Maturanti, pazite što birate: Velika je razlika između humanističkih i društvenih studija

Iako se jedni bave ljudima, a drugi društvom, to nije isto. Ono što istražuju i kako je vrlo različito, zato je važno znati tu razliku.

Ako ste ikada gledali popis studija i pitali se što točno znači kad nešto spada u humanističke, a nešto u društvene znanosti, niste jedini. Iako se u nekim stvarima preklapaju i na prvi pogled djeluju slično, razlika između tih znanosti i studija zapravo je prilično jasna.

Humanistički studiji ne oslanjaju se na brojke i istraživanja

Humanistički studiji bave se čovjekom, ali na način da pokušavaju razumjeti njegove ideje, vrijednosti i stvaralaštvo. Tu spada: filozofija, povijest, književnost, jezici i umjetnost.

Fokus je na tome kako ljudi razmišljaju, što stvaraju i kako kroz vrijeme oblikuju kulturu. Umjesto brojki i istraživanja, ovdje dominiraju analiza, interpretacija i kritičko promišljanje. Poanta je da nema jednog točnog odgovora, nego više mogućih tumačenja.

Društveni studiji su puni podataka i statistike

S druge strane, društveni studiji proučavaju kako funkcionira društvo. Zanimaju ih odnosi među ljudima, institucije, ekonomija, politika i ponašanje u zajednici. U ovu skupinu spada: sociologija, psihologija, ekonomija, pravo i politologija.

Za razliku od humanistike, društvene znanosti često koriste istraživanja, podatke i statistiku kako bi objasnile određene pojave. Na primjer, zašto ljudi glasaju na određeni način ili kako nastaju društvene nejednakosti.

Glavne razlike između humansitičkih i društvenih znanosti

Ako voliš raspravljati o književnosti i povijesti - humanistika. Ako te zanimaju društveni problemi i ponašanje ljudi - društvene

Najjednostavnije rečeno: humanistički studiji pitaju što nešto znači, a društveni studiji zašto se nešto događa. Jedni analiziraju tekstove, ideje i kulturu, dok drugi pokušavaju objasniti obrasce u stvarnom životu i društvu. Naravno, granica nije uvijek stroga pa se neke discipline, poput antropologije ili komunikologije, mogu naći negdje između.

Ako birate studij, ova razlika vam može biti od ključne važnosti da shvatite što vas više zanima. Ako volite raspravljati o knjigama, povijesti i idejama - humanistika bi vam mogla bolje sjesti. Ako vas više zanimaju društveni problemi, ponašanje ljudi i 'kako sustav funkcionira' - onda ste više za društvenjaka.

