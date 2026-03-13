Koliko je maturantima matura stres od 1 do 10? 'Meni je 4, ali trebao bih se više brinuti'

Maturanti Mikula, Laura i Mislav s nama su podijelili svoje dojmove o maturi, kako se pripremaju i koliki im to stres predstavlja.

Matura je sve bliže, a maturantima stres skače sve više - ili? U razgovoru s troje maturanata u našem novom video serijalu školski HODNIK pitali smo ih koliki im stres predstavlja državna matura od 1 do 10, kako se pripremaju za nju i misle li da bi maturu trebalo ukinuti i ponovno uvesti prijemne ispite na fakultete.

- Meni je matura mali stres. Tipa 4 do 10, ali trebao bi biti puno veći jer smo pisali probnu maturu i to nije baš bajno prošlo. Tako da bih se trebao više brinuti. Ja bih u biti htio i smanjiti koliko ocjene u srednjoj školi znače za upis na fakultetu, rekao nam je Mikula, maturant VII. gimnazije u Zagrebu.

Istu ocjenu za razinu stresa oko mature je dao i njegov kolega Mislav, 4 od 10. Naglasio je da to ne znači da je opušten, nego da je dobar učenik pa mu matura ne predstavlja problem. S druge strane, maturantica Laura iz II. gimnazije u Zagrebu ima potpuno drugačiji doživljaj mature.

- Meni je matura stvarno dosta stresna. Ali mislim da je to manje do mature, a više do mene kao osobe koja sam jako sklona tome da me sve što nalikuje na ispit stresira. Da nemam mature, stresirala bih se oko nečeg drugog tako da mislim da je to skroz u redu, priznala nam je maturantica Laura.

