Prošle godine prosječni maturant nije imao ni trojku iz Fizike: Evo 10 zadataka

Što se tiče izbornih predmeta, prošle godine najviše maturanata pisalo je ispit iz Fizike, čak njih 6.285. To je ujedno bio i najgore riješen ispit iz državne mature s prosječnom ocjenom 2,38. Maturanti su nešto bolje riješili ispit iz Informatike, s prosječnom ocjenom 2,41. Problem su imali i s ispitom iz Biologije, na kojem je prosječna ocjena bila 2,47.
Fizike je i ove godine najpopularniji izborni predmet na maturi, a ispit je prijavilo 8.168 kandidata. Ispit iz Fizike pisat će se 18. lipnja na ljetnom i 24. kolovoza na jesenskom roku. Prema ovogodišnjem katalogu, provjeravat će se znanje iz istih područja kao i do sad: Strukture tvari, Međudjelovanja, Gibanja i Energije. Ispit se piše 180 minuta bez stanke, a ovdje možete proučiti cijeli izborni katalog.
Kvizove s pitanjima s prošlogodišnjih matura obično objavljujemo neposredno pred početak ispita, no ove godine odlučili smo to učiniti ranije. U našem sustavu kvizovi.srednja.hr možete rješavati i pitanja s ranijih rokova matura, kako iz Fizike, tako i iz drugih predmeta, a danas izdvajamo njih deset s prošlogodišnje mature.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Niže su rješenja:
1. Okomita je na brzinu kruženja svemirske postaje i ima orijentaciju prema središtu Zemlje.
2. grijanje bakrenoga prstena ili hlađenje bakrene kuglice
3. graf pod B
4. Bohrov
5. povećanje napona i smanjenje otpora
6. Put je 70 km, a pomak je 50 km.
7. ⬇️
8. radiovalovima
9. satom u istraživačkoj letjelici
10. uranij
