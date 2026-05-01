Ideja godine Zaboravite na klasične razglednice: Ideja iz učionice mogla bi postati pravi hit među putnicima

Martina Gelenčir
01. svibanj 2026.

Facebook X Linkedin Mail
Postory na Ideji godine | foto: srednja.hr

Vinkovačke učenice osmislile su razglednicu s QR kodom koja umjesto jedne slike otkriva cijelu galeriju i pruža novo iskustvo putovanja.

Razglednice danas rijetko tko šalje, ali gotovo svi znaju kako ona klasična izgleda – obično sadrži samo jednu fotografiju grada ili znamenitosti tog grada. Iskustvo s putovanja najčešće sažimamo u jednoj poruci na poleđini, no to bi mogla promijeniti ideja učenica Ekonomske i trgovačke škole Vinkovci. Postory razglednica je nove generacije, a vinkovačke je učenice Hanu Babić, Moniku Pakai i Martu Martinović dovela do finala Ideje godine, poduzetničkog natjecanja za srednjoškolce.

- Klasične razglednice prikazuju samo jednu sliku i ne mogu prenijeti cijelo iskustvo putovanja i doživljaj destinacije. Zbog toga mnogi ljudi više ni ne šalju razglednice kao nekad. Naša ideja rješava taj problem jer razglednica s QR kodom omogućuje da osoba koja je primi skeniranjem koda vidi cijelu galeriju fotografija i doživi dio putovanja, kažu nam učenice.

Fotografije s putovanja često ostaju tek u galeriji mobitela

Na tu su ideju došle jer i same vole putovati i fotografirati.

- Danas ljudi diljem cijelog svijeta puno putuju i fotografiraju mjesta koja posjećuju, ali te fotografije često ostanu samo na njihovim mobitelima ili na društvenim mrežama, kažu nam vinkovačke učenice.

Na svome projektu rade od početka veljače, a mentorica im je nastavnica Tomislava Komesarović.

- Iskreno, nismo očekivale prolazak u finale, ali smo to jako željele i molile se da prođemo u top deset. Mi nismo razočarane što nismo osvojile neka od prva tri mjesta jer smo tek prvi razred srednje škole i naravno ima mjesta za napredovanje. Ponosne smo što smo uopće u ušle u finale, kažu učenice koje su svoj tim na ovom natjecanju nazvale Powerpuff girls.

I ove godine na natjecanju je dodijeljena nagrada za najbolju prezentaciju, a dobile su je upravo Hana, Monika i Marta. Osim toga, od žirija su primile i vrlo korisne informacije, kako kažu, o stvarima o kojima uopće nisu razmišljale, a valjalo bi ih doraditi.

- Za natjecanje Ideja godine smo prvi put čule na satu poduzetništva kod nastavnice Ike Pejanović jer smo imali neki zadatak da na portalu srednja.hr istražimo prošlogodišnje finaliste i zapišemo tri tima koja su nama bila najzanimljivija i onda nam je kasnije naša mentorica Tomislava Komesarović predložila da se prijavimo i mi smo se složile s njom i nismo očekivale da ćemo mi bit ovogodišnje finalistice. Smatramo da je ovaj format natjecanja stvarno koristan jer se jednog dana može se pretvorit u stvarnu ideju, ističu naše sugovornice.

Izdvojeni članak
U školi se često uključuju u kreativne projekte

A kakva je budućnost Postory razglednice? Učenice kažu da nisu sigurne hoće li je pretvoriti u stvarnost.

- Trebamo izraditi aplikaciju za to, a u tome nismo baš vješte, ali ako uspijemo nagovoriti profesoricu da našu ideju pretvorimo u stvarnost, mi bismo bile sretne, navode vinkovačke školarke.

I dok mnogi ističu da naš obrazovni sustav dovoljno ne potiče bavljenje dodatnim, kreativnim projektima, Hana, Monika i Marta imaju nešto drugačiji stav.

- Smatramo da obrazovni sustav dovoljno dobro potiče učenike da rade na ovakvim projektima jer tipa mi na satima poduzetništva vrlo često rješavamo probleme današnjice i to nas je potaklo na razmišljanje, ali također mi i na učeničkoj zadruzi stalno imamo neke nove ideje, koristimo maštu i rješavamo probleme i najviše s tim smo mi došle do naše ideje. Mi konkretno bismo jedino mijenjale to da u nekim predmetima više radimo sami nego da nam profesori daju sve zdravo na gotovo jer kad sami radimo više koristimo mozak i sami zaključujemo već kada dobijemo sve zdravo na gotovo, zaključuju učenice Ekonomske i trgovačke škole Vinkovci.

Prezentaciju projekta Postory u finalu Ideje godine možete vidjeti u videu ispod, od 1:47:50 minuta:

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su SpanKONČAR Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar – ZICER

