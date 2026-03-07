Upisali su strukovne, ali žele na faks: 'Motivacija mi je veća plaća'

Ema, Jan, Emanuel i Mihaela učenici su strukovnih škola, a žele upisati fakultete. Pred njima je velik izazov, no ne gube motivaciju.

Tim istraživača Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar nedavno je objavio istraživanje u kojem upozoravaju da je u osnovne škole potrebno uvesti profesionalnu orijentaciju i prije sedmog razreda jer dio učenike upisuje škole koje ih zapravo ne zanimaju, što posebno može biti problem za strukovne škole.

Strukovnjaci se općenito govoreći nalaze u podređenom položaju ako žele upisati fakultet jer je državna matura prilagođena gimnazijskim programima. Unatoč tome neki učenici strukovnih škola, kao što smo pisali, postaju vrhunski studenti, a brojni strukovnjaci planiraju upisati fakultet.

Ema smatra da je strukovna dobro priprema za maturu

Ema je učenica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, a tu školu nije upisala iz hira, već jer su je oduvijek zanimali jezici. Već pri upisu znala je da školovanje želi nastaviti na fakultetu, ali još nije znala što će upisati. Međutim sad ima jasan plan što će nakon što položi državnu maturu.

- Odlučila sam se za Ekonomski fakultet u Rijeci, smjer Marketing te nakon toga potencijalno diplomski za Event menadžment. Škola organizira besplatne pripreme svaki tjedan za maturante. Nije mi nikako teže, čak bih rekla da je lakše s obzirom na jak Engleski koji se nudi u školi te je lakše za neke dodatne predmete (npr. Psihologija ili PiG), priča nam Ema.

Kaže da je motivirana i želi jednog dana imati uspješno karijeru. Svjesna je svojih vrlina i mana, a kaže da već sad ima ideje za razne reklame pa misli da je marketing idealan za nju.

- Nisam izgubila interes za struku, iznimno je kvalitetna i opširna, a pored toga obuhvaća širok spektar poslova na koje nas škola pripremi. Mogu ih povezati, ali radije bih radila van turizma u marketingu, odgovara nam na pitanje može li jednog dana povezati struku i studij.

'Ako neće ići nisam ništa previše izgubio'

Jan je učenik Tehničke škole Daruvar i trenutačno razmišlja o upisu Tehničkog veleučilišta Zagreb (TVZ) ili Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu (FPZ). Međutim on smatra da je strukovnjacima priprema mature ipak teža nego gimnazijalcima.

- Ta škola me zanimala i u mom gradu je, pa sam je upisao. Znao sam da želim upisati fakultet jer je bitno probati, a ako neće ići nisam ništa previše izgubio. Motivacija za upis fakulteta mi je veća plaća u budućnosti i bolji položaji u firmama. Imam još interes u struci, ali u malo drugim smjerovima nego što sam mislio na početku srednje škole. Vidim mogućnost da jednog dana radim u struci. Mogu povezati faks i struku iz srednje, priča nam Jan.

Mihaela iz Prometne želi na Bogoslovni

Mihaela je učenica Škole za cestovni promet u Zagrebu, a odlučila ju je upisati jer su neki od članova njene obitelji išli u tu školu i bili zadovoljni njome. Kao prednosti nam je istaknula Volonterski klub nagrađen Volonterskim Oskarom, fakultativne predmete Škola i zajednica, Erasmus i STEP projekte i strukovne predmete koji je zanimaju.

- Već pri upisu znala sam da želim upisati Katolički bogoslovni fakultet (KBF). Odlično je što nakon ove škole imam velik izbor fakulteta, jer je četverogodišnji smjer i osnovne predmete ima po gimnazijskom programu. Nisam još u pripremama za maturu, ali nudi nam se i to te nastavnici često obraćaju pažnju na maturu i ono što nas čeka na njoj. Većinu strukovnih predmeta volim jer se profesori zaista trude da nam ih približe, a svi posebno volimo Prometnu, ispričala nam je Mihaela.

Emanuel je elektrotehničku upisao jer mu je to bilo 'neistraženo područje'

Emanuel je učenik jedne elektrotehničke škole, a priča nam da se za nju odlučio jer je to za njega bilo 'neistraženo područje'. Došao je znatiželjan i htio naučiti nešto o elektrotehnici, a interes je kasnije postao još veći.

Već pri upisu srednje znao je da jednog dana želi ići na fakultet, a sad se odlučio za studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT). Međutim, Emanuel je ležeran i kaže nam da se još nije počeo pripremati za maturu.

Maturu je u školi pisalo 95 posto generacije

Ovom prilikom razgovarali smo i s Dinom Milašinčićem, ravnateljem Ekonomsko-turističke škole Karlovac, jer su učenici te škole bili među strukovnjacima koji su u prosjeku 2025. godine najbolje napisali državne mature iz obveznih predmeta s prosjekom 4,14 iz Engleskog, 3,04 iz Matematike i 2,79 iz Hrvatskog.

U ljetnom roku državne mature od ukupno 64 učenika četvrtih razreda te škole državnu maturu prijavio je 61 učenik, što čini 95 posto generacije. Samo jedan od učenika nije uspio položiti državnu maturu, što je prolaznost od 98 posto. Ravnatelj nam je otkrio koje studiju obično upisuju učenici te strukovne škole.

- Upisi učenika na fakultete razlikuju se od generacije do generacije. U pravilu učenici češće upisuju ekonomske, pravne i druge društvene studije, ali prisutan je interes za različite fakultetske smjerove, objašnjava nam ravnatelj Milašinčić.

'Učenici otkriju nova područja i razviju dodatne interese'

Prošle godine učenici Ekonomsko-turističke škole Karlovac najčešće su upisivali studij Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu na Veleučilištu u Karlovcu, Informacijskih i poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu te studij Prava u Zagrebu.

Osim navedenog učenici te škole upisali su i studije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu, računalstva, psihologije, fizioterapije, kroatistike, povijesti, sociologije te socijalne pedagogije, što pokazuje velik spektar interesa strukovnjaka, koji je manje ili više povezan s onime što uče u srednjoj školi.

- Tijekom srednjoškolskog obrazovanja učenici otkriju nova područja i razviju dodatne interese, zbog čega fakultet vide kao logičan nastavak obrazovanja. Mnogi fakultet doživljavaju kao način stjecanja viših kompetencija i boljih mogućnosti zapošljavanja, često unutar iste struke, komentira ravnatelj.

Većina učenika već pri upisu iskazuje interes za upis fakulteta

Kaže da većina učenika već pri upisu iskazuje interes za nastavak obrazovanja na fakultetu. U školi su svjesni da učenike zato moraju pripremati za polaganje državne mature, pa u četvrtom razredu tjedno organiziraju sat dodatne nastave po predmetu iz Hrvatskog jezika, Matematike i stranih.

- Opći cilj dodatne nastave je uspješno polaganje ispita državne mature na višoj razini te osiguravanje ravnopravnog položaja učenika bez obzira na vrstu škole. Uvažavajući promjene koje donosi modularna nastava, škola planira dodatno unaprijediti i prilagoditi pripreme za državnu maturu kako bi se i dalje osigurala visoka razina uspjeha učenika. Zbog povećanog interesa učenika, školske godine 2025./2026. organizirane su i pripreme za izborni ispit iz Psihologije koje provodi školska psihologinja, rekao nam je ravnatelj Milašinčić.