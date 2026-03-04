Matura Maturanti, prije nego upišete studij, isprobajte buduće zanimanje na ovim besplatnim radionicama

04. ožujak 2026.

Algebra Bernays

Na besplatnim radionicama maturanti mogu isprobati studij koji ih zanima u praksi, i to iz društvenog, tehničkog i umjetničkog područja.

Sveučilište Algebra Bernays 31. ožujka 2026. organizira besplatne radionice za maturante i srednjoškolce s ciljem pružanja dodatnog obrazovnog sadržaja i praktičnog uvida u studijska područja te zanimanja budućnosti. Program je namijenjen učenicima završnih razreda srednjih škola koji se nalaze pred odlukom o nastavku obrazovanja, ali i svim budućim maturantima koji žele proširiti svoja znanja i isprobati nova područja interesa.

Radionice se održavaju u prostorima sveučilišnog kampusa u Zagrebu, a osmišljene su kao cjelodnevni program koji kombinira teorijski uvod i praktični rad. Sudionici kroz interaktivan pristup imaju priliku upoznati način rada na sveučilišnoj razini, raditi na konkretnim zadacima i steći jasniji uvid u sadržaj i dinamiku pojedinih studijskih smjerova.

Foto: Sveučilište Algebra Bernays Algebra Bernays

Program obuhvaća niz aktualnih tema iz društvenog, tehničkog i umjetničkog područja, a ove godine polaznici mogu birati između čak 12 radionica. Na radionicama iz digitalnog marketinga sudionici analiziraju digitalne kampanje i uče kako kreirati vlastite promotivne sadržaje, uključujući društvene mreže i online oglašavanje. U okviru ekonomije digitalnog poslovanja istražuju se digitalni poslovni modeli i utjecaj tehnologije na strategije rasta.

Naučite izraditi aplikacije, igre, 3D modele i više

U tehničkom dijelu programa maturanti se uključuju u praktične aktivnosti poput izrade mobilnih aplikacija, gdje kroz konkretne vježbe programiranja razvijaju osnovne funkcionalnosti aplikacije, te u radionici „Tvoja prva videoigra u Unityju”, gdje uče kako napraviti jednostavnu igru koristeći profesionalni razvojni alat. Aktivnosti iz područja svijeta podataka i umjetne inteligencije omogućuju im rad s podacima te osnovno upoznavanje s analizom i primjenom AI tehnika, dok se na radionici etičkog hakiranja upoznaju s konceptima kibernetičke sigurnosti i zaštite sustava.

Foto: Sveučilište Algebra Bernays Algebra Bernays

Kreativno usmjereni maturanti mogu sudjelovati u radionicama crtanja za dizajn, gdje rade na vizualnim zadacima inspiriranim stvarnim dizajnerskim radovima, kao i u radionicama 3D modeliranja i televizijske i video produkcije, u kojima koriste profesionalnu opremu za izradu vizualnih i audiovizualnih projekata.

Radionice traju jedan dan, a sudionici tijekom dana rade u manjim grupama uz vodstvo stručnjaka i predavača. Osim zanimljivih predavanja i praktičnih zadataka, u sklopu programa organizirano je i vrijeme za druženje s vršnjacima te razgledavanje kampusa i studentskog okruženja.

Sudjelovanje je u potpunosti besplatno, uz prethodnu prijavu, a broj mjesta je ograničen. Cilj programa je mladima omogućiti informirano donošenje odluke o daljnjem obrazovanju te im pružiti konkretan uvid u područja koja obilježavaju suvremeno tržište rada kako bi postali Next level generacija.

