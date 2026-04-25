Učenici iz Osijeka dobili novi predmet, a onda osmislili alat koji će pomoći tisućama učenika i studenata

Učenici iz Osijeka razvili su platformu koja pomaže u javnom nastupu i s njom osvojili drugo mjesto među gotovo stotinu timova na Ideji godine 2026.

Domagoj Novak, Dimitrije Milinković i Marin Budiša učenici su koji dolaze iz Ekonomske i upravne škole Osijek. Na ovogodišnjem izdanju Ideje godine, poduzetničkog natjecanja za srednjoškolce okupili su se u tim Leonova družina. Ideja za njihovu platformu Leon, koja je već u funkciji, osvojila je drugo mjesto u konkurenciji 98 prijavljenih timova.

- Naša ideja bila je platforma Leon, koji je osobni asistent u području javnog govora i nastupa. Pomaže da ljudi prebrode svoj strah od javnog nastupa. Primarni su nam korisnici učenici i studenti, ali i poduzetnici i bilo tko tko ima strah od javnog nastupa, kaže nam Domagoj.

Na ideju došli nakon što su dobili novi predmet

Njihovom prezentacijom natjecanje je i otvoreno, a na njoj su u sedam minuta žiriju i publici morali predstaviti glavne značajke svog projekta. Neke od funkcionalnosti koje platforma nudi za vježbanje su govorni trening, simulacija i pitch simulator. Pod opcijom 'moje vježbe' korisnici mogu pronaći vježbe koje su im nužne za usavršavanje nastupa, a platforma Leon nudi i transkript te opciju video analize koja ocjenjuje koliko gesti korisnik koristi, držanje tijela i samouvjerenost i slično. Sve to korisniku nudi mogućnost izrade govora koji će biti profesionalniji i bolje strukturiran. Osim toga, Leon analizira i prezentaciju koju korisnik, primjerice student, namjerava prikazati, a nudi i razne zadatke korisnicima.

- Na ideju smo došli tako što smo u školi ove godine dobili predmet Komunikacijsko-prezentacijske vještine. Tada smo uočili da većina naših vršnjaka ima problem sa strahom od javnog nastupa i dobili ideju da za to pronađemo nekakvo rješenje, prepričava nam Dimitrije.

Prilikom prezentiranja projekta učenici su objasnili i da napredak ne dolazi preko noći. No, što korisnik više vježba, Leon prepoznaje njegove obrasce ponašanja i na temelju toga gradi korisnikov komunikacijski profil. I to kroz model koji je Leonova družina sama osmislila. Kroz komunikacijski indeks korisnik može pratiti svoj napredak.

- Na projektu smo radili zadnja 2-3 mjeseca, s time da ideju imamo dugo, otkako smo u školi dobili predmet KPV, navodi Marin.

Namjeravaju razvijati projekt

Sam žiri istaknuo je kako se vodila 'tijesna bitka' oko toga tko će odnijeti pobjedu.

- Naravno da smo se nadali pobjedi, to je cilj ulaska u svako natjecanje, zar ne? Ali nisam razočaran što nismo pobijedili. Žiri je rekao da je bilo više-manje izjednačeno između nas i prvog mjesta tako da nismo razočarani, kaže nam Domagoj.

Marin navodi da mu je od preostalih ideja najbolja bila pobjednička, dok se je Dimitriju najviše svidio projekt učenika koji je osvojio treće mjesto. Riječ je o pomoći pri učenju za maturu, a u sutrašnjem članku možete doznati detalje. Na sam format ovakvog poduzetničkog natjecanja za učenike imaju pozitivne reakcije.

- Za Ideju godine čuli smo u našoj školi, već se je škola natjecala i protekle godine, konkretno bio je moj prijatelj koji je trenutačno na fakultetu. Vrlo mi je pozitivno što postoji ovakvo natjecanje, potiče učenike da sami razmišljaju, da budu kreativni. U današnjem je svijetu jako teško postići nešto inovativno i novo, nešto što je posebno. Iako puno inovacija postoji, puno je i onih koje tek treba osmisliti, smatra Marin.

Domagoj kaže da će vjerojatno nastaviti razvijati ovu svoju ideju asistenta Leona.

- Trenutačno ne znamo koji su nam sljedeći koraci i koje ćemo značajke dodavati, ali primarno nam je bilo važno da dobijemo neke povratne informacije kako bismo saznali što bi bilo dobro promijeniti unutar platforme, zaključuje Domagoj. Leonova družina na Ideji godine 2026. | foto: srednja.hr

Drugu godinu zaredom učenici ove škole osvajaju vrhunsko drugo mjesto

Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez pravog vodstva – učenike je mentorirala nastavnica Sanda Duk Pritišanac čiji su se učenici i protekle godine plasirali u finale.

- Jako sam zadovoljna rezultatom, ovo je druga godina zaredom da sudjelujemo i opet smo drugi. Tako da je ovo još jedna motivacija da nagodinu možda napokon dođemo na prvo mjesto. Učenici su jako dobri, kao što su već i naveli, dobili su predmet Komunikacijsko-prezentacijske vještine i kroz njega su vidjeli priliku da bi mogli pomoću AI alata napraviti sustav koji bi im pomogao u javnom govoru. I dok su radili shvatili su koliko im treba napretka i koliko je to važna vještina i u školi i u budućnosti na poslu, zaključuje profesorica.

Finale natjecanja Ideja godine 2026. možete pogledati u videu, a prezentaciju Leonove družine od 16:15 minuta:





Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.