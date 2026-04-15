Hrvatski apsurd: Država u pet godina dala 68.006 eura za privatne instrukcije za ispite koje je sama uvela

Ministarstvo branitelja u pet je godina potrošilo 68.006 eura državnog novca za privatne pripreme maturanata za ispite koje uvela upravo - država.

Nedostaci našeg obrazovnog sustava ogledaju se, među ostalim, i u velikom broju učenika koji odlaze na privatne instrukcije. Da većina maturanata treba vanjsku pomoć za uspjeh na maturi jer redovna nastava ponekada ne pruža dovoljno jasnu pripremu ili se ne izdvaja dovoljno vremena i resursa za dodatne pripreme u školi koju pohađaju, pokazalo je i istraživanje koje je lani VALICON proveo za srednja.hr.

Naime, 62 posto maturanata odgovorilo je išlo na instrukcije ili pripreme za državnu maturu. Instrukcije su se najviše pohađale iz matematike (85 posto), hrvatskog jezika (41 posto) te fizike (27 posto).

Država ove godine planira potrošiti 30.000 eura na privatne pripreme za ispite koje je sama uvela

No takve privatne pripreme za ispite koje je sama uvela jednoj skupini učenika već godinama financira upravo - država. Naime, Ministarstvo hrvatskih branitelja svake godine objavljuje javni poziv kojim sufinancira troškove jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje prijemnog za upis na fakultet.

Ovogodišnji poziv još nije raspisan, ali od Ministarstva branitelja smo tražili podatak o tome koliko novca iz državnog proračuna namjeravaju potrošiti ove godine, a koliko je potrošeno u prethodnih pet.

- Sredstva za provedbu ovogodišnjeg Javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu za 2026. godinu u iznosu od 30.530,00 eura, a utrošak ovisi o broju prijavljenih korisnika s odgovarajućom dokumentacijom. U razdoblju od 2021. do 2025. godine bilo je sveukupno 284 korisnika, a sredstva utrošena na sufinanciranje iznosila su 68.006,92 eura, odgovorili su iz Ministarstva branitelja za srednja.hr.

Javni poziv bit će otvoren u svibnju

Prema informacijama Ministarstva branitelja, sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe podrazumijeva povrat sredstava do iznosa od najviše 265,45 eura. Javni poziv se, ističu iz Ministarstva u pravilu objavljuje 'nakon što završe predavanja/seminari/termini pružatelja usluga pripremnih tečajeva'.

- Ovogodišnji Javni poziv za akademsku 2026./2027. godinu, kao i javni pozivi u prethodnim godinama bit će raspisan u razdoblju od svibnja do srpnja 2026., a točni datum objave i trajanje javnog poziva te dokumentacija, uvjeti i kriteriji za sufinanciranje bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva. Zahtjevi za sufinanciranje s propisanom dokumentacijom predaju se isključivo u roku određenom javnim pozivom i u skladu s uvjetima definiranim u javnom pozivu, navode iz Ministarstva branitelja.

