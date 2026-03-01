Prošle godine prosječni maturant nije imao ni trojku iz Fizike: Evo 10 zadataka

Ispit iz Fizike i 2026. je najpopularniji izborni predmet na maturi, ali ujedno je prošle godine bio najgore riješen. Donosimo pitanja za ponavljanje.

Što se tiče izbornih predmeta, prošle godine najviše maturanata pisalo je ispit iz Fizike, čak njih 6.285. To je ujedno bio i najgore riješen ispit iz državne mature s prosječnom ocjenom 2,38. Maturanti su nešto bolje riješili ispit iz Informatike, s prosječnom ocjenom 2,41. Problem su imali i s ispitom iz Biologije, na kojem je prosječna ocjena bila 2,47.

Fizike je i ove godine najpopularniji izborni predmet na maturi, a ispit je prijavilo 8.168 kandidata. Ispit iz Fizike pisat će se 18. lipnja na ljetnom i 24. kolovoza na jesenskom roku. Prema ovogodišnjem katalogu, provjeravat će se znanje iz istih područja kao i do sad: Strukture tvari, Međudjelovanja, Gibanja i Energije. Ispit se piše 180 minuta bez stanke, a ovdje možete proučiti cijeli izborni katalog.

Kvizove s pitanjima s prošlogodišnjih matura obično objavljujemo neposredno pred početak ispita, no ove godine odlučili smo to učiniti ranije. U našem sustavu kvizovi.srednja.hr možete rješavati i pitanja s ranijih rokova matura, kako iz Fizike, tako i iz drugih predmeta, a danas izdvajamo njih deset s prošlogodišnje mature.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Niže su rješenja:

1. Okomita je na brzinu kruženja svemirske postaje i ima orijentaciju prema središtu Zemlje.

2. grijanje bakrenoga prstena ili hlađenje bakrene kuglice

3. graf pod B

4. Bohrov

5. povećanje napona i smanjenje otpora

6. Put je 70 km, a pomak je 50 km.

7. ⬇️

8. radiovalovima

9. satom u istraživačkoj letjelici

10. uranij

