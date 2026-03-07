Troje njenih učenika imalo 100 posto na Matematici, dala je savjete za maturu: 'Događa se da zaborave'

Učenici zagrebačkog MIOC-a (XV. gimnazije) prošle su godine bili najuspješniji na državnoj maturi. Uzevši u obzir škole u kojima je maturu pisalo više od 20 učenika, najbolje su riješili ispite iz Matematike i Engleskog, a iz Hrvatskog su bili na šestom mjestu. Prosječna ocjena miočana na Matematici bila je 4,36, iz Engleskog 4,61, a na Hrvatskom 3,76.

Tu ne staju impresivni rezultati učenika ove škole. Naime, čak petero miočana dva ili više ispita državne mature riješilo je bez greške. Luka Krašnjak ispite iz Matematike, Informatike i Fizike riješio je bez greške. Ispite iz Matematike i Fizike besprijekorno su riješili i Alen Dervišević, Luka Duplančić i Pia Pilipović. Dario Vuksan bez greške je riješio ispite iz Informatike i Fizike.

Luka Krašnjak ranije nam je rekao da se za maturu pripremao na natjecanjima. Također je otkrio da voli pub kvizove, ali i košarku, nogomet i šah. Pia Pilipović prošlogodišnja je dobitnica nagrade Soljačić, a na maturu je dobila odličan i iz Hrvatskog. Ranije nam je otkrila da se za maturu počela pripremati samo tjedan prije ispita, rješavajući stare ispite državne mature. Međutim to za nju nije bilo prekasno, jer je bila prva na rang list upisa na FER.

Prvog dana im uvijek kaže isto

Sad smo razgovarali s Pijinom profesoricom Matematike, Vesnom Ovčinom, čiji su učenici Alojzije Begović i Bruno Soldo prošle godine ispit iz Matematike također riješili bez greške. Prošle godine maturu su pisala dva razreda kojima je predavala, a čak 40 njenih učenika napisalo ju je s odličnim uspjehom. Učenicima nije održavala dodatne pripreme za maturu, već su znanje usvajali tijekom sve četiri godine nastave.

- Učenike sustavno pripremam za maturu kroz nastavu. Prvog dana, čim se upoznam sa svojim prvašićima uvijek kažem – 'danas se počinjete pripremati za državnu maturu'. I to je istina. Koliko god tada to mnogima zvučalo čudno, istina je, priča nam profesorica Ovčina.

'U Matematici se sve savršeno povezuje, nadopunjava'

Kaže da se učenicima trudi dati što više znanja, jer će tako i od njih dobiti to više. Stoga ih pokušava naučiti razmišljati tako da koriste već stečena znanja i da ne zaboravljaju cjeline koje su ranije usvojili.

- Matematika je takva, sve se nadovezuje, savršeno povezuje, nadopunjava... Ponekad sam im na to znala ukazati uspoređujući matematička znanja, alate koje su dobili da ih koriste u rješavanju problema, s odjećom u ormaru. Primjerice, neka žuta majica na bretele ne mora ostati zaključana u ladici s ljetnom odjećom jer baš lijepo može izgledati i u bilo koje drugo godišnje doba ispod neke veste ili sakoa, a zimi ju možemo nositi umjesto potkošulje. Tako da je dobro da nam je uvijek negdje na dohvat ruke. Tko me sluša, shvati brzo što sam htjela reći, objašnjava nam slikovito.

'Potičem ih na sistematičnost, urednost, preglednost'

Kako bi što bolje usvojili gradivo učenike potiče na izgovor definicija, aksioma, teorema i pravila te postupaka rješavanja zadataka na glas. Objašnjava da je dobro da učenici osvijeste zašto su u nekom koraku smjeli koristiti određeni postupak i koje matematičko svojstvo su primijenili. Jednom kad to racionaliziraju, lakše će im kasnije prijeći u rutinu.

- Potičem ih na sistematičnost, urednost, preglednost, preciznost i naravno uvijek povezivanje s ranije stečenim znanjima (u Matematici ili možda nekom drugom predmetu). U nekim dijelovima gradiva postoje zadaci koji su mnogima dosadni, ali smatram da su važni jer njihovim rješavanjem stvaramo rutinu, a rutina donosi brzinu, automatizam u točnom rješavanju. Naravno da one učenike kojima je to suvišno ne silim na to. Bilo bi zaista besmisleno, ali nekima je to itekako potrebno. I na kraju se uvijek isplati, priča ponosna profesorica.

Nekim učenicima stresni su 'znakići' koje piše

Draži su joj zadaci u kojima učenici mogu pokazati matematičku kreativnost i različite načine rješavanja zadatka. Stoga joj nije žao kad čitav sat rješavaju isti zadatak jer to učine na više načina uspoređujući metode i postupke. Kao primjer daje zadatke koji se mogu riješiti koristeći različita područja matematike, poput trigonometrije, geometrije ili vektora.

- Nije sramota nešto ne razumjeti, ne pohvatati na prvu, kako se to kaže. Ne treba se bojati pogrešaka. Naprotiv, i pogreške su dio učenja i svladavanja gradiva. P-P-K (pokušaj – pogreška – korekcija) je dobar način učenja i vježbanja matematike. Zato ne prekidam učenika koji na ploči krene krivim smjerom koji ne vodi rješenju. Ne brišem takav postupak na ploči. Njega prekrižimo i gledamo što je moglo ili trebalo drugačije... Uči se i na pogreškama, savjetuje profesorica Ovčina.

Priznaje da nekim njenim učenicima stres predstavljaju 'znakići' koje im što češće piše u bilješke, na primjer nakon njihovog odgovora na postavljeno pitanje na satu ili (ne)riješenog zadataka. Kaže da ih tako pokušava prisiliti da uče u kontinuitetu te da prate nastavu i s razumijevanjem slušaju i druge što govore. Usprkos tome kaže da 'znakići', bilješke i ocjene nisu nužno mjerilo znanja, već korektiv u učenju. Naime svi odlični maturanti nisu imali same petice iz Matematike, objašnjava profesorica.

Što savjetuje za maturu?

Zamolili smo je da maturantima da savjet za maturu, a njena poruka je kratka i jasna - olovka i prazan papir, a po mogućnosti i sat. Savjetuje učenicima da isprintaju stare mature, dostupne u arhivi NCVVO-a i da ih rješavaju, simulirajući ispit državne mature.

- Vide li odmah točno ponuđeno rješenje - super, ali neka zaokruže točan odgovor! Dobro je da im je format i izgled ispita poznat. Dva puta razmisliti. Dva puta pročitati tekst s razumijevanjem. Paziti piše li promjer ili polumjer, je li nešto upisano ili opisano.... (tu se stvarno često griješi...) Rješenja napisati na crtu za odgovore. Posebnu pažnju posvetiti zadacima u kojima treba prikazati cijeli postupak rješavanja zadatka. Još uvijek, nakon toliko godina događa se da učenici zaborave ispuniti list za odgovore, savjetuje profesorica Ovčina.

Za kraj nam je rekla da je tek kap u moru uspjeha svojih najboljih učenika, ali da je to veseli. Ponosna je što radi s tako dobrom i pametnom djecom, a i oni mogu biti zadovoljni što imaju profesoricu koja, gledajući rezultate, svoj posao radi odlično. Ove godine dobila je dva nova prva razreda, no zbog prijeloma noge i rehabilitacije ih još nije imala prilike upoznati nove učenike.