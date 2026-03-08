Neki kandidati za faks ne trebaju polagati državnu maturu: Dovoljne su ocjene iz srednje

Maturu ne moraju pisati svi kandidati jer su im za pojedine studije dovoljne ocjene iz srednje škole. Od ove godine to se može na PBF-u i Filozoskom.

Maturu ne moraju pisati svi kandidati. Naime, uvedena je 2010. godine, kada su je polagali prvi maturanti. Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, osoba koja je prije 2010. godine završila četverogodišnju srednju školu, ne mora položiti državnu maturu kako bi upisala studij.

Od ove godine matura nije obavezna na PBF-u i studiju sociologije na Filozofskom - ako ste završili srednju prije 2010.

No, svaki fakultet za sebe odlučuje hoće li ipak tražiti da takvi kandidati polože maturu, što su neki i tražili.Od ove godine matura za kandidate koji su srednju završili prije 2010. godine nije obavezna na dva fakulteta - Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i na studiju sociologije, jednopredmetno i dvopredmetno na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

- Prehrambeno-biotehnološki fakultet ukida tu obvezu za upis svih studija, pa ovi kandidati više ne moraju imati položenu državnu maturu. Za studij Sociologija jednopredmetno i dvopredmetno Filozofskog fakulteta položena državna matura više nije obavezna za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje u RH prije 2010., a za te kandidate bit će ustrojena posebna upisna kvota u kojoj će se kandidati rangirati prema prosjeku ocjena u srednjoj školi, stoji u zapisniku sa sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Pravni fakultet također ne traži polaganje mature za takve kandidate

Valja istaknuti da je u istom zapisniku bilo navedeno da Pravni fakultet u Zagrebu pak uvodi obvezu polaganja državne mature za kandidate koji su završili srednju školu prije 2010. No, s Pravnog fakulteta su nam rekli da se radi o grešci.

- Ne znamo zašto se u zapisniku nalazi spomenuti tekst. Vjerojatno je riječ o omašci. Naime, sve sastavnice, pa tako i Pravni fakultet, dostavljaju Sveučilištu odluke usvojene na Fakultetskom vijeću o kriterijima upisa za svaku predstojeću godinu. Konkretno, dostavili smo odluku iz koje je vidljivo da je matura, osim za hrvatske maturante, obavezna i za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH. Odlukom nisu obuhvaćeni kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010., objasnili su nam s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

'Kandidati se rangiraju prema prosjeku svih zaključnih ocjena iz srednje škole'

S Filozofskog fakulteta u Zagrebu su nam pak rekli da oni nisu 'ukinuli' obvezu polaganja državne mature za jednopredmetni i dvopredmetni studij Sociologije, već da su samo uveli posebnu upisnu kvotu za kandidate koji su srednju školu završili prije 2010. godine.

- Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine nikada nisu bili obveznici polaganja državne mature. Ova je kvota utvrđena radi omogućavanja dostupnosti visokog obrazovanja pod jednakim uvjetima, izbjegavanja stavljanja u nepovoljniji položaj osoba s obzirom na vrijeme završetka srednjoškolskog obrazovanja, te poticanja međunaraštajne solidarnosti i cjeloživotnog obrazovanja. U okviru te kvote ispiti državne mature ne vrednuju se kao element bodovanja, već se kandidati rangiraju prema prosjeku svih zaključnih ocjena iz srednje škole, kako je javno objavljeno u sustavu postani-student.hr, rekli su nam s Odjela za sociologiju Filozofskog fakulteta.

U posljednje dvije godine samo jedan kandidat koji je završio srednju prije 2010. htio upisati studij na PBF-u

S Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta su naveli da je njihov razlog ukidanja obveze polaganja državne mature za kandidate koji su srednju školu završili prije 2010. godine usklađivanje kriterija za upis na prijediplomske studije s Pravilnikom o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima na SUZG PBF-a.

- U pravilu se radi o vrlo malom broju kandidata. U protekle dvije godine samo je jedan kandidat koji je završio srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine iskazao interes za upis na naše studijske programe, otkrili su nam s PBF-a.

Za sve koji su srednju završili nakon 2010. matura je i dalje obavezna

Izmjena se, ističu s PBF-a, odnosi isključivo na kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, odnosno prije uvođenja državne mature. Za sve kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili poslije 2010. godine, kažu, obveza polaganja državne mature i dalje ostaje na snazi.

- Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu ostvarit će bodove na osnovi ocjena i prosjeka koje su ostvarili tijekom srednjoškolskog obrazovanja, dok će kandidati koji su polagali državnu maturu ostvariti bodove na osnovi ocjena i prosjeka ostvarenih tijekom srednjoškolskog obrazovanja i ocjena s državne mature, poručili su s PBF-a u Zagrebu.

Oni koji su završili srednju prije 2010., a ove godine će pokušati upisati fakultet, moraju obratiti pažnju na to kakve uvjete za njih imaju pojedini fakulteti na svakom studiju. Kao što smo već napomenuli, neki fakulteti ipak zahtijevaju položenu državnu maturu od takvih kandidata.