fishncy, a na ideju su došli iz ljubavi prema moru i osobne potrebe.

- Mi živimo u Splitu, blizu mora, i volimo svakodnevno odlaziti kupati se, roniti, loviti ribe. Mi smo htjeli imati automatsku kameru koja bi nam omogućila da se 100 posto fokusiramo na ono što radimo i da smo uvjereni da ćemo imati slike visoke kvalitete bez našeg truda, ispričali su nam Bepo i Bruno nakon finala.

'Da smo izgubili od njih ne bi nam bilo žao...'

Svoju ideju planirali su oko pola godine, a onda su godinu i pol dana razvijali cijeli projekt. Vjerovali su u njegov uspjeh na Ideji godine.

- Mislili smo da imamo velike izglede i jako dobru ideju jer su nam i na prošlim natjecanjima govorili da ideja ima veliki potencijal te smo za predavanja koja smo odradili na određenim lokacijama dobili dobru povratnu informaciju, iskreni su Bruno i Bepo.

I od žirija na Ideji godine, dodali su, dobili su korisne savjete za unapređenje svog projekta.

- Dali su nam izvanredne ideje, uključujući to da ubacimo GPS kako bismo bolje mogli locirati određene vrste riba te uređaje u slučaju da se izgube. Sigurno ćemo to implementirati u bližoj budućnosti, najavili su Bruno i Bepo.

Iako su znali da u Zagreb stižu s dobrom poduzetničkom idejom, konkurencija je, naveli su, također bila jaka.

- Izdvojili bismo možda Leonovu družinu. Stvarno vidimo veliku budućnost i kod njih i želimo im sve najbolje. Ne možemo lagati, obožavamo to što smo prvi, ali da smo izgubili od njih ne bi nam bilo toliko žao, objasnili su dečki.

U razvoju projekta pomogao im je i mentor Ante Vlah. Za ovo natjecanje čuli su upravo od dva različita profesora koja su ih motivirala za prijavu.

- Mislimo da je ovaj format odličan jer zapravo potiče učenike, djecu na ovakvo razmišljanje i zapravo im daje šansu, čak i ako se ideja neće pretvoriti u funkcionalnu tvrtku, daje im šansu da razvijaju ideje. Bilo je fantastično, definitivno. Emocije su visoke nakon pobjede, tako da je teško govoriti, ali iznimno smo sretni. Bila je velika i trema, ali sve u svemu bilo je super, rekli su nam Bruno i Bepo.

Bruno i Bepo idu na studijsko putovanje u Europi

Planiraju nastaviti raditi na razvoju svoje ideje. Osim ranije navedenog GPS-a, imaju i druge planove.

- Definitivno planiramo nastaviti s razvojem ove ideje, sljedeći koraci su nam malo bolje napraviti web stranicu na koju se objavljuju fotografije te planiramo i sami izraditi svoje pločice i kameru za samu podvodnu detekciju, najavili su.

Za kraj su dodali da im je žao što obrazovni sustav učenike ne potiče dovoljno na ovakve poduzetničke ideje.

- Postoje profesori koji su odlični i potiču sve učenike na ovakve stvari, ali postoje nedostaci u sustavu koji bi trebali više poticati, zaključili su Bruno i Bepo.

Žiri koji je njihovu ideju ocijenio kao onu koja ima najveću šansu zaživjeti činili su Miro Antonijević, voditelj Odjela za upravljanje učinkom imovine, KONČAR - Digital, Helena Popović Petrušić, predavačica na Veleučilištu Effectus, Marko Novosel, Detection and Analysis Team Leader u Spanu i Marko Matijević, glavni urednik portala srednja.hr i pokretač natjecanja.

Podsjetimo, na natjecanje je pristiglo rekordnih 98 prijava iz 60 škola i 27 gradova Hrvatske, a u finale je prošlo samo deset najboljih. Glavna nagrada je studijsko putovanje u Europi.

Prezentaciju tima Fishncy možete pogledati od 01:59:30.

