Matura Provjerite kako stojite: Izašle su prve rang-liste upisa na fakultete u 2026.

Provjerite kako stojite: Izašle su prve rang-liste upisa na fakultete u 2026.

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

27. travanj 2026.

Facebook X Linkedin Mail
Provjerite kako stojite: Izašle su prve rang-liste upisa na fakultete u 2026.

Postani student | foto: srednja.hr

Središnji prijavni ured objavio je prve, orijentacijske rang-liste upisa na studije. Stanje na njima je privremeno i kandidati mogu nestajati s njih.

Ovaj ponedjeljak važan je dan za tisuće maturanata i kandidata koji su prijavili studije u 2026. godini – objavljene su prve, orijentacijske liste za upise na studije. Riječ je o oglednom stanju, budući da maturantima još uvijek nisu zaključene ocjene 4. ili 5. razreda, a još uvijek nije započela državna matura.

Liste po studijima se računalnim algoritmom koji za svakoga kandidata pronalazi studij na kojemu može ostvariti pravo upisa, u ovisnosti o postavljenim prioritetima.

- Ogledne rang-liste su one koje se objavljuju prve i na njima se nalaze svi kandidati koji su prijavili studij. Kandidat se nakon svakoga sljedećeg periodičkog obnavljanja rang-lista može pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studije mijenjali svoje liste prioriteta. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa, pojašnjeno je iz Središnjeg prijavnog ureda.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Treba naglasiti i da se sve do trenutka objave konačnih rang-lista, stanje na rang-listama smatra se privremenim. Maturantima nastava završava 22. svibnja, a sami ispiti mature pisat će se od 1. lipnja.

Privremeni rezultati mature izlaze 8. srpnja, a istoga dana izaći će i privremene rang-liste upisa na studijske programe. S privremenih rang-lista bit će obrisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili uvjete za prijavljene studije Dakle, i one su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista koje izlaze 15. srpnja iza 15 sati.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.

