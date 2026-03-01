Dobili i po šest petica na maturi: Bivši najmaturanti imaju savjete kako učiti za te ispite

Lejla, Luka, Filip i Dragan možda se ne poznaju, ali jedno im je zajedničko: prošle godine ostvarili su fenomenalne uspjehe na državnoj maturi, na većini predmeta koje su pisali dobili su odličan. Za ovogodišnje maturante redovite prijave ispita već su završene i mnogi od njih u narednim će tjednima započeti s intenzivnim ponavljanjem gradiva za maturu. Stoga smo ponovno kontaktirali neke od najboljih prošlogodišnjih maturanata i pitali ih za savjete za učenje, koje greške izbjeći u posljednjim mjesecima, ali i trebaju li učenici strahovati od ovih ispita.

Nemojte beskonačno ponavljati ono što vam već ide

Naše prošlogodišnje priče o Lejli Morankić mnogi se sjećaju, na čak šest ispita mature dobila je peticu pa upisala Medicinski fakultet. Maturantima savjetuje da se u ovih posljednjih nekoliko mjeseci fokusiraju na pripreme za predmete ili gradivo koje zaista ne znaju.

- Može se dogoditi da neki beskonačno ponavljaju ono što već znaju ili što im ide jer im je to lakše, a zapostave nešto bitnije. Prioritet trebaju biti slabe točke, a ostalo je lako ponoviti ako bude za to vremena. Osim toga, važno je napraviti dobar raspored učenja, da učenik stigne naučiti i ponoviti sve što je planirao, ali opet s realističnom količinom gradiva koje može proći u danu. Na primjer, rijetko tko će moći nakon cijelog dana u školi i obaveza za nastavu još i učiti za maturu pet sati. Par sati aktivnog učenja s pauzama bolje je nego pet sati u kojima se ništa ne nauči zbog premorenosti, navodi Lejla.

Dobro je rješavati stare i probne ispite, nastavlja, jer baš tako možete doznati što biste trebali više učiti, ali i dobiti uvid u tipove zadataka ili čak konkretna pitanja koja se ponove više godina.

- Također bih preporučila simulaciju mature – riješite neku staru maturu u ograničenom vremenu i bez smetnji kako biste dobili dojam kako će to stvarno izgledati i je li tempo kojim rješavate zadatke dovoljno brz, navodi Lejla.

Kako u školi, tako i kod kuće učenike se nerijetko straši ispitima mature. Ali treba li ih se bojati? Lejla je svjesna da pritisak dolazi sa svih strana i da matura može biti stresna, no njeno je iskustvo da ispiti nisu toliko strašni.

- Kada ispit započne, najveći je fokus na rješavanju pa nema vremena za brigu. Jedan način kako sam si ja umanjila stres za vrijeme pisanja je dobra organizacija, treba ostaviti dovoljno vremena za prepisivanje svojih rješenja na list za odgovore. Mislim da je bitno za maturante da u razdoblju matura uz učenje odvoje vrijeme za opuštanje i san - tako će sami sebi olakšati. Poručila bih maturantima da, iako mature jesu bitne, ne treba slušati ljude koji vas zastrašuju. Oslonite se na svoje znanje i sretno, poručuje Lejla.

Namojte se precijeniti

Da ispiti mogu biti priličan stres, ali i da ih svatko tko se dovoljno pripremi može dobro napisati, smatra, pak, Luka Krašnjak. Luka je na tri ispita mature lani ostvario stopostotni rezultat, na četvrtom je isto dobio peticu pa upisao FER.

- Najčešća greška kod pripreme za maturu je precjenjivanje vlastitih sposobnosti i prekasno počinjanje s pripremama. Zato mislim da je jako važno nekoliko mjeseci prije ispita probati riješiti nekoliko ispita od prijašnjih godina u potpunosti samostalno. Tako ćeš vidjeti koliko sada znaš i koji dio gradiva ti ide bolje ili lošije, pa se možeš bolje pripremiti, savjetuje Luka.

Ista pitanja postavili smo i Filipu Čuturi koji je prošle godine dobio petice na čak pet ispita mature i bio prvi na prijemnom za Medicinski fakultet. On se za maturu pripremao sam, doma.

- Koji mjesec prije sam pogledao stare ispite čisto iz znatiželje, i uistinu mi se čini da se ispituje ono gradivo koje se inače i uči u srednjoj. Tako da sam prije matura ponovio gradivo srednje škole po skriptama koje sam našao na internetu. Proučio sam i formule koje se dobiju na Fizici i Matematici, da mi ne budu iznenađenje na ispitu. Relativno teškim mi se još jedino činio Hrvatski, točnije esej, čisto iz mnoštva različitih načina kako ga je moguće pasti. Većinu djela sam pročitao još prije tako da sam ponovio radnju i likove po kratkim sadržajima. Kraća djela sam ponovno pročitao, čisto za samopouzdanje. Tu moram spomenuti i HRT-ovu emisiju, Radiomatura, koja dosta detaljno prolazi književna djela za esej te daje jasne upute o pisanju samog eseja i sažetka. Njihove analize mi se čine odlične za potrebe eseja. Mislim da je za dobar uspjeh na maturi nakon što se ponovi gradivo, najvažniji stav. Jako pomaže ako se na ispite dođe opušteno i bez stresa, kaže Filip.

'O težini samih ispita je najlakše dobiti dojam rješavanjem prošlih ispita'

Kaže, upravo je strah od mature zapravo najteži dio svih tih ispita. Jer se o tom epskom događaju počinje raspravljati već početkom školske godine i tema cijelo vrijeme visi nad glavom.

- A i sama procedura se često opisuje (poprilično pretjerano) zastrašujuće. Tu su prijave i rokova koji se ne smiju propustiti. Pa ispiti koji dolaze čvrsto zamotani u neprozirnim vrećicama. A tek naljepnice, kako, kada i gdje ih zalijepiti. Sve to izgleda dosta dramatično. Ali kada se zapravo dođe na ispit uopće ne bude tako strašno. Dođeš, slušaš upute, zalijepiš naljepnice i pišeš. Ništa spektakularno. Sve te formalnosti na kraju izgledaju pomalo smiješno i bizarno. Nakon prvog ispita znaš točno kako će izgledati i svaki sljedeći. Sami ispiti i nisu posebno teški. O težini samih ispita je najlakše dobiti dojam rješavanjem prošlih ispita. A to nije ni loš način za ponoviti gradivo i podsjetiti se zaboravljenih stvari. Znaju doći slična pitanja kao sa starijih matura. U par mjeseci se stigne dosta, pogotovo ako se krene na vrijeme. Samo bez panike i sretno, Filipova je poruka.

Na maturi je lani zablistao i Dragan Boban koji je na četiri ispita dobio odličan pa upisao Fiziku na PMF-u. Prije svega ističe – priprema za maturu doista traje kroz cijelu srednju, ali sve može pasti u vodu ako se potrate ovi završni mjeseci.

- Drugim riječima, možete aktivno početi učiti i godinu dana prije ispita, ali ono što je ključno i, čak, važnije, jest ponavljanje i osvježavanje naučenog neposredno prije same državne mature. Za ono što ste naučili prije više mjeseci i ono što mislite da znate, često se ispostavi da baš to 'ispari' iz glave. Konkretno govorim o gradivu 4. razreda. Iako vam se čini da vam je sve to svježe, uzmite vremena za ponavljanje i toga jer po mom iskustvu veliki udio pitanja i zadataka iz obveznih predmeta bude upravo vezan uz 4. razred. Najveća greška koju trenutačno, tri mjeseca prije državne mature, možete napraviti jest krenuti od nule, tj. pristupiti gradivu svih predmeta kao strancu na ulici. Prvi korak neka vam bude ovo – uzmite si vremena da si rasporedite vrijeme. Budite svjesni da tri mjeseca nije premalo, ali nije ni puno. Nećete stići ponoviti svaku lekciju koju ste radili iz književnosti, niti prijeći svaki tip zadataka iz svakog područja matematike, navodi Dragan.

'Ne dajte da vas drugi zastraše, ni ukućani ni profesori, jer iz straha neće proizaći ništa korisno'

Nastavlja, detaljno proučite ispitne kataloge, saznajte koje se točno znanje od vas traži iz pojedinog predmeta, upoznajte se s formom ispita ako već niste, i na temelju toga izgradite taktiku za učenje.

- Možete prelaziti bilješke s nastave iz sve četiri godine, ali puno je bolje i kraće, a efikasnije poslužiti se već gotovim skriptama koje i jesu sastavljene tako da obuhvaćaju ono što se na maturi traži. U konačnici, nema boljeg načina za osvježavanje gradiva od prelaska prošlih matura – na taj način dobivate točan uvid u ono što vam ide bolje i u ono na čemu trebate poraditi. I glavno, ne odgađajte početak pripreme za maturu, pa čak i za one predmete koji vam se čine lakima, savjetuje Dragan.

Kada je u pitanju strah koji mnogi već sada osjećaju i Dragan umiruje situaciju, uz riječi da je to gradivo srednje škole, dakle ništa s čime se učenici barem jednom nisu susreli.

- Vjerujte mi na riječ, svaki gimnazijalac koji je srednju prošao s ocjenom višom od dovoljne može položiti osnovnu razinu obveznih predmeta državne mature uz minimalno ponavljanje pred samu maturu, naravno ako to ponavljanje ozbiljno shvati. Državna matura bit će vam onoliko strašna koliko je vi takvom učinite, bilo krajnošću u vidu stresa, bilo drugom krajnošću u vidu lijenosti. Ne dajte da vas drugi zastraše, ni ukućani ni profesori, jer iz straha neće proizaći ništa korisno, ali trebate prihvatiti savjet da krenete s učenjem na vrijeme. Ako ništa drugo, neka vam motivacija bude bar ovo – državnu maturu trebate položiti samo jednom, i jednom položena vrijedi za cijeli život, poručuje Dragan.

Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.