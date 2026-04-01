Golema novost na maturi: Učenici će moći koristiti AI na eseju iz Hrvatskog

Koliko je maturantima matura stres od 1 do 10? 'Meni je 4, ali trebao bih se više brinuti'
Maturanti Mikula, Laura i Mislav s nama su podijelili svoje dojmove o maturi, kako se pripremaju i koliki im to stres predstavlja.
16:41 23 d 13.03.2026
01. travanj 2026.
Ministarstvo je obavilo da na ovogodišnjoj maturi iz Hrvatskog provode eksperiment. Učenici će na eseju moći koristiti umjetnu inteligenciju.
Ove godine maturu iz Hrvatskog pisat će 29.593 kandidata. Važno je da znaju da su prva generacija za koju vrijedi novo pravilo - na eseju će moći koristiti umjetnu inteligenciju. Umjetnoj inteligenciji moći će pristupiti svojim mobitelima, koje neće smjeti koristiti u druge svrhe.
Riječ je o eksperimentu kojim se želi utvrditi koliko su učenici vješti u korištenju novih alata. Fokus eseja ne bi trebao biti u reproduciranju sadržaja djela, već u kritičkom i kreativnom razmišljanju o njemu, a učenike na razmišljanje može potaknuti i dijeljenje ideja s AI-jem.
Koliko je maturantima matura stres od 1 do 10? 'Meni je 4, ali trebao bih se više brinuti'
Maturanti Mikula, Laura i Mislav s nama su podijelili svoje dojmove o maturi, kako se pripremaju i koliki im to stres predstavlja.
16:41 23 d 13.03.2026
Ovaj model zadataka zapravo povezuje novi oblik digitalne pismenosti s vještinom čitanja s razumijevanjem, za koju su stručnjaci ustanovili da nedostaje učenicima. Esejska pitanja će stoga biti prilagođena interpretacijskom zadatku, pa tako učenici neće morati znati detalje iz djela, već će se trebati osvrnuti na neki od problema o kojemu knjiga govore, ako žele uz pomoć umjetne inteligencije.
- Odlučili smo provesti ovaj eksperiment jer podaci pokazuju da učenje sadržaja književnih djela ne daje željene rezultate. Važno je da idemo u korak s vremenom, a alati umjetne inteligencije realnost su s kojom današnje generacije žive. Besmisleno je to izbjegavati i praviti se da već svakodnevno ne koriste dostupnu tehnologiju. Zato smo odlučili provesti eksperimentalni ispit na državnoj razini i provjeriti u kojim segmentima treba poboljšati informatičku pismenost. Već ranije smo upoznati s problemima koje brojni učenici imaju s čitanjem s razumijevanjem te smo zato odlučili povezati ta dva područja, rekao je izvor iz ministarstva.
U učionicama će biti angažirani dodatni nastavnici koji će paziti da učenici ne zlorabe mobilne uređaje za vrijeme pisanja eseja. Dozvoljeni će biti svi modeli umjetne inteligencije dostupni u internetskom pretraživaču.
Nakon provedbe eksperimentalnih eseja razmotrit će se rezultati i kvaliteta učeničkih odgovora. Nakon toga stručni skupovi utvrdit će ima li smisla da se pisanje eseja nastavi po ovom modelu ili će ipak vratiti na staro.
- Čak i ako se pokaže da je stari model vjerniji pokazatelj znanja učenika, smatramo da će nam eksperiment pružiti značajan uvid u digitalnu pismenost i vještine učenika. Alternativa bi bilo izdvajanje značajnog iznosa iz državnog proračuna za provedbu ovakvog eksperimenta, ali budući da je matura iz Hrvatskog jezika obavezna za maturante, smatramo da je najefikasnije bilo organizirati eksperiment na ovaj način, objašnjavaju iz ministarstva.
Popis djela za esej nije se promijenio od prethodnog najavljenog. Na njemu su šestorica autora domaće i svjetske književnosti, a to su Pedro Calderón de la Barca (Život je san), Johann Wolfgang Goethe (Patnje mladog Werthera), Miroslav Krleža (Gospoda Glembajevi), Ranko Marinković (Kiklop),
Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići) i izbor poezije Francesca Petrarce.
Prvi dio mature iz Hrvatskog jezika, test i sažetak, polaže se 16. lipnja, a dan kasnije 17. lipnja piše se esej. Za prolaz na maturi iz Hrvatskog jezika maturanti će morati točno riješiti barem 30 posto ispita. I ove godine mora se zadovoljiti minimalni prag i na testu sa sažetkom i na eseju za prolaz cijelog ispita. Kao i ranijih godina, esej mora imati minimalno 440 riječi, a piše se maksimalno 160 minuta.
Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.
