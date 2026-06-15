Sva djela koja su zadana za esej iz Hrvatskog na dosadašnjim državnim maturama

Matura iz Hrvatskog jezika | foto: srednja.hr
Prvi dio mature iz Hrvatskog jezika, test i sažetak, polaže se 15. lipnja, a dan kasnije, 16. lipnja, piše se esej. Za prolaz na maturi iz Hrvatskog jezika maturanti će morati imati 30 posto riješenosti ispita. I ove godine mora se zadovoljiti minimalni prag i na testu sa sažetkom i na eseju za prolaz cijelog ispita. Na popisu djela za esej jesu šestorica autora domaće i svjetske književnosti, a mi smo pobrojali sva djela koja su zadana na eseju iz Hrvatskog jezika na dosadašnjim državnim maturama, dakle od školske godine 2009./2010.
školska godina 09./10.
ljetni rok
osnovna – O romanima i knjigama Mire Gavrana
viša – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga
jesenski rok
osnovna – Povijest čitanja Alberta Manguela
viša – Preobrazba Franza Kafke
zimski rok
osnovna – Vrijeme i opuštanje Joffrea Dumazediera
viša – ulomak iz Kaštelanova eseja o A. B. Šimiću i u njemu Šimićeva pjesma Pjesnici
školska godina 10./11.
zimski rok
osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga
viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca
ljetni rok
osnovna – U registraturi Ante Kovačića
viša – Otac Goriot Honoréa de Balzaca
jesenski rok
osnovna – Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga
viša – ulomci iz komedije Dundo Maroje Marina Držića i iz romana Otac Goriot Honoréa de Balzaca
školska godina 11./12.
zimski rok
osnovna – Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka
viša – Stranac Alberta Camusa
jesenski rok
osnovna – Pjesma mrtvog pjesnika Dobriše Cesarića
viša – ulomak iz pripovijetke Preobrazba Franza Kafke i ulomak iz drame Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže
ljetni rok
osnovna – Dekameron Giovannija Boccaccia
viša – ulomak iz romana Stranac Alberta Camusa i ulomak iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog
školska godina 12./13.
jesenski rok
osnovna – Posljednji Stipančići i Nora (Lutkina kuća)
viša – Sofoklo, Antigona
ljetni rok
osnovna – Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi
viša – Bijeg i Povratak Filipa Latinovicza
školska godina 13./14.
ljetni rok
osnovna – Henrik Ibsen, Nora
visa – Antun Šoljan, Kratki izlet
jesenski rok
osnovna – Sofoklo, Antigona
visa – Marin Držić, Dundo Maroje
školska godina 14./15.
jesenski rok
osnovna – Giovanni Boccaccio, Dekameron i Emmanuel Carrere, Neki drugi životi
viša – Jerome David Salinger, Lovac u žitu
ljetni rok
osnovna – Antun Gustav Matos, Mističan sonet
viša – Patnje mladog Werthera i Stranac
školska godina 15./16.
ljetni rok
osnovna – William Shakespeare, Hamlet
viša – Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza
jesenski rok
osnovna – Antun Gustav Matoš, Utjeha kose i Stanko Vraz, Otkud modre oči?
viša – Posljednji Stipančići i Bijeg
školska godina 16./17.
ljetni rok
osnovna – Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići i Dinko Šimunović, Duga
viša – Cihlar Nehajev, Bijeg i Montaigneovi eseji
jesenski rok
osnovna – Sofoklo, Antigona
viša – Antun Gustav Matoš, Djevojčici umjesto igračke i Dobriša Cesarić, Molitva
školska godina 17./18.
ljetni rok
osnovna – Antun Branko Šamić, Opomena i Josip Pupačić, Zvijezda da mi je biti
viša – William Shakespeare, Hamlet i J. D. Salinger, Lovac u žitu
jesenski rok
osnovna – Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna i Henrik Ibsen, Nora
viša – Fjodor. M. Dostojevski, Zločin i kazna i Albert Camus, Stranac
školska godina 18./19.
ljetni rok
osnovna – predstaviti djelo, razdoblje u kojem je pisano te Leonea Glembaja (Gospoda Glembajevi)
viša – hrvatsko pjesništvo/ usporedni esej o ‘Igrački vjetrova’ i Dva puta jao’ Tina Ujevića
jesenski rok
osnovna – Henrik Ibsen, ‘Nora’
viša – Franz Kafka, ‘Preobrazba’ i Ranko Marković, ‘Kiklop’
školska godina 19./20.
ljetni rok
osnovna – usporedni esej/ William Shakespeare, ‘Hamlet’ i Vjenceslav Novak, ‘Posljednji Stipančići’
viša – usporedni esej/ Honore de Balzac, ‘Otac Goriot’ i Vjenceslav Novak, ‘Posljednji Stipančići’
jesenski rok
osnovna – analiza djela i ulomka/ Ante Kovačić – ‘U registraturi’
viša – usporedni esej/ Ante Kovačić ‘U registraturi’ i Milutin C. Nehajev ‘Bijeg’
školska godina 20./21.
ljetni rok
osnovna – analiza djela i ulomka/ Ante Kovačić – ‘U registraturi’
viša – analiza djela i ulomka/ Miroslav Krleža – ‘Povratak Filipa Latinovicza’
jesenski rok
osnovna – analiza djela i ulomka/ William Shakespeare – ‘Hamlet’
viša – usporedeni esej/ Ante Kovačić ‘U registraturi’ i Miroslav Krleža ‘Povratak Filipa Latinovicza’
školska godina 21./22.
ljetni rok
osnovna – Albert Camus, ‘Stranac’
viša – Johann Wolfgang Goethe – ‘Patnje mladoga Werthera’
jesenski rok
osnovna – Fjodor Mihajlovič Dostojevski – ‘Zločin i kazna’
viša – Miroslav Krleža – ‘Gospoda Glembajevi’
školska godina 22./23.
ljetni rok
Miroslav Krleža – ‘Gospoda Glembajevi’
jesenski rok
Vjenceslav Novak – ‘Posljednji Stipančići’
školska godina 23./24.
ljetni rok
Fjodor Mihajlovič Dostojevski – ‘Zločin i kazna’
jesenski rok
Albert Camus- ‘Stranac’
školska godina 24./25.
ljetni rok
August Šenoa – ‘Prijan Lovro’
jesenski rok
Franz Kafka – ‘Preobražaj’
Popis djela za esej u 2026. možete vidjeti ovdje.