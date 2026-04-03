Maturante za stipendiju od 2.500 eura traže pismo preporuke: Može ju dati i lokalni svećenik

Stipendisti ju mogu primati punih pet godina tijekom studija. Jedan od uvjeta je pismo preporuke koja može biti pd škole, ali i od svećenika.

Hrvatska školska zaklada raspisala je natječaj za nove stipendiste koje će financijski pratiti tijekom cijelog studija na sveučilištima u Hrvatskoj. Radi se o dobrotvornoj organizaciji osnovanoj 1989. godine od nekolicine hrvatskih iseljenika koji od tada pomaže hrvatskim studentima i to preko stipendija.

Riječ je o stipendiji od 2.500 dolara na godišnjoj razini, a može se primati do pet godina, odnosno tri godine preddiplomskog i dvije godine diplomskog studija.

- Stipendije mogu dobiti studenti koji ovog proljeća završavaju gimnaziju ili srednju školu u Hrvatskoj ili Bosni Hercegovini te namjeravaju upisati prvu godinu preddiplomskog studija. Važni kriteriji prilikom odabira studenata bit će izvrsnost tijekom dosadašnjeg školovanja, imovinsko stanje te studij koji upisuje, navode iz zaklade.

Uz svjedodžbe od prvog do trećeg razreda i izvješće ocjena na polugodištu četvrtog razreda, kandidati uz prijavu moraju priložiti i dvije preporuke. Njih, uz ravnatelja ili nastavnika, može dati i - lokalni svećenik, kao i predsjednik društva ili druga osoba iz zajednice. U preporukama se mogu istaknuti školska postignuća, volontiranje, sport, sudjelovanje u radu zajednice ili crkve te osobine učenika.

- Prosjek ocjena svake školske godine u srednjoj školi mora biti najmanje 4.5. Prednost će imati gimnazijalci i učenici srednjih škola s prosjekom iznad 4,5 u svakoj godini školovanja te oni koji dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Od dokumentacije se traže i financijska izvješća roditelja, potvrde o prihodima ili nezaposlenosti, opširnija biografija te fotografija. Valja napomenuti da stipendisti ove zaklade mogu istovremeno primati i druge stipendije. Rok za prijavu je 15. svibnja 2026., a prijavnica i detaljne upute možete pronaći na ovoj poveznici.