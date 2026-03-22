U ovoj županiji baš nitko nije dobio peticu na maturi iz Hrvatskog

Hrvoje Debeljak

22. ožujak 2026.

Foto: Srednja.hr

U našoj najistočnijoj županiji 900 učenika pisalo je maturu iz Hrvatskog, ali nitko nije uspio dobiti peticu iliti riješiti točno 85 posto ispita.

Da našim učenicima Engleski na maturi ide k'o iz šale i bolje od Hrvatskog, već znaju i ptice na grani. To pokazuje i naša analiza uspjeha maturanata prošle školske godine, 2024./25. u ljetnom roku, po gradovima i županijama iz Školskog e-Rudnika.

U Vukovarsko-srijemskoj nula petica na maturi iz Hrvatskoga

Tako, primjerice, baš nitko nije pao višu razinu mature iz Engleskog u Virovitičko-podravskoj županiji (134 pristupnika), Požeško-slavonskoj (131 pristupnik) ni u Ličko-senjskoj županiji (44 pristupnika). Od gradova ističu se Samobor gdje nitko nije pao A razinu iz Engleskoga (130 pristupnika), što je slučaj i u Požegi (117 pristupnika). Ne treba zanemariti ni situaciju u najvećim gradovima: u Zagrebu je višu iz Engleskog palo tek 29 učenika od 4.984, u Splitu 15 od 1.501 učenika, u Rijeci tri od 786, a u Osijeku samo jedan učenik od njih 674. Za Engleski , spomenimo, prolaz znači 30 posto točnosti ispita.

Posebno je zanimljivo nakon ovakvih brojki oko baciti na rezultate iz Hrvatskoga, ispit koji se piše na jedinstvenoj razini, gdje je potrebno položiti esej, a za peticu ostvariti 85 posto točnosti. U Šibensko-kninskoj tek jedna petica na 508 učenika, a u Vukovarsko-srijemskoj nula petica na 909 učenika! Za Vukovarsko-srijemsku izdvojimo da je na Hrvatskom bilo 88 četvorki, 367 trojki, 231 dvojki i 223 jedinica. U Ličko-senjskoj od 147 pristupnika na Hrvatskom samo jedna osoba uspjela je dobiti peticu. U Virovitičko-podravskoj od 353 učenika bile su dvije petice. Požeško-slavonska, 399 učenika i dvije petice na Hrvatskom. Kada pogledamo gradove, u Šibeniku je pala jedna petica na 415 učenika, jedina u cijeloj županiji, a u Samoboru isto jedna na 184 učenika. U Vinkovcima ni jedna petica na 553 učenika, u Vukovaru također nula petica na 191 učenika, što je zapravo slika cijele županije.

U Vukovaru problemi i s Matematikom

Zadržimo se još na Vukovaru. U ovom gradu nitko nije dobio peticu iz Hrvatskog, kao ni iz više ni osnovne razine Matematike. Konkretno, 127 učenika pisalo je osnovnu Matematiku i nitko nije dobio peticu, ali ju je palo njih 26. Na višoj je bilo 46 učenika, pritom nula petica, nula četvorki, ali šest pada. U Koprivnici je B razinu Matematike pisalo 193 učenika, nije bilo ni jedne petice. U Samoboru su učenici dobili po jednu peticu na svakoj od razina Matematike, pri čemu je 109 njih pisalo osnovnu, a 74 višu. U Sisku na višoj iz Matematike nula petica na 97 učenika. U Bjelovaru, za razliku od lani, imamo jednu peticu na 132 učenika više razine Matematike i dvije petice na 304 učenika B razine.

Ta jedna petica iz Bjelovara ujedno je jedina na toj razini u cijeloj županiji. Naime, u Bjelovarsko-bilogorskoj 188 učenika pisalo je A razinu Matematike, a petica je bila jedna. Jedna petica ujedno je i na B razini Matematike u Ličko-senjskoj, gdje je bilo 116 pristupnika. N Na Matematici učenici prolaze ako točno riješe 25 posto ispita, a peticu zaslužuju oni s više od 85 posto točnosti.

