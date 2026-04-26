Jakov je razvio aplikaciju koja vas priprema za državnu maturu: 'Sustav ne potiče učenike dovoljno'

Jakov Wagner osvojio je treće mjesto na našem natjecanju Ideja godine. Njegova aplikacija OlympOS priprema učenike za državnu maturu s pomoću AI-ja.

Prošlog četvrtka održali smo finale našeg natjecanja u učeničkom poduzetništvu Ideja godine. Deset najboljih od 98 prijavljenih timova predstavilo je svoje ideje i poslovne planove, a većina sudionika je izradila prototipe svojih proizvoda. Pred žirijem bila je teška odluka da rangiraju finaliste, a razliku u prvih nekoliko pozicija činile su nijanse.

U ovom članku donosimo priču Jakova Wagnera, učenika Prve gimnazije Osijek, koji samostalno i to bez mentora razvija aplikaciju za pripremu za državnu maturu. To mu je osiguralo visoko treće mjesto na Ideji godine 2026. Aplikacija koristi umjetnu inteligenciju kojom generira pitanja za ponavljavnje iz velike baze podataka koju Jakov sam sastavlja.

- Na ideju sam došao na privatnim instrukcijama kad sam poslušao riječ profesorice, instruktorice koja mi je predavala i zaključio da profesorima i instruktorima treba alat koji bi im pomogao u pripremi materijala za učenike. Na samom projektu radim od studenog, ali s razvojem aplikacije sam krenuo na početku proljetnih praznika, otkriva nam Jakov.

Chatbotom je 'oživio' Ranka Marinkovića

Jakov se još od 2020. godine počeo zanimati za nove tehnologije. U prezentaciji je priznao da je to počelo s kriptovalutama, pa je prešlo na NFT-eve, a put ga je odveo do automatizacije putem umjetne inteligencije i izrade aplikacije. Velika pomoć bili su mu programeri iz osječke tvrtke Gauss Development, koji su ga potaknuli da razvije svoj projekt, koji je nazvao OlmypOS.

- Generički alati ne razumiju NCVVO šemu i format za državnu maturu, pa sam morao sastavljati svoju bazu podataka koja će biti temelj samog AI modela, to jest kao ChatGPT Wrapper. Razlika će biti u tome što sam koristio sustav različitih modela umjetne inteligencije i različitih modela glasovne generacije poput ElevenLabsa, objašnjava Jakov.

OlympOS nudi razne značajke, od generacije pitanja iz gradiva državne mature do razgovora s književnicima. Jakov je 'oživio' Ranka Marinkovića, autora Kiklopa, djela koje često na maturi zadaje glavobolje učenicima. Koristeći OlmypOS učenici će moći razgovarati s chatbotom koji je dobro upoznat s Marinkovićevim djelom, a generirani glas učinit će interakciju zabavnijom i pristupačnijom. Jakov je i demonstrirao svoj chatbot pred žirijom.

Učenici će moći fotografirati stranicu i uploadati je u 'bilježnicu'

Učenici će moći svoje materijale uploadati u aplikaciju. Na primjer, moći će uslikati fotografiju iz udžbenika, a AI onda taj sadržaj koristiti za generiranje pitanja. Aplikacija bi koristila lokalnu pohranu te tako ne bi kršila autorska prava.

Jakov smatra da bi od ove aplikacije najviše koristi imali maturanti, ali bi je mogli koristiti i svi učenici za pripreme za testove. Već je razgovarao s lokalnim pružateljem priprema za maturu i profesorima u školi te kaže da su svi zadovoljni s rezultatima. Priznaej da je očekivao ulazak u finale jer je svjestan da je dao sve od sebe i vjerovao je u svoju ideju.

- Povratne informacije koje sam dobio od žirija su mi jako koristile. Dobio sam neke ideje koje ću svakako implementirati u aplikaciju. Najzanimljivija ideja mi je bila Leonova družina, AI asistent za javni govor, podijelio je Jakov.

Aplikaciju planira predstaviti javnosti već u svibnju

Na natjecanje Ideja godine naišao je sasvim slučajno na našem portalu, a rezultat je pokazao da se svakako isplatilo prijaviti.

- Ovakav format natjecanja mi se jako sviđa, jer vjerujem da stvarno povezuje ljude i da je odlično iskustvo za izgradnju sebe i tima, rekao je Jakov.

Slijedeći koraci su mu dovršiti aplikaciju te provesti lokalne ankete o interesu i potrebama učenika. Nakon toga planira aplikaciju uvesti na javno tržište, a nada se da će to uspjeti učiniti prije kraja srednje škole za maturante, dakle do 22. svibnja.

Izazovi pred njim su kako naplaćivati aplikaciju i kako osigurati zaštitu autorskih prava u sustavu. Žiri mu je sugerirao da razmisli o dinamičnom naplaćivanju, odnosno da usluga poskupi u vrijeme intenzivnijih priprema za maturu, dok u ostatku godine može biti niža, čime bi potaknuo učenike da se pripremaju što ranije. Na opasnost od kršenja autorskih prava upozorio ga je odvjetnik iz tvrtke Gauss Development, pa bazu podataka sastavlja sam, parafrazirajući udžbenike i dostupna pitanja.

'Standardizirao bih odnos profesora s učenicima'

Budući da je njegova tema usko povezana s obrazovanjem, pitali smo ga i što bi u našem školstvu mijenjao. Jakov smatra da je u njega potrebno uvesti reda, pogotovo jer ima dojam da ne pružaju svi nastavnici jednako učenicima, zbog čega njihovo znanje nije na istoj razini.

- Mislim da obrazovni sustav ne potiče dovoljno učenike da uz nastavu rade na dodatnim projektima i to bi se trebalo promijeniti. U obrazovanju bih promijenio to da bih standardizirao odnos profesora s učenicima tako da se zna kako se sve treba napraviti i da profesori imaju standardiziran alat preko kojeg će dobiti točne smjernice kako će određivati nastavu kako bi svatko imao podjednaku priliku za kvalitetno obrazovanje. Vjerujem da neki gradovi i sela nemaju istu razinu nastave kao veći gradovi i veće institucije, zaključio je Jakov.

Međutim njemu Ideja godine nije bilo jedino natjecanje ovog tjedna. Sudjeluje i na veslačkom državnom natjecanju koje se također održava u Zagrebu. Zbog toga je s Ideje godine odmah produžio na trening.

