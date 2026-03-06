Ovo su najuspješnije strukovne na maturi: Donosimo top 10 za obavezne predmete

Ministarstvo obrazovanja objavilo je rang liste škole po rezultatima na državnoj maturi, a u ovom članku izdavajamo najbolje strukovne škole.

Prošlih dana objavili smo rang liste škola po rezultatima ispita državne mature iz Hrvatskog, Matematike i Engleskog, a sad donosimo liste s izvdvojenim strukovnim školama. U prosjeku rezultati su u strukovnim školama i do čitave ocjene gori nego u gimnazijama.

Tako je prosjek iz Hrvatskog za učenike gimnazija bio 3,3, a za strukovnjake 2,2. Gimnazijalci su višu razinu Matematike u prosjeku riješili s ocjenom 2,8, a osnovnu 3,0, dok su strukovnjaci iz više dobili u prosjeku 2,0, a osnovne 2,1. Na Engleskom učenici su u prosjeku postigli istu ocjenu na višoj i nižoj razini, gimnazijalci točno 4,0, a strukovnjaci 3,4.

Ipak neke strukovne škole su se dobrano iskazale na maturi, ostvarivši rezultate značajno iznad prosjeka. Međutim ni jedna nije ušla u top 10 škola na nekom od obveznih predmeta kad se u obzir uzmu sve škole, pa sad izvajamo rang liste samo sa strukovnim školama.

Rang lista za Hrvatski

Na listi su škole u kojima je maturu pisalo više od 10 učenika. Najbolje rezultate iz Hrvatskog ostvarili su učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik s prosjekom ocjena 3,17. Na drugom mjestu bili su učenici Srednje škole Vrbovec s prosjekom ocjena 3,0.

Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića s pravom javnosti u Zagrebu našla se na trećem mjestu s prosjekom 2,90. Četvrta je bila Ekonomsko-turistička škola Karlovac čiji su učenici dobili prosječnu ocjenu 2,87. Peto mjesto dijelili su učenici Medicinske škole Varaždin i Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu s prosjekom ocjena 2,86.

U kojim su još školama strukovnjaci najbolje riješili maturu iz Hrvatskog u 2025. godini, pogledajte u tablici u nastavku. U 'top 10' tablici navedeno je 13 škola jer su u nekima bile identične prosječne ocjene.

Rang lista za Matematiku

Najbolje rezultate iz Matematike postigli su strukovnjaci iz Strukovne škole Eugena Kumičića u Rovinju s prosjekom ocjena 3,25. Na drugom mjestu bila je Tehnička škola Čakovec u kojoj su učenici ostvarili prosjek 3,14. Na trećem mjestu bili su učenici strukovnih programa iz Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića s pravom javnosti u Zagrebu s prosječnom ocjenom 3,05.

Na četvrtom mjestu bili su učenici Tehničke škole Karlovac koji su postigli prosjek 3,04. Nastavlja se niz škola u kojem su razlike u prosjeku doista bile izrazito male, a na petom mjestu bila je Elektrotehnička škola Split, čiji su učenici ostvarili prosjek ocjena 3,03.

U kojim su još školama strukovnjaci najbolje riješili maturu iz Matematike u 2025. godini, pogledajte u tablici u nastavku. U 'top 10' tablici navedeno je 12 škola jer su u nekima bile identične prosječne ocjene.

Rang lista za Engleski

Engleski je po običaju najbolje riješen ispit na maturi, a to pokazuju i ocjene u strukovnim školama. Ispit su od strukovnjaka najbolje riješili učenici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik s prosjekom 4,25. Na drugom mjestu našla se Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb s prosjekom 4,16.

Treće mjesto dijele učenici Elektrostrojarske škole Varaždin i Tehničke škole Karlovac s prosjekom ocjena 4,14. Na četvrtom mjestu bili su učenici Elektrotehničke škole Split s prosjekom 4,11, a peto mjesto također je podijeljeno, između učenika Tehničke škole Županja i Škole primijenjenih umjetnosti Pula s prosjekom 4,08.

U kojim su još školama strukovnjaci najbolje riješili maturu iz Engleskog u 2025. godini, pogledajte u tablici u nastavku. U 'top 10' tablici navedeno je 13 škola jer su u nekima bile identične prosječne ocjene.