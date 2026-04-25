Maturalne nikad skuplje, a ni haljine nisu jeftine: 'Cijene su prešle granice normale'

Uskoro kreće sezona maturalnih večeri, a s učenicima smo provjerili koliko ih plaćaju. Ove godine za prostor riječ je o iznosima od 80 do 150 eura, a cijene se većinom kreću oko 100 eura. Značajan je to porast od prošle godine, kad su nam ravnatelji rekli da su učenici na maturalne išli i po cijeni od 30 eura.

Uz samu cijene maturalne večeri mnogi učenici, odnosno roditelji snose i dodatne privatne troškove. Velik broj učenica i učenika nabavlja haljine i odijela posebno za tu priliku.

Škola učenicima slabijeg imovinskog stanja osigurava besplatnu maturalnu

Učenica Saša iz Gimnazije Frana Galovića u Koprivnici maturalnu će platiti 108 eura, međutim dodaje da će uz to morati pokriti i privatne troškove.

- Smatram da su cijene maturalnih večeri apsolutno pretjerane i prešle su granice normale. Moja maturalna ove će godine iznositi 108 eura, što se možda na prvu ne čini mnogo, no uračunamo li tu još privatne troškove, poput haljine, šminke, frizure...nakupi se toga. U mojoj školi, prostor je već tradicionalno određen. Svake godine održava se u istome hotelu, uvijek su iste ponude menija, cijene više - manje iste, priča nam Saša.

Ona smatra da maturalne naglašavaju materijalne nejednakosti među učenicima, a kaže da i njena obitelj nije u najboljem imovinskom stanju zbog čega si ne želi i ne može priuštiti preskupu haljinu.

- Srećom, po pitanju toga bih rekla da je moja škola vrlo korektna jer učenicima slabijeg imovinskog stanja osigurava besplatnu maturalnu večer, nekima čak besplatne haljine i odjela po želji, dodala je Saša.

'Ako je razred normalan i ako su ekipa, skupit će se novac za svakoga'

Učenika Luku iz I. tehničke škole Tesla u Zagrebu maturalna će stajati 89 eura. Objašnjava nam da je to cijena jer će na maturalnu više od 100 učenika, a da ih je manje cijena bi bila 94 eura po osobi.

- Prostor se birao tako da bi predstavnici razreda u razrednu grupu stavili anketu nekih najpoznatijih prostora u gradu te bi onda sukladno odabiru razreda predstavnici stavili naš glas u anketu gdje su samo predstavnici razreda. Cijene su kretale od 80 eura do nekakvih 130 eura, podijelio je s nama Luka.

Dodaje da je za neke prostore to i previše s obzirom na prošlogodišnja iskustva. Priča nam da je čuo da su ondje gdje idu prošle godine 'nestalo cuge' već oko jedan ujutro, međutim ove godine su platili manji iznos pa su prihvatili ponudu.

- Smatram da maturalne naglašavaju financijske razlike, ali ako je razred normalan i ako su ekipa, skupit će se novac za svakoga. Tako je moj razred skupio novac za tog jednog frenda. To po osobi nije velik novac, kutija cigareta manje, ne kebab za gablec nego sendvič u dućanu i takve nekakve cifre od 4 do 5 eura, podijelio je s nama Luka.

'Maturalac je bio vrijedan te cijene, no maturalna nije'

Učenica Eva rekla nam je da neće ići na maturalnu, ali ne iz financijskih razloga. Priča nam da u školi nema prijatelja i da će na maturalnoj puštati cajke i trap, što je glazba koju ne voli.

- Smatram da su cijene maturalnih večeri previsoke. Maturalac je bio vrijedan te cijene, no maturalna večer zbilja nije vrijedna, priča nam Eva.

'Cijena može jako utjecati na to hoće li maturant ići na maturalnu'

Druga Eva, učenica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu podijelila je s nama da će maturalnu večer platiti 90 eura, a napominje da to uključuje prostor i neograničenu hranu i piće. Dodatnih 20 eura platit će za vanjskog fotografa i DJ-a. Uz to će platiti haljinu i štikle, dosta je to troškova za jednu večer, smatra Eva.

- Prostor se birao tako da smo prvo tražili najprihvatljivije cijene (do 150 eura po osobi) a onda smo gledali jelovnike, cjenike itd. Jako važno nam je također bilo uređenje i veličina jer smo dosta velika škola. Smatram da cijena maturalne može jako utjecati na odluku roditelja i maturanata hoće li maturant ići na maturalnu. Iskreno ne znam ni za koga tko je pomogao nekome u financijskom smislu za maturalnu, no to bi bilo jako lijepo, ispričala nam je Eva.

Na prostor i haljinu više od 250 eura

Učenici koji su odgovorili na našu anketu istaknuli su još iznose od 110, 113 i 150 eura. Paula će za prostor i fotografiju platiti 130 eura, a istaknula nam je da će toliko platiti i haljinu, a uz to još će kupiti i nove štikle.

Zbog visokih cijena maturalnih večeri, učenici u nekim školama počeli su organizirati događaje na kojima prikupljaju sredstva za financiranje, kako bi olakšali svojim roditeljima. Maturanti Medicinske škole u Puli pekli su palačinke, organizirali turnir u briškuli, pub kviz, futsal turnir te radili na božićnom sajmu. Više o tome kako su učenici u toj i drugim školama prikupljali sredstva za maturalnu, pročitajte ovdje.