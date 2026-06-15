Matura Sva djela koja su zadana za esej iz Hrvatskog na dosadašnjim državnim maturama

Sva djela koja su zadana za esej iz Hrvatskog na dosadašnjim državnim maturama

srednja.hr

15. lipanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail

Popis djela već je poznat, a mi smo pobrojali koja su se sve pojavljivala na eseju iz Hrvatskog od početka državne mature.

Matura iz Hrvatskog jezika | foto: srednja.hr

Matura iz Hrvatskog jezika | foto: srednja.hr

Prvi dio mature iz Hrvatskog jezika, test i sažetak, polaže se 15. lipnja, a dan kasnije, 16. lipnja, piše se esej. Za prolaz na maturi iz Hrvatskog jezika maturanti će morati imati 30 posto riješenosti ispita. I ove godine mora se zadovoljiti minimalni prag i na testu sa sažetkom i na eseju za prolaz cijelog ispita. Na popisu djela za esej jesu šestorica autora domaće i svjetske književnosti, a mi smo pobrojali sva djela koja su zadana na eseju iz Hrvatskog jezika na dosadašnjim državnim maturama, dakle od školske godine 2009./2010.

školska godina 09./10.

ljetni rok

osnovna – O romanima i knjigama Mire Gavrana

viša – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

jesenski rok

osnovna – Povijest čitanja Alberta Manguela

viša – Preobrazba Franza Kafke

zimski rok


osnovna – Vrijeme i opuštanje Joffrea Dumazediera

viša – ulomak iz Kaštelanova eseja o A. B. Šimiću i u njemu Šimićeva pjesma Pjesnici

školska godina 10./11. 

zimski rok

osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca

ljetni rok

osnovna – U registraturi Ante Kovačića

viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca

jesenski rok

osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

viša – ulomci iz komedije Dundo Maroje Marina Držića i iz romana Otac Goriot Honoréa de Balzaca

školska godina 11./12.

zimski rok

osnovna – Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka

viša – Stranac Alberta Camusa

jesenski rok

osnovna – Pjesma mrtvog pjesnika Dobriše Cesarića

viša – ulomak iz pripovijetke Preobrazba Franza Kafke i ulomak iz drame Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže

ljetni rok

osnovna – Dekameron Giovannija Boccaccia

viša – ulomak iz romana Stranac Alberta Camusa i ulomak iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog

školska godina 12./13.

jesenski rok

osnovna – Posljednji Stipančići i Nora (Lutkina kuća)

viša – Sofoklo, Antigona

ljetni rok

osnovna – Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

viša – Bijeg i Povratak Filipa Latinovicza

školska godina 13./14.

ljetni rok

osnovna – Henrik Ibsen, Nora

visa – Antun Šoljan, Kratki izlet

jesenski rok

osnovna – Sofoklo, Antigona

visa – Marin Držić, Dundo Maroje

školska godina 14./15.

jesenski rok

osnovna – Giovanni Boccaccio, Dekameron i Emmanuel Carrere, Neki drugi životi

viša – Jerome David Salinger, Lovac u žitu

ljetni rok

osnovna – Antun Gustav Matos, Mističan sonet

viša – Patnje mladog Werthera i Stranac

školska godina 15./16. 

ljetni rok

osnovna – William Shakespeare, Hamlet

viša – Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza

jesenski rok

osnovna – Antun Gustav Matoš, Utjeha kose i Stanko Vraz, Otkud modre oči?

viša – Posljednji Stipančići i Bijeg

školska godina 16./17.

ljetni rok

osnovna – Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići i Dinko Šimunović, Duga

viša – Cihlar Nehajev, Bijeg i Montaigneovi eseji

jesenski rok

osnovna – Sofoklo, Antigona

viša – Antun Gustav Matoš, Djevojčici umjesto igračke i Dobriša Cesarić, Molitva

školska godina 17./18. 

ljetni rok

osnovna – Antun Branko Šamić, Opomena i Josip Pupačić, Zvijezda da mi je biti

viša – William Shakespeare, Hamlet i J. D. Salinger, Lovac u žitu

jesenski rok

osnovna – Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna i Henrik Ibsen, Nora

viša – Fjodor. M. Dostojevski, Zločin i kazna i Albert Camus, Stranac

školska godina 18./19. 

ljetni rok

osnovna – predstaviti djelo, razdoblje u kojem je pisano te Leonea Glembaja (Gospoda Glembajevi)

viša – hrvatsko pjesništvo/ usporedni esej o ‘Igrački vjetrova’ i Dva puta jao’ Tina Ujevića

jesenski rok

osnovna – Henrik Ibsen, ‘Nora’

viša – Franz Kafka, ‘Preobrazba’ i Ranko Marković, ‘Kiklop’

školska godina 19./20.

ljetni rok

osnovna – usporedni esej/ William Shakespeare, ‘Hamlet’ i Vjenceslav Novak, ‘Posljednji Stipančići’

viša – usporedni esej/ Honore de Balzac, ‘Otac Goriot’ i Vjenceslav Novak, ‘Posljednji Stipančići’

jesenski rok

osnovna – analiza djela i ulomka/ Ante Kovačić – ‘U registraturi’

viša – usporedni esej/ Ante Kovačić ‘U registraturi’ i Milutin C. Nehajev ‘Bijeg’

školska godina 20./21.

ljetni rok 

osnovna – analiza djela i ulomka/ Ante Kovačić – ‘U registraturi’

viša – analiza djela i ulomka/ Miroslav Krleža – ‘Povratak Filipa Latinovicza’

jesenski rok

osnovna – analiza djela i ulomka/ William Shakespeare – ‘Hamlet’

viša – usporedeni esej/ Ante Kovačić ‘U registraturi’ i Miroslav Krleža ‘Povratak Filipa Latinovicza’

školska godina 21./22.

ljetni rok

osnovna – Albert Camus, ‘Stranac’

viša – Johann Wolfgang Goethe – ‘Patnje mladoga Werthera’

jesenski rok

osnovna – Fjodor Mihajlovič Dostojevski – ‘Zločin i kazna’

viša – Miroslav Krleža – ‘Gospoda Glembajevi’

školska godina 22./23.

ljetni rok

Miroslav Krleža – ‘Gospoda Glembajevi’

jesenski rok

Vjenceslav Novak – ‘Posljednji Stipančići’

školska godina 23./24.

ljetni rok

Fjodor Mihajlovič Dostojevski – ‘Zločin i kazna’

jesenski rok

Albert Camus- ‘Stranac’

školska godina 24./25.

ljetni rok

August Šenoa – ‘Prijan Lovro’

jesenski rok

Franz Kafka – ‘Preobražaj’

Popis djela za esej u 2026. možete vidjeti ovdje.

matura matura hrvatski državna matura esej matura popis djela za esej iz hrvatskog jezika državna matura djela za esej