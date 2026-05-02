Učenici razvili poduzetničku ideju, jedan skoro završio na predmetnom ispitu: 'Dio nastavnika ne razumije'

Učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu osmislili su digitalnu platformu koja korisnicima pomaže pretvoriti njihove ciljeve u konkretne i ostvarive korake. Nazvali su je Cinematic Planner & Helper i na našem natjecanju u najboljim poslovnim idejama pod nazivom Ideja godine osvojili 10. mjesto od 98 prijavljenih ekipa.

Ekipu pod nazivom MyStoryTeam činili su Toni Bartolić, Fran Klasić i Tea Fabrični, a njihov mentor bio je nastavnik Goran Gomaz. Njihova web aplikacija kombinira vizualno planiranje, organizaciju zadataka i umjetnu inteligenciju (AI).

- Korisnici mogu svoje ciljeve razložiti na manje korake, pratiti napredak i surađivati s drugima, dok im AI pomoćnik predlaže sljedeće korake i pomaže kada zapnu. Time aplikacija postaje više od klasičnog planera - ona aktivno vodi korisnika prema ostvarenju ciljeva. Važno je naglasiti da projekt nije samo ideja, već funkcionalan prototip koji smo već razvili i testirali, pričaju nam učenici.

'Mladi ljudi imaju ambicije, ali nemaju jasan sustav kako ih ostvariti'

Ideja je nastala iz problema koji su primijetili u svakodnevnom životu. Kako kažu, mnogi učenici, studenti i mladi ljudi imaju ambicije, ali nemaju jasan sustav kako ih ostvariti.

- Često ne znaju kako započeti ili kako velike ciljeve pretvoriti u konkretne korake. Primijetili smo da postojeći alati uglavnom služe kao liste zadataka, ali ne nude stvarnu pomoć u razradi ciljeva. Upravo nas je taj nedostatak potaknuo da razvijemo rješenje koje ne samo da organizira, nego i aktivno pomaže korisniku kroz cijeli proces, objašnjavaju Toni, Fran i Tea.

Na projektu su počeli raditi u prosincu 2025. godine. Proces je uključivao istraživanje tržišta, razvoj koncepta, izradu poslovnog plana te programiranje same aplikacije. Uz to, kontinuirano su prikupljali povratne informacije korisnika i poboljšavali rješenje. Projekt se i dalje aktivno razvija, što znači da je ovo tek početak njegove pune realizacije.

- Povratne informacije žirija na Ideji godine bile su izuzetno korisne. Pomogle su nam da sagledamo projekt iz perspektive stručnjaka i prepoznamo prostor za poboljšanja. Planiramo nastaviti razvijati projekt. Sljedeći koraci uključuju dodatno unapređenje aplikacije, poboljšanje korisničkog iskustva i razvoj novih AI funkcionalnosti. Također planiramo proširiti bazu korisnika kroz marketing i testiranje na većem tržištu te dugoročno izaći na međunarodno tržište. Naš cilj je razviti stabilan i skalabilan proizvod koji će stvarno pomoći korisnicima da ostvare svoje ciljeve, poručuju učenici.

Pobjednički tim dao im je korisne savjete

Nadali su se dobrom rezultatu na Ideji godine, a ulazak u finale im je veliko priznanje. Konkurencija je, dodaju, bila jaka i bilo je mnogo kvalitetnih ideja, tako da ništa nisu uzimali zdravo za gotovo.

- Ulazak u finale doživljavamo kao potvrdu da naš projekt ima stvarnu vrijednost i potencijal, što nam daje dodatnu motivaciju za daljnji razvoj. Bilo je mnogo zanimljivih i kvalitetnih ideja, posebno onih koje rješavaju konkretne probleme iz svakodnevnog života ili koriste tehnologiju na inovativan način. Izdvojili bismo projekt Fishncy, čije smo članove imali priliku upoznati. Kroz razgovor s njima saznali smo koliko su truda i rada uložili u razvoj svoje ideje, a pritom su nam dali i korisne savjete te smjernice za daljnje unapređenje našeg projekta. Osim toga, ostavili su odličan dojam kao tim - stvarno su kul i vidi se da su jako posvećeni onome što rade, navode Toni, Fran i Tea.

Jedan član tima skoro je morao pristupiti predmetnom ispitu

Za Ideju godine saznali su putem obitelji jednog člana tima. Smatraju da je ovakav format natjecanja izuzetno koristan jer učenicima daje priliku da razviju svoje ideje, nauče kako izraditi poslovni plan i predstave projekt pred stručnim žirijem.

- To je vrijedno iskustvo koje nadilazi klasičnu nastavu i potiče poduzetnički način razmišljanja. Smatramo da trenutni obrazovni sustav nedovoljno potiče razvoj ovakvih projekata i često ne prepoznaje stvarnu vrijednost rada na njima. Iako se naglašava važnost inovacija i poduzetništva, u praksi učenici nemaju dovoljno podrške ni fleksibilnosti da takve projekte razvijaju paralelno sa školskim obvezama. Tijekom rada na ovom projektu susreli smo se s konkretnim problemima - primjerice, jedan član našeg tima zbog obveza oko natjecanja bio je doveden u situaciju da gotovo mora pristupiti predmetnom ispitu. To pokazuje koliko je teško uskladiti ozbiljan projekt s postojećim školskim zahtjevima, objašnjavaju učenici.

Osim toga, dojma su da dio profesora ne razumije koliko vremena, truda i odgovornosti zahtijevaju ovakva natjecanja. Velik broj njih svoj predmet smatra prioritetom, bez šire slike o dugoročnom značaju projekata poput ovog.

- Vjerujemo da bi obrazovni sustav trebao više prepoznavati i vrednovati ovakve inicijative, omogućiti veću fleksibilnost učenicima te aktivno podržavati razvoj projekata koji potiču kreativnost, poduzetništvo i stvarne vještine, zaključuju Toni, Fran i Tea.

Njihovo predavanje možete pogledati od 1:24:15.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar - ZICER.