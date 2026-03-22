U ovoj županiji baš nitko nije dobio peticu na maturi iz Hrvatskog

Da našim učenicima Engleski na maturi ide k'o iz šale i bolje od Hrvatskog, već znaju i ptice na grani. To pokazuje i naša analiza uspjeha maturanata prošle školske godine, 2024./25. u ljetnom roku, po gradovima i županijama iz Školskog e-Rudnika.

U Vukovarsko-srijemskoj nula petica na maturi iz Hrvatskoga

Tako, primjerice, baš nitko nije pao višu razinu mature iz Engleskog u Virovitičko-podravskoj županiji (134 pristupnika), Požeško-slavonskoj (131 pristupnik) ni u Ličko-senjskoj županiji (44 pristupnika). Od gradova ističu se Samobor gdje nitko nije pao A razinu iz Engleskoga (130 pristupnika), što je slučaj i u Požegi (117 pristupnika). Ne treba zanemariti ni situaciju u najvećim gradovima: u Zagrebu je višu iz Engleskog palo tek 29 učenika od 4.984, u Splitu 15 od 1.501 učenika, u Rijeci tri od 786, a u Osijeku samo jedan učenik od njih 674. Za Engleski , spomenimo, prolaz znači 30 posto točnosti ispita.

Posebno je zanimljivo nakon ovakvih brojki oko baciti na rezultate iz Hrvatskoga, ispit koji se piše na jedinstvenoj razini, gdje je potrebno položiti esej, a za peticu ostvariti 85 posto točnosti. U Šibensko-kninskoj tek jedna petica na 508 učenika, a u Vukovarsko-srijemskoj nula petica na 909 učenika! Za Vukovarsko-srijemsku izdvojimo da je na Hrvatskom bilo 88 četvorki, 367 trojki, 231 dvojki i 223 jedinica. U Ličko-senjskoj od 147 pristupnika na Hrvatskom samo jedna osoba uspjela je dobiti peticu. U Virovitičko-podravskoj od 353 učenika bile su dvije petice. Požeško-slavonska, 399 učenika i dvije petice na Hrvatskom. Kada pogledamo gradove, u Šibeniku je pala jedna petica na 415 učenika, jedina u cijeloj županiji, a u Samoboru isto jedna na 184 učenika. U Vinkovcima ni jedna petica na 553 učenika, u Vukovaru također nula petica na 191 učenika, što je zapravo slika cijele županije.

U Vukovaru problemi i s Matematikom

Zadržimo se još na Vukovaru. U ovom gradu nitko nije dobio peticu iz Hrvatskog, kao ni iz više ni osnovne razine Matematike. Konkretno, 127 učenika pisalo je osnovnu Matematiku i nitko nije dobio peticu, ali ju je palo njih 26. Na višoj je bilo 46 učenika, pritom nula petica, nula četvorki, ali šest pada. U Koprivnici je B razinu Matematike pisalo 193 učenika, nije bilo ni jedne petice. U Samoboru su učenici dobili po jednu peticu na svakoj od razina Matematike, pri čemu je 109 njih pisalo osnovnu, a 74 višu. U Sisku na višoj iz Matematike nula petica na 97 učenika. U Bjelovaru, za razliku od lani, imamo jednu peticu na 132 učenika više razine Matematike i dvije petice na 304 učenika B razine.

Ta jedna petica iz Bjelovara ujedno je jedina na toj razini u cijeloj županiji. Naime, u Bjelovarsko-bilogorskoj 188 učenika pisalo je A razinu Matematike, a petica je bila jedna. Jedna petica ujedno je i na B razini Matematike u Ličko-senjskoj, gdje je bilo 116 pristupnika. N Na Matematici učenici prolaze ako točno riješe 25 posto ispita, a peticu zaslužuju oni s više od 85 posto točnosti.

