Pripreme se i dalje vode u 'sjeni obrazovanja', je li to loše? 'Jasan izvor nejednakosti'

Državna matura sve je bliže, a brojni maturanti upisuju razne privatne tečajeve, što roditelji plaćaju od 100 do gotovo 700 eura po ciklusu. Mnogi upisuju tečajeve ciljano kako bi se pripremili za upise težih fakulteta, a firme nude i pripreme za prijemne ispite za studije poput Medicine i Arhitekture.

Razgovarali smo s maturantima koji su s nama podijelili koliko plaćaju pripreme. Kristina na pripreme iz Matematike, Fizike i Kemije ide dva put tjedno po dva sata, a za do plaća između 200 i 300 eura.

- Skupo je, ali mojima ne predstavlja toliki problem. Meni je ova cijena okej. Mnogo mi pomažu s time da idem u strukovnu, a ne u gimnaziju, rekla nam je Kristina.

'Sigurno roditeljima nije baš najjednostavnije izdvojiti toliko novca'

Anamarija je unaprijed uplatila pripreme, a to ju je koštalo 530 eura. Na pripreme ide svake subote, a traju pet sati. Kaže da joj pripreme puno pomažu, kako za ponavljanje gradiva, tako i za ponovno usvajanje gradiva kojeg je zaboravila.

- Mislim da je dosta skupo i da sigurno roditeljima nije baš najjednostavnije izdvojiti toliko novca za pripreme, ali moji su to napravili želeći mi pružiti dobru podlogu za maturu. Nemam sad neku idealnu cijenu na pameti, ali smatram da bi trebala biti visoka kao nagrada profesorima zbog truda koji ulažu u učenike, ali opet, ne previsoka. Mislim da je u mome slučaju 500-tinjak eura razumna cijena s obzirom na trajanje i opširnost priprema iako je sama po sebi dosta visoka, smatra Anamarija.

'Dio sam sama platila od sezonskog posla'

Sven je upisao takozvani HAB paket (Hrvatski, A razina Matematike i B razina stranog jezika), što ga je stajalo 633 eura, a uključuje 149 sati priprema.

- Možda je malo skupo, a to je li roditeljima teško izdvojiti je veoma subjektivno i stvarno ovisi od osobe do osobe, ali mojima nije. Cijena je OK bih rekao. Pripreme mi najviše pomognu za Matematiku, jer sam uvidio da se i Hrvatski i Engleski jednako dobro prođu kao i na pripremama, možda još jedino za esej iz Hrvatskog dobro dođe, njega sam bolje pokopčao na pripremama, rekao nam je Sven.

Ana pripreme za višu razinu Matematike plaća 210 eura, a Engleskog 190 eura, dok ide besplatno i na pripreme iz svih obaveznih predmeta, što se održava u nekim školama. Kaže da joj pripreme pomažu ukazati na ono bitno u hrpi gradiva, ali i ponoviti sve jer se ne sjeća svog gradiva iz prvih razreda.

- Mislim da je nije preskupo, ali je svakako skupo s obzirom da mi roditelji ne rade i nemaju puno prihoda, ali sam si dio sama platila od sezonskog posla. Je li to previše ovisi o broju sati, ali ako prelazi 250 eura, onda je preskupo, komentira Ana.

'Svaki maturant bi trebao imati to pravo'

Dorina škola pripreme za maturu organizira posve besplatno. Ona je time oduševljena jer kaže da sjajni profesori znaju sve objasniti, pokazati i pomoći, zbog čega nema potrebe za plaćenim pripremema.

- Ali skroz kužim one koji se na to odluče. Imam par prijatelja koji su se na to odlučili i bogme skupo je, znaju masno platit. Mislim da bi pripreme svakako trebale biti jeftinije s obzirom da njihova kvaliteta većinom nije vrhunska. Da se mene pita svaki maturant bi trebao imati pravo na besplatne pripreme, rekla nam je Dora.

Privatne pripreme i instrukcije kao sjena obrazovanja

Međutim nemaju sve obitelji novca za dati nekoliko stotina eura na pripreme za maturu, a stoga se postavlja pitanje imaju li učenici čiji roditelji ih mogu priuštiti nepoštenu prednost. U istraživanju Zrinke Ristić Dedić i Borisa Jokića 'Privatne instrukcije u sjeni: Biznis iz sjene kojeg pandemija nije ugrozila' jedan od zaključaka je da instrukcije više koriste djeca visoko obrazovanih roditelja, a iz tog se može zaključiti i da je riječ o imućnijim roditeljima, koji instrukcije i pripreme mogu platiti.

Prema istraživanju istih autora iz 2021. godine skoro 40 posto hrvatskih maturanata, učenika drugog razreda srednje škole i učenika osmog razreda osnovne škole je koristilo privatne instrukcije u školskoj godini 2020./21, a pitanje je koliki bi taj broj bio da su instrukcije besplatne i šire dostupne.

Na instrukcije značajno češće idu učenici gimnazija, a najmanje ih pohađaju učenici trogodišnjih strukovnih programa. Zanimljivo, svaki drugi gimnazijalac u zadnjem razredu srednje škole išao je na instrukcije, a čak 17,1 posto na njih ide redovito.

'Privatne instrukcije održavaju, a možda i povećavaju socijalne razlike'

Prema podacima PISA istraživanja za Hrvatsku (2022), čak 70 posto hrvatskih učenika u godini imalo je barem jednu vrstu dodatne poduke iz matematike, najčešće u obliku privatnih instrukcija. Iz Instituta za razvoj obrazovanja zaključuju da ti podaci ukazuju na disbalans između nastave i zahtjeva koji se pred učenike postavljaju, posebice u hrvatskom obrazovnom kontekstu u kojem su ocjene u primarnom fokusu, što rezultira velikim pritiskom na djecu, koji čini ne samo škola, nego i roditelji.

- Korištenje privatnih instrukcija u mnogim zemljama predstavlja velik izdatak za obitelji. Velikim opterećenjima posebno su pogođene obitelji nižega ekonomskog statusa, koje teško mogu priuštiti privatne instrukcije svojoj djeci. Iako obitelji iz različitih društvenih slojeva često koriste privatne instrukcije kako bi svojoj djeci osigurale socijalnu mobilnost i bolje životne šanse, može se ustvrditi da su privatne instrukcije mehanizam koji održava, a možda i povećava, socijalne razlike unutar populacije učenika, zaključuju Ristić Dedić i Jokić u istraživanju iz 2007. godine.

'To ukazuje na problem samog obrazovnog sustava'

O ovoj temi razgovarali smo s Thomasom Farnellom iz Mreže cjeloživotno učenje za sve, urednikom publikacije 'Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja u Hrvatskoj'. Mreža cjeloživotno učenje za sve izradila je analizu i preporuku za javne politike po pitanju nejednakosti i uključivosti u obrazovanju u Hrvatskoj, a Farnell nam je objasnio problematiku privatnih instrukcija i priprema za maturu.

- Privatne instrukcije koje se odvijaju 'u sjeni' redovnog sustava obrazovanja su pojava u zemljama diljem svijeta, ali i sve više u Europi. Ova pojava je problematična primarno iz dva aspekta. S jedne strane, ako značajan udio učenika koristi privatne instrukcije to ukazuje na problem samog obrazovnog sustava, koji ne uspijeva svim učenicima osigurati kvalitetno svladavanje obrazovnog gradiva unutar škole i/ili kvalitetne podrške u slučaju rješavanja izazova u procesu učenja. S druge strane, privatne instrukcije su jasan izvor obrazovne nejednakosti: pristup privatnim instrukcijama imaju samo oni koji si to mogu priuštiti, odnosno isključuje učenike iz skupina u nepovoljnom položaju, komentirao je Farnell.

Neke općine, gradovi i županije sufinancirale pripreme za maturu

Sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za državnu maturu provodi Ministarstvo branitelja no samo za jednog učenika godišnje i to mora biti riječ o djetetu branitelja. Pojedine županije, gradovi i općine također povremeno sufinanciraju pripreme za maturu, no uglavnom je riječ o nekonzistentnim inicijativama koje pokrivaju veoma malen broj učenika.

- Gledajući iz perspektive smanjivanja nejednakosti, inicijative javnog financiranja privatnih instrukcija za polaganje državne mature (iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave) su pozitivan primjer izjednačavanja prilika u obrazovanju na lokalnoj razini. No, gledajući iz perspektive sustava obrazovanja, takvo djelovanje ima ograničenja jer ne može riješiti korijen problema s obzirom na to da ovisi o fiskalnim kapacitetima pojedinih jedinica lokalne samouprave, smatra Farnell.

Mreža za cjeloživotno obrazovanje smatra da je problem potrebno sagledati na razini cijele države i da je važnije uložiti javna sredstva u podizanju kvalitete obrazovanja za sve te na pružanje ciljane podrške skupinama u nepovoljnom položaju unutar redovnog sustava obrazovanja.

- Intervencije podrške moraju biti usmjerene ne samo na savladavanje gradiva, već na razvoj socioemocionalnih kompetencija i kompetencija 'učiti kako učiti', kao i općenito na podizanje motivacije za učenje, koja je vrlo niska, zaključio je Farnell za Srednja.hr.

Preporuke i smjernice za obrazovnu politiku

Inače u protekle tri godine Mreža za cjeloživotno učenje provela je šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj, obuhvaćajući više od 2.500 anketiranih sudionika te više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza svog istraživanja kao i drugih u tom području izradili su preporuke za obrazovne politike.

Ministarstvu obrazovanja predložili su nekoliko mjera za razvijanje nacionalnog okvira za pravičnost i uključivost obrazovanja, a to su: