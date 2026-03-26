Toni Milun riješio najteže zadatke s mature iz Matematike i otkrio gdje učenici najčešće griješe

Učenici na maturi gube bodove na istim tipovima zadataka, a Toni Milun je u videu pokazao gdje najčešće griješe i kako ih riješiti točno.

Svake godine državna matura iz Matematike iznenadi učenike s nekoliko zadataka koji na prvi pogled djeluju nerješivo, a upravo ti zadaci često rade razliku između prolaza i upisa na željeni fakultet. Iako se gradivo iz godine u godinu ne mijenja drastično, jedna stvar ostaje ista, a to je da učenici redovito gube bodove na vrlo sličnim tipovima zadataka.

Zašto isti tipovi zadataka svake godine zadaju muke

Upravo zato profesor matematike i jedan od najpoznatijih edukatora u regiji Toni Milun odlučio je analizirati najzahtjevnije zadatke s prošlogodišnje mature i pokazati kako im pristupiti bez panike. U svojoj novoj analizi riješio je 8 najtežih matematičkih zadataka, s objašnjenjem gdje se najčešće griješi i praktičnim savjetima na što treba obratiti pažnju već pri prvom čitanju zadatka.

Kako ističe, najveći problemi ne nastaju zato što učenici ne znaju gradivo, nego zato što ne prepoznaju što se od njih u zadatku zapravo traži. Zadaci s funkcijama i grafovima, kombinatorikom ili oni koji zahtijevaju više povezanih koraka redovito stvaraju poteškoće, a sitne pogreške u razumijevanju često na kraju znače i gubitak ključnih bodova.

Zato se uoči mature sve više učenika odlučuje na dodatne pripreme, posebno fokusirane upravo na ovakve tipove zadataka. Sljedeći ciklus priprema počinje 28. ožujka, što je ujedno i zadnja prilika da se gradivo prođe sustavno i bez žurbe, uz naglasak na zadatke koji se najčešće pojavljuju i na kojima se najlakše gube bodovi.

