Učenici smislili modularan namještaj koji se ne baca: Vi donesete dio i oni vam ga poprave

Učenici uočili mržnju u razrednoj grupi, osmislili platformu za pomoć: 'Gorući problem'
Dvojica mladića osmislila su RippleAI. Riječ je o platformi za simulaciju digitalnih odluka koja pomaže u prevenciji cyberbullyinga.
10:07 1 d 28.04.2026
28. travanj 2026.
Ivan Radić, Patricia Pongrac i Petra Pofuk iz Birotehničke škole Bjelovar planiraju raditi potpuno modularan namještaj od recikliranih materijala.
Je li vam se nekad dogodilo da vam je pukao naslon omiljenog kauča i da ste poželjeli da ga možete zamijeniti? Za cijenu popravka namještaja obično se gotovo može nabaviti novi, pa većina slomljenih ormara, stolaca i naslonjača obično završi na glomaznom otpadu.
Međutim skupina srednjoškolaca iz Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar misli da ima rješenje. Na natjecanju Ideja godine predstavili su svoj projekt potpuno modularnog namještaja od recikliranih materijala. Iza ekipe ReWood stoje finalisti natjecanja Ideja godine Ivan Radić, Patricia Pongrac i Petra Pofuk.
- Do ideje smo došli promatrajući svakodnevne probleme s kojima se susrećemo u svojoj okolini. Htjeli smo osmisliti rješenje koje je praktično i primjenjivo, a ono što naš projekt čini posebnim jest njegova jednostavnost i potencijal za stvarnu primjenu, pričaju nam iz ekipe.
Učenici uočili mržnju u razrednoj grupi, osmislili platformu za pomoć: 'Gorući problem'
Dvojica mladića osmislila su RippleAI. Riječ je o platformi za simulaciju digitalnih odluka koja pomaže u prevenciji cyberbullyinga.
10:07 1 d 28.04.2026
Dvije učenice riješile problem koji svi ignoriraju: Njihova aplikacija mijenja način na koji kupujemo
Srednjoškolke iz Belog Manastira razvile su LoyAll – aplikaciju koja spaja sve programe vjernosti u jedan i olakšava kupnju bez gomile kartica.
15:02 1 d 27.04.2026
Njihova ideja je proizvodnja namještaja od reciklirane plastike i piljevine. Namještaj bi bio posve modularan, dakle kupci bi mogli sami odlučivati o dizajnu, a obećaju i da će kupcima popraviti dio koji se slomi. Izradili su detaljan troškovnik i planove, a za prvih 2.300 komada namještaja tvrde da bi im trebao početni kapital od 50.000 eura.
Žiriju su pokazali i prototip fotelje od recikliranog materijala koju su izradili. U projektu bi koristili naprednu tehnologiju, kojom će otpad pretvoriti u nov, uporabljiv i oku ugodan namještaj koji je dobar za okoliš.
- Na projektu smo radili nekoliko mjeseci. Proces je uključivao istraživanje, razradu ideje i pripremu prezentacije. Ulazak u finale bio nam je veliko iznenađenje i priznanje za naš rad. Naravno da bi bilo lijepo osvojiti jedno od prva tri mjesta, ali i samo sudjelovanje u finalu za nas je veliki uspjeh, rekli su nam iz ekipe ReWood.
Potaknuti pitanjima žirija, rekli su da bi platili i svog dizajnera te bi na svojoj web stranici imali aplikaciju u kojoj kupci mogu poput LEGO kockica složiti namještaj po svojoj želji.
- Povratne informacije žirija bile su nam vrlo korisne jer su nam ukazale na moguće nedostatke, ali i dale smjernice za daljnji razvoj projekta. Planiramo nastaviti razvijati našu ideju, unaprijediti postojeće rješenje i istražiti mogućnosti njegove realizacije u praksi, rekli su nam iz ReWood ekipe.
Učenici iz Osijeka dobili novi predmet, a onda osmislili alat koji će pomoći tisućama učenika i studenata
Učenici iz Osijeka razvili su platformu koja pomaže u javnom nastupu i s njom osvojili drugo mjesto među gotovo stotinu timova na Ideji godine 2026.
08:47 4 d 25.04.2026
Jakov je razvio aplikaciju koja vas priprema za državnu maturu: 'Sustav ne potiče učenike dovoljno'
Jakov Wagner osvojio je treće mjesto na našem natjecanju Ideja godine. Njegova aplikacija OlympOS priprema učenike za državnu maturu s pomoću AI-ja.
08:51 3 d 26.04.2026
Za ideju godine učenici su saznali od svoje mentorice Aleksandre Hohnjec. Rekli su nam da je ovakav format natjecanja po njima odličan jer potiče kreativnost, inovativnost i timski rad. Pitali smo ih i koji im se od drugih projekata najviše svidio.
- Bilo je mnogo zanimljivih ideja, ali posebno nas je dojmila jedna koja se bavi rješavanjem aktualnog društvenog problema, jer smatramo da ima velik utjecaj na zajednicu, odgovorili su učenici, vjerojatno misleći na projekt Spona vukovarskog učenika Egona Tomića.
Ovi učenici imaju najbolju poduzetničku ideju 2026. godine: 'Mislili smo da imamo velike izglede'
Bruno i Bepo, pobjednici ovogodišnje Ideje godine, puni emocija nakon finala otkrili su nam da planiraju nastaviti s radom na svom projektu Fishncy.
13:35 5 d 24.04.2026
Učenici iz Splita razvili su genijalnu podvodnu kameru i pomeli konkurenciju na natjecanju Ideja godine 2026.
Bepo i Bruno iz Elektrotehničke škole Split projektom vodootporne podvodne kamere pobijedili su konkurenciju od čak 98 prijava iz cijele Hrvatske.
19:20 5 d 23.04.2026
Iako ih je na prijavu na natjecanje potaknula baš profesorica, Ivan, Patricia i Petra smatraju da bi školstvo trebalo još više poticati ovakve ideje.
- Smatramo da obrazovni sustav ima prostora za napredak u poticanju ovakvih projekata. Voljeli bismo vidjeti više praktičnog rada, interdisciplinarnih projekata i podrške učenicima koji žele razvijati vlastite ideje, poručili su učenici iz ekipe ReWood.
Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar - ZICER.
Nastavnik otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 2 h 29.04.2026
Srednjoškolci otkrili kako zamišljaju idealan prvi posao: 'Od šefa očekujem da nije pokvaren'
Razgovarali smo s učenicima jedne škole o njihovim planovima nakon mature, željenim zanimanjima i onome što im je važno na početku karijere.
08:00 5 d 24.04.2026
Nastavnici mogu na besplatno stručno usavršavanje kakvo još nisu iskusili: Umjesto učionice - kino i muzeji
Hibridni ratovi, astrobiologija i filmska umjetnost teme su edukacija na kojima nastavnici uče uz domaće stručnjake. Prijave traju još kratko.
16:30 21 h 28.04.2026
Tko će odnijeti titulu pobjednika? Finale natjecanja Ideja godine pratite preko YouTubea
Ideja godine je poslovno natjecanje za srednjoškolce. Finale natjecanja možete pratiti uživo putem YouTubea i bodriti tim koji dolazi iz vaše škole.
09:00 8 d 21.04.2026
Poznati finalisti natjecanja Ideja godine 2026: Od 98 prijava samo 10 dobiva pozivnicu za finale
Ideja godine je poslovno natjecanje za srednjoškolce. Poznati su ovogodišnji finalisti koji konkuriraju za glavnu nagradu - studijski put u Europi.
15:20 18 d 10.04.2026
Jedan od najboljih mladih znanstvenika Hrvatske nam je rekao što misli o korištenju umjetne inteligencije
Ako koristiš AI za školu ili ideje, gdje je granica između pomoći i varanja? Mladi inženjer i znanstvenik otkrio nam je kako ga pametno koristiti.
13:35 30 d 30.03.2026
Zadnja prilika: Prijave na Ideju godine traju još samo deset dana, a pobjednike čeka put u Europi
Rok je 5. travnja u ponoć. Prijavi svoju poslovnu ideju i osvoji studijsko putovanje u Europi.
08:00 33 d 27.03.2026