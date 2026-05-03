Egon je sam razvio sustav koji pomaže djeci s teškoćama: 'Kao da su bila nevidljiva'

Egon Tomić na natjecanju Ideja godine predstavio je aplikaciju Spona, koja djeci s teškoćama u rzavoju omogućava da se umjetnički izraze na 3 načina.

Egon Tomić, učenik Gimnazije Vukovar razvija aplikaciju kojom želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Aplikaciju Spona, koja bi toj djeci omogućila da se umjetnički izražavaju i da zajednica doživi i reagira na njihove radove, predstavio je na ovogodišnjem finalu Ideje godine, poduzetničkom natjecanju za srednjoškolce

- Do ideje sam došao dok sam se pripremao za informatičko natjecanje Razvoj softvera. Tražio sam konkretan problem koji bih mogao riješiti te sam uočio jedan važan problem. Primijetio sam da postoje brojne udruge i posebne škole za djecu s posebnim potrebama, ali tu djecu gotovo nikada nisam viđao u svakodnevnom životu. Imao sam dojam da nisu dovoljno uključena izvan školskog sustava, priča nam Egon.

Spona djeci pruža tri oblika likovnog izražavanja

Tad je krenuo razrađivati rješenje i osmislio je prototip aplikacije, koju je nazvao Spona. Nakon što je dovršio prototip posjetio je Osnovnu školu Josipa Matoša u Vukovaru, koju pohađaju učenici s teškoćama. Rekao je da djeca ondje koriste modernu tehnologiju, ali da je imao dojam kao da su nevidljiva. Ondje su djeca testirala njegovu aplikaciju, koja im omogućava da crtaju prstom, stvaraju slike s pomoću glasa i umjetne inteligencije ili digitaliziraju svoj ručni rad. Svaki rad u aplikaciji treba odobriti učitelj ili terapeut, nakon čega se šalje u druge škole, vrtiće i institucije koje zatim reagiraju ili pišu komentar.

- Nakon toga djeci se događa nešto što im se inače rijetko događa. Zajednica reagira iz knjižnica, škola, vrtića dolaze emojiji ili poruke. To za djecu zapravo znači da ga zajednica gleda, priča Egon.

'Aplikacija zbog nedostatka vremena i znanja nije bila spremna za produkciju'

S radom na aplikaciji krenuo je još u listopadu 2025. Podijelio je s nama da je završio opsežan web development tečaj te je samostalno, bez korištenja AI alata počeo raditi na svom projektu.

- Na aplikaciji sam radio otprilike tri do četiri mjeseca, a oko mjesec dana trajale su pripreme za Ideju godine. Iako aplikacija na kraju, zbog nedostatka vremena i znanja, nije bila spremna za produkciju, stekao sam vrijedno iskustvo i razumijevanje procesa razvoja, podijelio je s nama Egon.

'Nisam ni stigao stvarati očekivanja'

Vjeruje da je njegov projekt poseban jer predstavlja rješenje za konkretan problem. Kaže da trenutačno ne postoje specijalizirana tehnološka rješenja koja rade baš ono što bi Spona mogla. Međutim Egon priznaje da nije očekivao ništa posebno.

- Počeo sam se pripremati dosta kasno, a zbog rada u zadnji trenutak nisam ni stigao stvarati očekivanja. Zato mi je bilo drago što sam prošao dalje. Kada sam ušao u finale, tada su se pojavila određena očekivanja. Zadovoljan sam rezultatom koji sam ostvario. Poštujem žiri i njihove odluke jer svatko ima svoje mišljenje, a smatram da su dobro procijenili poredak, iako naravno i sam imam svoje viđenje, rekao je Egon, koji je od deset finalista bio peti.

Žiri je Egona upozorio da ako će dalje razvijati aplikaciju pripazi da ona bude moderirana, kako ne bi došlo do zloupotrebe. Također su ga uputili u model društvenog poduzetništva u koji projekt spada. Pohvalili su njegovu ideju i viziju i rekli da ima velik potencijal. Egon nam je rekao da su mu povratne informacije bile korisne te da je takve komentare i očekivao. Dodao je da se možda čak i previše pripremao za pitanja.

Nije mogao sudjelovati na natjecanju zbog kojeg je počeo rad na Sponi

Nakon natjecanja Egona smo pitali koji mu se projekt na Ideji godine najviše svidio, a on je istaknuo Fishncy, projekt učenika Bepa Uljevića i Bruna Petaka, koji je i osvojio prvo mjesto na natjecanju.

- Dečki su već napravili testni proizvod, a zatim i prototip proizvoda za tržište. Osobno me zanimaju takvi hardware projekti i smatram da je puno teže razviti takvo rješenje nego web aplikaciju uz pomoć AI alata, komentirao je Egon.

Egon je aplikaciju prvotno radio za natjecanje Razvoj softvera, međutim nije mogao sudjelovati na tom natjecanju. Profesorica mu je zatim javila za Ideju godine te se prijavio i među 98 prijavljenih ušao u 10 finalista. Kaže nam da mu je format natjecanja odličan i da mu je ovo jedno od najdražih natjecanja na kojima je ikad sudjelovao.

U poslu mu je još prepreka to što je maloljetan

Egonu Spona nije jedina poduzetnička ideja. Naime kaže nam da ima još neke ideje i ciljeve, no nije nam otkrio više o tome. Međutim glavni problem za razvoju aplikacije za produkciju, priča nam, je to što je maloljetan.

- Iz jednog iskustva naučio sam da gotov proizvod koji se naplaćuje nije jednostavno voditi kao maloljetnik jer je potrebno otvoriti i održavati poslovni subjekt. SPONA bi mogao biti lijep side project, dok sam u međuvremenu osmislio i neke druge ideje, zaključio je Egon.

'Obrazovni sustav ne uči dovoljno kako svijet funkcionira'

Za kraj smo ga pitali smatra li da obrazovanje dovoljno potiče učenike da se bave ovakvim projektima te što bi trebalo mijenjati u našem školstvu. Egon smatra da obrazovni sustav ne uči dovoljno kako svijet funkcionira, odnosno kako funkcioniraju tržište, novac i poslovanje.

- Možda se dio toga obrađuje kasnije, ali ja još nisam došao do toga. Najviše se o tome uči kroz povijest, kapitalizam kroz godine i tržišne procese, ali nedovoljno detaljno. Često se stječe dojam da učenike to ne zanima pa se teme površno prolaze. Ja sam osobno najviše naučio samostalno, kroz natjecanja i vlastiti interes. Danas sustav uglavnom usmjerava učenike prema fakultetu i zaposlenju, što je sasvim u redu, ali ne objašnjava dovoljno što tvrtke zapravo rade, kako posluju i kako novac kruži gospodarstvom. Ne mislim da svi trebaju ići poduzetničkim putem, ali mislim da bi mlade trebalo bolje osvijestiti o tome kako sve funkcionira, poručuje Egon Tomić.

