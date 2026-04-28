Učenici smislili modularan namještaj koji se ne baca: Vi donesete dio i oni vam ga poprave

Je li vam se nekad dogodilo da vam je pukao naslon omiljenog kauča i da ste poželjeli da ga možete zamijeniti? Za cijenu popravka namještaja obično se gotovo može nabaviti novi, pa većina slomljenih ormara, stolaca i naslonjača obično završi na glomaznom otpadu.

Međutim skupina srednjoškolaca iz Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar misli da ima rješenje. Na natjecanju Ideja godine predstavili su svoj projekt potpuno modularnog namještaja od recikliranih materijala. Iza ekipe ReWood stoje finalisti natjecanja Ideja godine Ivan Radić, Patricia Pongrac i Petra Pofuk.

- Do ideje smo došli promatrajući svakodnevne probleme s kojima se susrećemo u svojoj okolini. Htjeli smo osmisliti rješenje koje je praktično i primjenjivo, a ono što naš projekt čini posebnim jest njegova jednostavnost i potencijal za stvarnu primjenu, pričaju nam iz ekipe.

'Ulazak u finale bio nam je veliko iznenađenje i priznanje'

Njihova ideja je proizvodnja namještaja od reciklirane plastike i piljevine. Namještaj bi bio posve modularan, dakle kupci bi mogli sami odlučivati o dizajnu, a obećaju i da će kupcima popraviti dio koji se slomi. Izradili su detaljan troškovnik i planove, a za prvih 2.300 komada namještaja tvrde da bi im trebao početni kapital od 50.000 eura.

Žiriju su pokazali i prototip fotelje od recikliranog materijala koju su izradili. U projektu bi koristili naprednu tehnologiju, kojom će otpad pretvoriti u nov, uporabljiv i oku ugodan namještaj koji je dobar za okoliš.

- Na projektu smo radili nekoliko mjeseci. Proces je uključivao istraživanje, razradu ideje i pripremu prezentacije. Ulazak u finale bio nam je veliko iznenađenje i priznanje za naš rad. Naravno da bi bilo lijepo osvojiti jedno od prva tri mjesta, ali i samo sudjelovanje u finalu za nas je veliki uspjeh, rekli su nam iz ekipe ReWood.

Korisnici bi mogli složiti namještaj po želji

Potaknuti pitanjima žirija, rekli su da bi platili i svog dizajnera te bi na svojoj web stranici imali aplikaciju u kojoj kupci mogu poput LEGO kockica složiti namještaj po svojoj želji.

- Povratne informacije žirija bile su nam vrlo korisne jer su nam ukazale na moguće nedostatke, ali i dale smjernice za daljnji razvoj projekta. Planiramo nastaviti razvijati našu ideju, unaprijediti postojeće rješenje i istražiti mogućnosti njegove realizacije u praksi, rekli su nam iz ReWood ekipe.

'Posebno nas se dojmila ideja koja se bavi rješavanjem aktualnog društvenog problema'

Za ideju godine učenici su saznali od svoje mentorice Aleksandre Hohnjec. Rekli su nam da je ovakav format natjecanja po njima odličan jer potiče kreativnost, inovativnost i timski rad. Pitali smo ih i koji im se od drugih projekata najviše svidio.

- Bilo je mnogo zanimljivih ideja, ali posebno nas je dojmila jedna koja se bavi rješavanjem aktualnog društvenog problema, jer smatramo da ima velik utjecaj na zajednicu, odgovorili su učenici, vjerojatno misleći na projekt Spona vukovarskog učenika Egona Tomića.

'Obrazovni sustav ima prostora za napredak'

Iako ih je na prijavu na natjecanje potaknula baš profesorica, Ivan, Patricia i Petra smatraju da bi školstvo trebalo još više poticati ovakve ideje.

- Smatramo da obrazovni sustav ima prostora za napredak u poticanju ovakvih projekata. Voljeli bismo vidjeti više praktičnog rada, interdisciplinarnih projekata i podrške učenicima koji žele razvijati vlastite ideje, poručili su učenici iz ekipe ReWood.

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Partner projekta je Privredna banka Zagreb, a pokrovitelj je Zagrebački inovacijski centar - ZICER.