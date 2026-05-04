Učenici smislili aplikaciju u kojoj su svi vaši podaci na jednom mjestu: 'Često smo gubili vrijeme'

Duje Žižić, Ivano Tabak i Zvonko Mandalinić iz Elektrotehničke škole Split bili su 4. na Ideji godine s aplikacijom koja čuva sve vaše podatke.

Prošlog četvrtka održali smo finale našeg natjecanja u učeničkom poduzetništvu Ideja godine. Deset najboljih od 98 prijavljenih timova predstavilo je svoje ideje i poslovne planove, a većina sudionika je izradila prototipe svojih proizvoda.

Među finalistima bila je ekipa NEXA CORE, koju čine Duje Žižić, Ivano Tabak i Zvonko Mandalinić iz Elektrotehničke škole Split. Svojom aplikacijom za pohranu podataka s nizom AI značajki plasirali su se na četvrto mjesto natjecanja.

Fokus aplikacije je na jednostavnosti

Učenici su proveli ankete među vršnjacima te im je čak 80 posto ispitanika reklo da imaju probleme u pohrani podataka. To ih je potaknulo da sami razviju aplikaciju koja nudi organizaciju datoteka u jednoj platformi, a umjetna inteligencija olakšava snalaženje u podacima te pomaže u vizualnoj reprezentaciji sadržaja.

- Do ideje smo došli kroz vlastito iskustvo. Kao učenici svakodnevno smo koristili više različitih alata, poput Google Drivea, lokalne pohrane i raznih aplikacija, te smo vrlo brzo shvatili da takav način rada nije praktičan. Datoteke su bile raspršene, često smo gubili vrijeme tražeći dokumente i stalno smo morali prelaziti iz jedne aplikacije u drugu, pričaju nam mladići iz NEXA CORE-a.

Naglašavaju da njihova platforma donosi potpuno drugačiji pristup jer objedinjuje sve funkcionalnosti unutar jednog sustava. Fokus je na jednostavnosti i daje korisnicima veću kontrolu nad svojim podacima.

Već su dogovorili dvije suradnje

Aplikaciju su predstavili u svojoj školi i III. gimnazinji u Splitu te studentima na splitskom PMF-u. Bili su i na županijskom natjecanju informatičara koje organizira Info kup na kojem su osvojili srebrnu medalju. Odradili su i sastanke s udrugom za robotiku Inovatic i Show me te dogovorili svoje prve suradnje.

Duje, Ivano i Zvonko uz mentora Marina Ivandića na projektu rade od početka školske godine, a ulazak u finale za njih nije bio iznenađenje. Već imaju dvije suradnje i oko 400 prijavljenih korisnika, pa su očekivali i bolji rezultat.

- Žao nam je što nismo osvojili jedno od prva tri mjesta, ali na kraju žiri donosi odluku i to poštujemo. Nakon same prezentacije žiri nam je postavio svega tri pitanja vezana uz ideju i funkcionalnost. Kasnije smo dodatno pitali nekoliko članova žirija za savjete, što nam je bilo korisno, iako bismo voljeli dobiti detaljniji feedback, rekli su nam nakon natjecanja.

'Bilo bi korisno uvesti jasne kriterije'

Od drugih projekata najzanimljivija im je bila aplikacija za pripremu za državnu maturu OlympOS, koju je razvio učenik Jakov Wagner iz I. gimnazije u Osijeku. Sva trojica su maturanti, pa kažu da su svjesni kolika bi takva platforma bila korisna da postoji.

Za Ideju godine Duje i Zvonko čuli su od Ivana, koji je i prošle godine sudjelovao na natjecanju. Tad je s kolegama osmislio aplikaciju s pomoću koje bi korisnici mogli rezervirati parkirno mjesto. Stoga se Ivano odlučio opet prijaviti, ovaj put u drugačijem sastavu. Međutim NEXA CORE tim smatra da bi natjecanje bilo bolje kad bi ocjenjivanje bilo jasnije.

- Smatramo da je natjecanje previše subjektivno. Bilo bi korisno uvesti jasne kriterije ocjenjivanja i rubrike, kako bi natjecatelji na temelju toga mogli dobiti konkretan feedback o tome na čemu trebaju raditi, odgovaraju nam iz tima.

U školi ih čeka nadoknada testa

Pred njima su sad matura i upisi na fakultet, pa planiraju uzeti kratku pauzu od rada na aplikaciji. Nakon toga nastavit će razvijati projekt, a naglašavaju da 400 prijavljenih korisnika nije mala stvar, pogotovo jer su tek tri mjeseca u javnosti.

Iako već razvijaju svoju aplikaciju, i dalje ne mogu pobjeći školskim obavezama. U ponedjeljak se vraćaju na nastavu, a odmah ih čeka nadoknada ispita kojeg su propustili zbog natjecanja.

- Ako već postoje učenici s kvalitetnim idejama, trebalo bi ih podržati i barem donekle izaći u susret oko školskih obveza, kako bi mogli razvijati svoje projekte, zaključuje tim NEXA CORE.

