Dvije učenice riješile problem koji svi ignoriraju: Njihova aplikacija mijenja način na koji kupujemo

Srednjoškolke iz Belog Manastira razvile su LoyAll – aplikaciju koja spaja sve programe vjernosti u jedan i olakšava kupnju bez gomile kartica.

'Imate našu karticu?' postalo je prvo i nezaobilazno pitanje prilikom obavljanja kupnje u brojnim trgovinama. Gotovo da i nema one koja ne nudi neki vid prikupljanja bodova kroz vjernost, no kupcima ponekada može biti 'tlaka'.

Tu u pomoć uskače LoyAll, mobilna aplikacija koju su osmislile Dunja Širić i Martina Kolarić iz Prve srednje škole Beli Manastir. Ovom idejom plasirale su se u finale Ideje godine, poslovnog natjecanja za srednjoškolce, a u svemu im je pomogao njihov mentor Mario Salai.

- Naša Ideja godine je LoyAll, mobilna aplikacija koja povezuje kupce i lokalne poduzetnike kroz jedinstveni program vjernosti. Cilj aplikacije je pojednostaviti postojeće loyalty sustave, jer danas svaki poduzetnik ima svoju karticu ili aplikaciju, što korisnicima nije praktično. LoyAll to rješava tako da sve bodove, nagrade i ponude objedinjuje na jednom mjestu, uz dodatne elemente poput gamifikacije koji potiču korisnike na češće korištenje. S druge strane, poduzetnicima omogućuje jednostavno uvođenje programa lojalnosti bez složenih sustava, uz bolji uvid u ponašanje kupaca i povećanje ponovnih dolazaka, ispričale su Dunja i Martina.

Na ideji rade još od prošlog ljeta

Dunja prepričava da se ideja rodila iz upravo poviše opisane svakodnevne situacije – da većina ljudi ima više različitih kartica i aplikacija za programe vjernosti, ali ih rijetko koristi jer su nepraktične, nepregledne i ima ih previše.

- Istovremeno smo primijetile da mali i srednji poduzetnici često uopće nemaju digitalni sustav vjernosti, jer im je to prekomplicirano za implementaciju ili zahtjeva dodatne troškove. Kombinirajući ta dva problema, došle smo do ideje LoyAll aplikacije koja bi s jedne strane korisnicima pojednostavila korištenje programa vjernosti, a s druge strane poduzetnicima omogućila jednostavno i pristupačno rješenje, navodi Dunja.

Finale Ideje godine održano je proteklog tjedna, no Dunja i Martina na svom su projektu vrijedno radile još od sredine 2025. godine.

- Razvoj poslovnog plana započele smo u lipnju, gdje smo prvo definirale ideju, istražile tržište i razradile koncept. Nakon toga, u rujnu smo krenule s razvojem same aplikacije. Od tada kontinuirano radimo na unapređenju funkcionalnosti i dizajna, uz stalno prilagođavanje na temelju povratnih informacija, kaže Dunja.

Inače, na natjecanje Ideja godine u 2026. pristigao nam je rekordan broj prijava, čak 98, dok je u finalu završilo deset najboljih. Iako su ulazak u finale priželjkivale, on im je ipak bio neočekivan, kaže Dunja.

- Ulazak u finale za nas je već veliki uspjeh. Naravno da se uvijek nadate najboljem i da postoji određeno razočaranje kada ne osvojite jedno od prva tri mjesta, ali smatramo da su timovi koji su pobijedili to zaista zaslužili. Ovo nas nije obeshrabrilo, nego upravo suprotno - motiviralo nas je da nastavimo dalje razvijati projekt, ističe Dunja.

Povratne informacije žirija bile su im korisne

Na samom natjecanju svidjelo im se i to da su od žirija dobili korisne povratne informacije jer su tako uočile potencijalne probleme koje same nisu uočile.

- Dobili smo konkretne smjernice što možemo unaprijediti, kako poboljšati aplikaciju i na koje dijelove se više fokusirati. Osim toga, članovi žirija imaju iskustvo i razumiju tržište, pa su nam mogli dati realan uvid u to što ima potencijal, a što treba doraditi, navodi nam Dunja. U samome finalu imali smo prilike gledati prezentacije niza genijalnih projekata učenika.

Uz njihov, Dunja i Martina kažu da im je bila najbolja ideja tima Leonova družina. To je projekt učenika iz Osijeka o kojem smo pisali, a riječ je o platformi koja trenira korisnika za javne nastupe.

- Svidjela nam se jer je bila jasno predstavljena, imala je dobru razradu i vidio se konkretan potencijal primjene u stvarnom svijetu. Također nam je bilo zanimljivo vidjeti kako su oni pristupili rješavanju svog problema, što nam je dalo dodatnu perspektivu i inspiraciju, navodi Martina.

Kada je riječ o samom natjecanju Ideja godine, za njega su čule od svog mentora – nastavnik Salai je i ranije sa svojim učenicima sudjelovao na Ideji godine pa je Dunji i Martini preporučio da se uključe sa svojom idejom.

- Budući da smo htjele raditi na nečemu dodatnom izvan redovne nastave, ovo nam se činilo kao odlična prilika. Smatramo da je ovakav format natjecanja jako kvalitetan jer potiče kreativnost, poduzetničko razmišljanje i razvoj ideja koje imaju stvarnu primjenu. Također omogućuje učenicima da steknu iskustvo u prezentiranju i razradi poslovnih koncepata, kaže Martina.

'Obrazovni sustav općenito ne potiče dovoljno ovakve aktivnosti, imale smo sreću da nas je nastavnik poticao'

Izvrsna vijest je da Dunja i Martina planiraju nastaviti raditi na razvoju ove ideje. Idući koraci su im dodatno unaprjeđenje aplikacije i njenih funkcionalnosti, sve u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Krajnji cilj je testirati aplikaciju u stvarnom okruženju, a moguće je da ćemo je u budućnosti zaista vidjeti na tržištu. Kao i sve ostale natjecatelje i Dunju i Martinu pitali smo misle li da obrazovni sustav dovoljno potiče učenike da rade na ovakvim dodatnim projektima, odnosno što bi u sustavu mijenjale.

- Smatramo da obrazovni sustav općenito ne potiče dovoljno ovakve aktivnosti. Mi smo imale sreću što nas je jedan nastavnik posebno poticao na sudjelovanje, ali to nije uvijek slučaj. Vjerujemo da bi se učenike trebalo više motivirati na sudjelovanje u ovakvim projektima jer kroz njih razvijaju važne vještine poput javnog nastupa, prezentiranja ideja i timskog rada. To su znanja koja su vrlo korisna nakon škole, posebno za one koji planiraju nastaviti obrazovanje ili se baviti poduzetništvom, kaže Martina.

Prezentaciju tima LoyAll u finalu Ideje godine 2026. možete pogledati u videu u nastavku od 1:35:20 minute:

