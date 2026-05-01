Zaboravite na klasične razglednice: Ideja iz učionice mogla bi postati pravi hit među putnicima

Vinkovačke učenice osmislile su razglednicu s QR kodom koja umjesto jedne slike otkriva cijelu galeriju i pruža novo iskustvo putovanja.
Razglednice danas rijetko tko šalje, ali gotovo svi znaju kako ona klasična izgleda – obično sadrži samo jednu fotografiju grada ili znamenitosti tog grada. Iskustvo s putovanja najčešće sažimamo u jednoj poruci na poleđini, no to bi mogla promijeniti ideja učenica Ekonomske i trgovačke škole Vinkovci. Postory razglednica je nove generacije, a vinkovačke je učenice Hanu Babić, Moniku Pakai i Martu Martinović dovela do finala Ideje godine, poduzetničkog natjecanja za srednjoškolce.
- Klasične razglednice prikazuju samo jednu sliku i ne mogu prenijeti cijelo iskustvo putovanja i doživljaj destinacije. Zbog toga mnogi ljudi više ni ne šalju razglednice kao nekad. Naša ideja rješava taj problem jer razglednica s QR kodom omogućuje da osoba koja je primi skeniranjem koda vidi cijelu galeriju fotografija i doživi dio putovanja, kažu nam učenice.
Na tu su ideju došle jer i same vole putovati i fotografirati.
- Danas ljudi diljem cijelog svijeta puno putuju i fotografiraju mjesta koja posjećuju, ali te fotografije često ostanu samo na njihovim mobitelima ili na društvenim mrežama, kažu nam vinkovačke učenice.
Na svome projektu rade od početka veljače, a mentorica im je nastavnica Tomislava Komesarović.
- Iskreno, nismo očekivale prolazak u finale, ali smo to jako željele i molile se da prođemo u top deset. Mi nismo razočarane što nismo osvojile neka od prva tri mjesta jer smo tek prvi razred srednje škole i naravno ima mjesta za napredovanje. Ponosne smo što smo uopće u ušle u finale, kažu učenice koje su svoj tim na ovom natjecanju nazvale Powerpuff girls.
I ove godine na natjecanju je dodijeljena nagrada za najbolju prezentaciju, a dobile su je upravo Hana, Monika i Marta. Osim toga, od žirija su primile i vrlo korisne informacije, kako kažu, o stvarima o kojima uopće nisu razmišljale, a valjalo bi ih doraditi.
- Za natjecanje Ideja godine smo prvi put čule na satu poduzetništva kod nastavnice Ike Pejanović jer smo imali neki zadatak da na portalu srednja.hr istražimo prošlogodišnje finaliste i zapišemo tri tima koja su nama bila najzanimljivija i onda nam je kasnije naša mentorica Tomislava Komesarović predložila da se prijavimo i mi smo se složile s njom i nismo očekivale da ćemo mi bit ovogodišnje finalistice. Smatramo da je ovaj format natjecanja stvarno koristan jer se jednog dana može se pretvorit u stvarnu ideju, ističu naše sugovornice.
A kakva je budućnost Postory razglednice? Učenice kažu da nisu sigurne hoće li je pretvoriti u stvarnost.
- Trebamo izraditi aplikaciju za to, a u tome nismo baš vješte, ali ako uspijemo nagovoriti profesoricu da našu ideju pretvorimo u stvarnost, mi bismo bile sretne, navode vinkovačke školarke.
I dok mnogi ističu da naš obrazovni sustav dovoljno ne potiče bavljenje dodatnim, kreativnim projektima, Hana, Monika i Marta imaju nešto drugačiji stav.
- Smatramo da obrazovni sustav dovoljno dobro potiče učenike da rade na ovakvim projektima jer tipa mi na satima poduzetništva vrlo često rješavamo probleme današnjice i to nas je potaklo na razmišljanje, ali također mi i na učeničkoj zadruzi stalno imamo neke nove ideje, koristimo maštu i rješavamo probleme i najviše s tim smo mi došle do naše ideje. Mi konkretno bismo jedino mijenjale to da u nekim predmetima više radimo sami nego da nam profesori daju sve zdravo na gotovo jer kad sami radimo više koristimo mozak i sami zaključujemo već kada dobijemo sve zdravo na gotovo, zaključuju učenice Ekonomske i trgovačke škole Vinkovci.
Prezentaciju projekta Postory u finalu Ideje godine možete vidjeti u videu ispod, od 1:47:50 minuta:
Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar – ZICER.
