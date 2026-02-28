Državnu maturu pisali i učenici koji nisu htjeli na faks: 'Bilo mi je fora biti dio toga'

Neki maturanti pristupe ispitima državne mature, ali na kraju ne upišu studij. Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), državnoj maturi na ljetnom roku 2025. godine pristupio je 28.481 učenik. Pravo upisa na studij na istom tom roku ostvarilo je 25.174 kandidata i kandidatkinja, izvijestila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Važno je naglasiti da pravo upisa na fakultet imaju i oni koji su državnu maturu položili prije nekoliko godina, pa u broj upisanih ne ulaze samo maturanti nego i stariji kandidati.Ipak, jasno je da postoje i učenici koji pišu maturu iako ne nastavljaju obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Želja za drugim poslom

Nameće se jedan logičan razlog - da nisu položili jedan od ispita kojem su pristupili. Iako to možda i jest najčešći razlog, nikako nije jedini, a to dokazuju i naše sugovornice.

Mihaela je završila Ekonomsku školu, a na državnoj maturi pisala je Hrvatski i Engleski jezik na A razini te Matematiku na B razini. Od izbornih predmeta pisala je Politiku i gospodarstvo, koja ju je, kaže, zainteresirala tijekom srednje škole. Sve je položila, ali još i prije same prijave ispita znala da je neće upisati fakultet.

- U trećem i četvrtom razredu konstantno sam radila nokte, prvo obitelji i prijateljicama, onda se taj krug širio. Želja mi je bila da poslušam još edukacija, posvetim se tome i otvorim obrt. Tek radim na svemu, ali imam veliku podršku obitelji pa uspijevam. Maturu sam pisala samo za slučaj da jednog dana odlučim upisati faks, da ih imam, i svi prijatelji su se tada spremali za maturu i pisali pa mi je bilo fora biti dio toga, priča nam Mihaela.

'Planiram opet pokušati'

Neki, poput naše druge sugovornice Tee, unatoč uspjehu na državnoj maturi nisu upisati studij - zbog prijemnog ispita.

- Išla sam u školu za arhitekta, isto sam htjela i studirati. Zbog nepredvidive životne okolnosti nisam mogla pristupiti prijemnom pa sam odustala za tu godinu. Dobro mi je došla godina pauze, ali planiram opet pokušati, zaključuje Tea.