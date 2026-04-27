Provjerite kako stojite: Izašle su prve rang-liste upisa na fakultete u 2026.

Središnji prijavni ured objavio je prve, orijentacijske rang-liste upisa na studije. Stanje na njima je privremeno i kandidati mogu nestajati s njih.

Ovaj ponedjeljak važan je dan za tisuće maturanata i kandidata koji su prijavili studije u 2026. godini – objavljene su prve, orijentacijske liste za upise na studije. Riječ je o oglednom stanju, budući da maturantima još uvijek nisu zaključene ocjene 4. ili 5. razreda, a još uvijek nije započela državna matura.

Liste po studijima se računalnim algoritmom koji za svakoga kandidata pronalazi studij na kojemu može ostvariti pravo upisa, u ovisnosti o postavljenim prioritetima.

- Ogledne rang-liste su one koje se objavljuju prve i na njima se nalaze svi kandidati koji su prijavili studij. Kandidat se nakon svakoga sljedećeg periodičkog obnavljanja rang-lista može pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studije mijenjali svoje liste prioriteta. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa, pojašnjeno je iz Središnjeg prijavnog ureda.

Treba naglasiti i da se sve do trenutka objave konačnih rang-lista, stanje na rang-listama smatra se privremenim. Maturantima nastava završava 22. svibnja, a sami ispiti mature pisat će se od 1. lipnja.

Privremeni rezultati mature izlaze 8. srpnja, a istoga dana izaći će i privremene rang-liste upisa na studijske programe. S privremenih rang-lista bit će obrisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili uvjete za prijavljene studije Dakle, i one su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista koje izlaze 15. srpnja iza 15 sati.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.