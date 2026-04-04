Jedan od najpopularnijih fakulteta objavio datum prijemnog: Prijava u Postani student nije dovoljna

Studij arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu svake je godine među poželjnijima kod maturanata. Ove godine na njega se može upisati 132 maturanata, a već sada je on prvi izbor za njih čak 407. Ukupno ga je, kažu posljednji podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prijavilo čak 627 kandidata.

Prijemni na Arhitekturi 27. lipnja

No, da bi konkurirali za upis, maturanti obvezno moraju položiti dodatnu provjeru. Arhitektonski fakultet ovih je dana izvijestio da će se ta dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti održati u subotu, 27. lipnja 2026. godine. S time da će termini, raspored i lokacija biti objavljeni naknadno.

Ono što maturanti trebaju imati na umu je da prijava studija arhitekture i urbanizma u Zagrebu u sustavu Postani student nije dovoljna, nego su još dva obvezna koraka. Nakon toga je nužno prijaviti dodatnu provjeru i na samom Arhitektonskom fakultetu te uplatiti troškove te dodatne provjere. Tako maturanti prijavu u Postani student trebaju obaviti do 5. lipnja. Prijave dodatne provjere na Arhitektonskom fakultetu će se podnositi od 18. svibnja do 5. lipnja 2026. godine.

- U navedenom razdoblju obrazac za prijave bit će dostupan na web stranici Fakulteta. Prijave će se obavljati elektronskim putem ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz popunjenu prijavu (od 18. svibnja do 5. lipnja 2026.) bit će potrebno platiti troškovi dodatne provjere ZVS. Naknadne prijave po proteku roka neće biti moguće. Uplata troškova dodatne provjere ZVS na IBAN Arhitektonskog fakulteta od 18. svibnja do 5. lipnja 2026. godine prema podacima za uplatu koji će biti objavljeni uz obrazac, stoji u obavijesti Arhitektonskog fakulteta.

Što se polaže na maturi?

Kako je navedeno u sustavu Postani student, ove godine za upis arhitekture i urbanizma u Zagrebu prosjek školskih ocjena čini 15 posto bodova. Potrebno je još položiti Hrvatski na maturi (2,5 posto), B razinu Matematike (20 posto) i A razinu stranog jezika (0 posto), a dodatno se boduje položena matura iz Likovne umjetnosti (2,5 posto). Dodatna provjera je obvezna, a čini je test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti (20 posto), test sposobnosti percepcije prostora (20 posto) i opća kultura (20 posto), s time da je prag za prolazak 41,67 posto.

Prošle smo godine nakon dodatne provjere za upis Arhitekture razgovarali s nekima od kandidata koji su nam otkrili svoje dojmove o tom testiranju.

- Ni jedan dio nije bio nešto posebno težak, ali najteža je možda bila percepcija jer je bilo par zadataka na kojima sam morala malo bolje razmisliti kako ću doći do odgovora. Opća kultura mi nije bila pretjerano teška jer sam se dosta dugo pripremala za nju praćenjem vijesti, izložbi, dodjele nagrada… Jedno od težih pitanja u tom dijelu bilo mi je povezati jedinice, primjerice 1 jutro ili 1 ar s njihovom veličinom u metrima kvadratnim, rekla nam je prošlogodišnja maturantica Nataša.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.