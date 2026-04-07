Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis

Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.

Završni razred srednje škole često donosi više pitanja nego odgovora: hoćete li upasti na željeni faks, imate li dovoljno bodova i što ako nešto krene po zlu. Portal srednja.hr je razvio Kalkulator bodova za upis na fakultet koji maturantima može znatno olakšati planiranje nakon mature. Alat je besplatan i dostupan je svima, dovoljno je nekoliko klikova da saznate kako stojite s bodovima za željeni studij.

Kako koristiti kalkulator?

Kako biste izračunali bodove za upis, posjetite Kalkulator bodova na ovoj poveznici. Za prikaz rezultata potrebno je ispuniti nekoliko polja. Prvo odaberete sveučilište koje vas zanima, dostupna su sva javna i privatna visoka učilišta u Hrvatskoj. Ako ne znate točno koje sveučilište tražite, možete filtrirati i prema gradu kako biste suzili pretragu.

Nakon toga odabirete fakultet, a zatim i status - redovni i izvanredni studij. U polju tip birate između sveučilišnog i stručnog studija, ovisno o tome što vas zanima. Na kraju odaberete konkretni smjer koji želite upisati. Foto: srednja.hr

Što kalkulator pokazuje?

Nakon što ispunite sva obavezna polja, kalkulator automatski prikazuje tri ključne informacije: akademsku godinu na koju se podaci odnose, minimalni broj bodova koji je bio potreban za upis u posljednjem upisnom roku te minimalnu prosječnu ocjenu iz srednje škole koju su imali upisani studenti.

Na primjer, za smjer Novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2025./26., minimalni prag za upis iznosio je 623.30 bodova, uz prosječnu ocjenu 4.28. Foto: srednja.hr

Zašto je ovo korisno?

Kalkulator vam već prije objave rezultata mature daje jasnu sliku o vašim šansama za upis željenog studija. Ako vidite da su bodovi koje očekujete ispod praga prethodne generacije, još uvijek imate vremena usmjeriti dodatnu energiju za pripremu ispita i podizanje ocjena kako biste ostvarili što više bodova. A ako ste iznad praga, možete ući u završnicu priprema za maturu s malo više mira.

Ne čekajte rezultate da biste počeli planirati - provjerite gdje ste već sada i koju razliku još možete postići. Kalkulator bodova možete pronaći ovdje.