Učenici razvili poduzetničku ideju, jedan skoro završio na predmetnom ispitu: 'Dio nastavnika ne razumije'

Troje učenika osmislilo je digitalnu platformu koja korisnicima pomaže pretvoriti njihove ciljeve u konkretne i ostvarive korake.
Učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu osmislili su digitalnu platformu koja korisnicima pomaže pretvoriti njihove ciljeve u konkretne i ostvarive korake. Nazvali su je Cinematic Planner & Helper i na našem natjecanju u najboljim poslovnim idejama pod nazivom Ideja godine osvojili 10. mjesto od 98 prijavljenih ekipa.
Ekipu pod nazivom MyStoryTeam činili su Toni Bartolić, Fran Klasić i Tea Fabrični, a njihov mentor bio je nastavnik Goran Gomaz. Njihova web aplikacija kombinira vizualno planiranje, organizaciju zadataka i umjetnu inteligenciju (AI).
- Korisnici mogu svoje ciljeve razložiti na manje korake, pratiti napredak i surađivati s drugima, dok im AI pomoćnik predlaže sljedeće korake i pomaže kada zapnu. Time aplikacija postaje više od klasičnog planera - ona aktivno vodi korisnika prema ostvarenju ciljeva. Važno je naglasiti da projekt nije samo ideja, već funkcionalan prototip koji smo već razvili i testirali, pričaju nam učenici.
Ideja je nastala iz problema koji su primijetili u svakodnevnom životu. Kako kažu, mnogi učenici, studenti i mladi ljudi imaju ambicije, ali nemaju jasan sustav kako ih ostvariti.
- Često ne znaju kako započeti ili kako velike ciljeve pretvoriti u konkretne korake. Primijetili smo da postojeći alati uglavnom služe kao liste zadataka, ali ne nude stvarnu pomoć u razradi ciljeva. Upravo nas je taj nedostatak potaknuo da razvijemo rješenje koje ne samo da organizira, nego i aktivno pomaže korisniku kroz cijeli proces, objašnjavaju Toni, Fran i Tea.
Na projektu su počeli raditi u prosincu 2025. godine. Proces je uključivao istraživanje tržišta, razvoj koncepta, izradu poslovnog plana te programiranje same aplikacije. Uz to, kontinuirano su prikupljali povratne informacije korisnika i poboljšavali rješenje. Projekt se i dalje aktivno razvija, što znači da je ovo tek početak njegove pune realizacije.
- Povratne informacije žirija na Ideji godine bile su izuzetno korisne. Pomogle su nam da sagledamo projekt iz perspektive stručnjaka i prepoznamo prostor za poboljšanja. Planiramo nastaviti razvijati projekt. Sljedeći koraci uključuju dodatno unapređenje aplikacije, poboljšanje korisničkog iskustva i razvoj novih AI funkcionalnosti. Također planiramo proširiti bazu korisnika kroz marketing i testiranje na većem tržištu te dugoročno izaći na međunarodno tržište. Naš cilj je razviti stabilan i skalabilan proizvod koji će stvarno pomoći korisnicima da ostvare svoje ciljeve, poručuju učenici.
Nadali su se dobrom rezultatu na Ideji godine, a ulazak u finale im je veliko priznanje. Konkurencija je, dodaju, bila jaka i bilo je mnogo kvalitetnih ideja, tako da ništa nisu uzimali zdravo za gotovo.
- Ulazak u finale doživljavamo kao potvrdu da naš projekt ima stvarnu vrijednost i potencijal, što nam daje dodatnu motivaciju za daljnji razvoj. Bilo je mnogo zanimljivih i kvalitetnih ideja, posebno onih koje rješavaju konkretne probleme iz svakodnevnog života ili koriste tehnologiju na inovativan način. Izdvojili bismo projekt Fishncy, čije smo članove imali priliku upoznati. Kroz razgovor s njima saznali smo koliko su truda i rada uložili u razvoj svoje ideje, a pritom su nam dali i korisne savjete te smjernice za daljnje unapređenje našeg projekta. Osim toga, ostavili su odličan dojam kao tim - stvarno su kul i vidi se da su jako posvećeni onome što rade, navode Toni, Fran i Tea.
Za Ideju godine saznali su putem obitelji jednog člana tima. Smatraju da je ovakav format natjecanja izuzetno koristan jer učenicima daje priliku da razviju svoje ideje, nauče kako izraditi poslovni plan i predstave projekt pred stručnim žirijem.
- To je vrijedno iskustvo koje nadilazi klasičnu nastavu i potiče poduzetnički način razmišljanja. Smatramo da trenutni obrazovni sustav nedovoljno potiče razvoj ovakvih projekata i često ne prepoznaje stvarnu vrijednost rada na njima. Iako se naglašava važnost inovacija i poduzetništva, u praksi učenici nemaju dovoljno podrške ni fleksibilnosti da takve projekte razvijaju paralelno sa školskim obvezama. Tijekom rada na ovom projektu susreli smo se s konkretnim problemima - primjerice, jedan član našeg tima zbog obveza oko natjecanja bio je doveden u situaciju da gotovo mora pristupiti predmetnom ispitu. To pokazuje koliko je teško uskladiti ozbiljan projekt s postojećim školskim zahtjevima, objašnjavaju učenici.
Osim toga, dojma su da dio profesora ne razumije koliko vremena, truda i odgovornosti zahtijevaju ovakva natjecanja. Velik broj njih svoj predmet smatra prioritetom, bez šire slike o dugoročnom značaju projekata poput ovog.
- Vjerujemo da bi obrazovni sustav trebao više prepoznavati i vrednovati ovakve inicijative, omogućiti veću fleksibilnost učenicima te aktivno podržavati razvoj projekata koji potiču kreativnost, poduzetništvo i stvarne vještine, zaključuju Toni, Fran i Tea.
Njihovo predavanje možete pogledati od 1:24:15.
Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar - ZICER.
