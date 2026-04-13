Stižu nova pravila na maturi: Ublažava se kazna za varalice, uvodi se i promjena za nastavnike

Predstavljen je novi Pravilnik o polaganju državne mature koji bi do 1. lipnja trebao proći javno savjetovanje kako bi vrijedio za ovu maturu.

U Ministarstvu obrazovanja predstavljene su izmjene u Pravilniku o polaganju državne mature. Kako je naglasio Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), sve promjene išle su u korist učenicima, odnosno maturantima.

Podsjetio je da je od 2013. do 2023. bilo šest dopuna Pravilnika, a kako se ne bi išlo i u sedmu, predlaže se potpuno novi Pravilnik. Njime će, kaže Filipović, odredbe biti puno jasnije definirane te da idu u smjeru poboljšanja i pozitivnih učinaka kako za učenike i polaznike državne mature, tako i za škole u kojima se matura provodi.

- U slučaju korištenja ili posjedovanja mobilnog telefona, drugih elektroničkih, audio i video uređaja, važećim pravilnikom propisana je mjera poništenja svih ispita i zabrana polaganja svih ispita na jednom ispitnom roku, a novim Pravilnikom bit će predviđena blaža sankcija, tj. poništenje samo ispita na kojem je zabilježeno takvo nedozvoljeno ponašanje učenika odnosno pristupnika, naveo je Filipović na konferenciji za medije.

Ako vas ulove s mobitelom poništit će se samo taj ispit, a ne cijela matura

Istaknuo je da su se često događali slučajevi u kojima maturanti nisu koristili mobitel za prepisivanje, ali im je mobitel ostao u džepu te zazvonio. Zbog toga što su imali mobitel kod sebe poništili su im se svi ispiti i nisu mogli polagati više niti jedan ispit u tom roku.

- Zadnjih pet godina u Centru se nalazimo u jednoj vrlo, ja bih rekao, neugodnoj poziciji. Vrlo često se događa situacija na posljednjem ispitu iz Matematike, imamo slučajeve gdje su maturanti pisali i Hrvatski i prvi strani jezik i još nekoliko izbornih predmeta, i na kraju su dežurni nastavnici uočili posjedovanje mobitela koji čak nije ni upotrebljavan za prepisivanje, ali nažalost odredba je takva da smo morali poništiti sve ispite. Dakle, prijedlog je da se po novom Pravilniku poništava samo onaj ispit koji se piše, objasnio je Filipović.

'Ako Pravilnik stupi na snagu do 1. lipnja, a vjerujem da hoće, to novo pravilo odnosi se i na ovogodišnje maturante'

Inače, poništenja cijele državne mature zbog mobitela nije bilo toliko puno. Na primjer, prošle godine je bilo 10 poništenja, a godinu prije toga 14 poništenja ispita zbog mobitela. No, i dalje će postojati kategorija poništavanja svih ispita i to u slučajevima zamjene identiteta učenika odnosno pristupnika, predavanje ispitnog materijala drugog učenika odnosno pristupnika kao i posjedovanje informacija o zadacima i odgovorima iz ispita kojemu učenik odnosno pristupnik pristupa.

- Mi ničime ne zagovaramo korištenje mobitela, naprotiv. Ali, jednostavno smatramo da je ta odredba bila prestroga. Ako Pravilnik stupi na snagu do 1. lipnja, a vjerujem da hoće, to novo pravilo odnosi se i na ovogodišnje maturante, poručio je Filipović.

Izmjene i oko pravana prilagodbu ispitne tehnologije

No, to nije jedina promjena u novom Pravilniku za državnu maturu. Jasnije će se propisati dio oko polaganja ispita državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine što se u praksi, naglasio je Filipović, već i provodilo, a sada će se samo jasnije propisati novim Pravilnikom.

- Pravo učenika odnosno pristupnika da i u izbornom dijelu polažu ispite iz stranih jezika na jednoj od dviju razina, što važećim Pravilnikom nije bilo regulirano, ali u praksi je provođeno. Učenici i pristupnici pravo na prilagodbu ispitne tehnologije ostvaruju i u slučaju utjecajnih zdravstvenih teškoća te izvanrednih zdravstvenih teškoća koje su nastupile nakon roka za podnošenje zahtjeva za prijavu ispita državne mature, a prije provedbe ispita, o čemu odluku donosi Centar. I to smo u praksi uvažavali, ali Pravilnik nije bilo ovako jasno definirano, rekao je Filipović.

Mijenja se i rok za naknadne prijave, alito vrijedi tek od iduće školske godine

Za učenike se mijenja još jedna bitna stvar, ali ona neće vrijediti za ovogodišnje maturante, nego tek za školsku godinu 2026./2027. Tiče se naknadne prijave odnosno odjave ispita i mijenjanja razina ispita.

- Naknadne prijave se odnose na one prijave koje imamo nakon 15. veljače jer se od 1. prosinca do 15. veljače svi maturanti prijavljuju obvezne i izborne predmete i naravno razinu obveznih predmeta. Nakon 15. veljače do 1. svibnja mogli su unijeti promjene razine ili odjavu odnosno prijavu predmeta, dakle do sada je to bilo do 30 dana prije početka pisanja ispita. Novim Pravilnikom taj rok bi bio produljen na 60 dana (rok će biti 1. travnja, a ne 1. svibnja, op.a.), ali se ne bi primjenjivao za ovogodišnju maturu, objasnio je ravnatelj NCVVO-a.

Nastavnicima koji provode maturu u školama također će se olakšati neke stvari

Jedna promjena odnosi se na škole i na rad nastavnika vezan uz maturu. Do sada se imenovanje ispitnog koordinatora i osobe koja ga zamjenjuje odnosilo na period od godine dana, a u novom Pravilniku se predlaže da se te osobe imenuju na tri godine.

- Mijenjamo i odredbu ispitnog povjerenstva u školi. Sada je navedeno da ispitno povjerenstvo u školi 'utvrđuje opravdanost razloga podnošenja prigovora'. Tu odredbu mijenjamo zato što ispitni povjerenstvo vrlo često čine nastavnici koji nisu one struke za koje bi trebali dati odobrenje i oni su to do sada prema NCVVO-u upućivali. Novim Pravilnikom promijenit ćemo odluku da ispitno povjerenstvo u školi samo 'zaprima prigovore učenika na bodovanje te ih unosi u za to određeni informatički sustav', najavio je Filipović.

Novi Pravilnik je već objavljen na e-Savjetovanju, a svoje komentare i prijedloge možete ostaviti do 13. svibnja 2026. preko ove poveznice. Cijelo predstavljanje novog Pravilnika za polaganje državne mature možete pogledati u videu ispod.