Učenici uočili mržnju u razrednoj grupi, osmislili platformu za pomoć: 'Gorući problem'

Dvojica mladića osmislila su RippleAI. Riječ je o platformi za simulaciju digitalnih odluka koja pomaže u prevenciji cyberbullyinga.

Nakon što su u razrednoj grupi vidjeli koliko se mržnje širi putem društvenih mreža, učenici Marin Martinis i Mate Tafra osmislili su RippleAI. Riječ je o platformi za simulaciju digitalnih odluka koja pomaže u prevenciji cyberbullyinga. Na našem natjecanju u najboljim poslovnim idejama pod nazivom Ideja godine osvojili su 9. mjesto od 98 prijavljenih ekipa.

Njihova mentorica bila je nastavnica Srednje škole 'Jure Kaštelan' Elvira Sorić. Ova dvojica mladića svoj su projekt predstavila kao interaktivno rješenje koje učenicima omogućuje da kroz realne scenarije iz svakodnevnog digitalnog života donose odluke i odmah vide njihove posljedice.

- Sustav analizira njihove odgovore i daje povratnu informaciju o tome kakav utjecaj njihove poruke imaju na druge - jesu li podrška, neutralni ili doprinose zlostavljanju. Cilj projekta je razviti svijest o odgovornom ponašanju na internetu i pomoći mladima da bolje razumiju kako njihove online reakcije mogu stvoriti pozitivan ili negativan 'val' u digitalnom prostoru, objašnjavaju nam Marin i Mate. Marin Martinis i Mate Tafra | foto: srednja.hr

'Ideja koja rješava gorući problem u našem društvu'

Njihova želja bila je pomoći učenicima koji trpe zlostavljanje na internetu, a na projektu su radili oko mjesec dana. Plasirali su se među deset najboljih ekipa i svoju ideju predstavili stručnom žiriju i publici na finalu u Zagrebu.

- Da budemo iskreni, nismo se toliko nadali finalu jer nismo imali MVP, ali u isto vrijeme smo znali da imamo šanse jer smo imali ideju koja rješava gorući problem u našem društvu. Povratne informacije od žirija su nam pomogle jer sada znamo na čemu trebamo poraditi kako bi unaprijedili našu platformu te kako bi lakše pomogli svima koji se suočavaju s ovim problemom, navode Marin i Mate.

Za Ideju godine saznali su u školi zahvaljujući nastavnicima koji su ih potaknuli na prijavu. Smatraju da je ovakav format natjecanja odličan jer mladima daje priliku da razvijaju poduzetnički način razmišljanja, kreativnost i samopouzdanje.

- Osim toga, omogućuje nam da svoje ideje predstavimo stručnjacima i dobijemo vrijedne savjete za daljnji razvoj. Bilo je stvarno puno zanimljivih ideja, posebno onih koje rješavaju svakodnevne probleme mladih i društva općenito. Najviše su nam se svidjeli projekti koji koriste tehnologiju za stvarne društvene promjene, poput⁠ edukacije, zdravlja ili zaštite okoliša. Takve ideje pokazuju da mladi razmišljaju ozbiljno i žele napraviti nešto korisno, ističu Marin i Mate.

'Obrazovni sustav učenike još uvijek ne potiče dovoljno'

Planiraju nastaviti razvijati Ripple AI. Sljedeći koraci uključuju detaljniju razradu tehničke strane platforme, suradnju sa stručnjacima iz područja psihologije i informatike te testiranje ideje među učenicima. Žele da projekt jednog dana postane stvarno primjenjiv u školama i da pomogne mladima u borbi protiv cyberbullyinga. Dodaju da obrazovni sustav učenike još uvijek ne potiče dovoljno na ovakve projekte, iako postoje pozitivni primjeri.

- Često nedostaje više praktičnog rada, timskih projekata i prostora za kreativno razmišljanje. Učenici imaju mnogo teorije, ali manje prilika da razvijaju stvarne ideje i poduzetničke vještine. Mi bismo uveli više projektne nastave, suradnje s tvrtkama i radionica koje povezuju školu sa stvarnim životom i problemima društva, zaključuju Marin i Mate.

Njihovu prezentaciju možete pogledati od 2:13:20.

