Nastavnici razvili aplikaciju koja pomaže u pripremi za esej na maturi: Oduševili kolege i učenike

Dvoje nastavnika odlučilo je učenicima, ali i drugim nastavnicima malo olakšati pripremu za esej na državnoj maturi iz Engleskog jezika. Lansirali su web-aplikaciju ESSAI. Riječ je o aplikaciji koja može analizirati vaš esej ili vas pak voditi kroz njegovo pisanje. Osmislili su je i razvili Julija Perhat, vanjska suradnica Centra za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci i nastavnica u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica te Benedikt Perak s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti, uz pomoć infrastrukture tvrtke Syntagent d.o.o. ESSAI su predstavili i na CUC-u 2026, godišnjem okupljanju CARNET-ovih korisnika.

Može analizirati vaš esej ili vas voditi kroz pisanje

Ako želite da ESSAI analizira esej koji ste napisali, prvo ga trebate unijeti tipkanjem, učitavanjem dokumenta u PDF ili DOCX formatu ili skeniranjem rukopisa putem OCR-a. Aplikacija ga potom procjenjuje prema četirima kriterijima koji se koriste na državnoj maturi. Rezultat uključuje bodovanje, jasno označene pogreške s objašnjenjima, preporuke za poboljšanje te opću evaluaciju teksta. U opciji vođenog pisanja aplikacija učenika vodi korak po korak kroz proces pisanja.

- Ne nudi samo gotov odgovor, već postavlja pitanja i daje usmjeravajuće opaske koje učenika potiču na razmišljanje o strukturi, argumentaciji i jezičnoj preciznosti. Povratna informacija pritom dolazi u stvarnom vremenu, objašnjavaju Perhat i Perak.

Ideja za ESSAI, kažu, došla je izravno iz školskog iskustva, odnosno iz promatranja stvarnih potreba učenika i nastavnika. Učenici već od prvog ili drugog razreda srednje škole počinju vježbati pisanje eseja iznimno im je važna detaljna povratna informacija prema kriterijima ocjenjivanja na državnoj maturi.

- No u nastavi smo često u utrci s vremenom. Uz pisanje eseja treba ostvariti i druge ishode, pa ne ostaje uvijek dovoljno prostora za onoliko vježbe i individualne povratne informacije koliko bi učenicima doista trebalo. Upravo tu nastaje ESSAI. Željeli smo razviti alat koji će učenicima već od prvih susreta s pisanjem eseja omogućiti ono što im je najpotrebnije: brzu, jasnu i detaljnu povratnu informaciju. Aplikaciju smo lansirali tijekom veljače 2026., kada smo proveli i prva testiranja s učenicima, pričaju nam Perhat i Perak.

Nije zamjena za nastavnike

ESSAI je za učenike prije svega alat za učenje. Za nastavnike pak nije zamjena, već podrška.

- Učenicima omogućuje da odmah nakon pisanja dobiju strukturiranu analizu svojega rada, bez čekanja na ispravak. To znači da mogu češće vježbati, lakše prepoznati vlastite slabosti i postupno razvijati sigurnost u pisanju. Posebno je vrijedno to što aplikaciju mogu koristiti i kod kuće, kao dodatnu podršku samostalnom radu. Za nastavnike funkcionira kao svojevrsni digitalni asistent koji otvara više prostora za kvalitetan rad u učionici. Nastavnici mogu s učenicima zajedno analizirati dobivene povratne informacije, uspoređivati procjene i razgovarati o kriterijima. Drugim riječima, alat ne preuzima nastavničku ulogu, nego je nadopunjuje, ističu Perhat i Perak.

U 'pozadini' aplikacije je umjetna inteligencija (AI), koju ESSAI koristi kao 'pametnog čitatelja' koji može vrlo brzo analizirati esej i ponuditi korisne savjete. Kada učenik unese tekst, sustav ga uspoređuje s jasno definiranim kriterijima koji se koriste na državnoj maturi. Za svaki kriterij unaprijed su pripremljene precizne upute kako bi procjena bila što dosljednija i što korisnija. U pozadini rade napredni jezični modeli, poput Google Gemini i OpenAI modela, koji mogu prepoznati strukturu teksta, stil, jezične pogreške i kvalitetu argumentacije. Aplikacija je pritom osmišljena tako da brzo vraća jasan i strukturiran odgovor: bodove, objašnjenja, uočene pogreške i prijedloge za poboljšanje. Kao i svaki alat koji koristi AI, ESSAI ima svoja ograničenja.

- Ponekad može prepoznati pogrešku koja zapravo ne postoji ili pri ponovljenoj analizi istog eseja dati nešto drukčiju procjenu. Do toga posebno može doći ako se koriste različiti modeli. Kako bismo to ublažili, koristimo precizno oblikovane upute, strukturirani JSON izlaz i temperature modela postavljenu na nulu, čime se povećava konzistentnost rezultata. Ako se uspoređuju rezultati više modela, jedno od mogućih rješenja jest uzimanje medijana više procjena. Važan dio razvoja čini i kontinuirana kalibracija, odnosno uspoređivanje AI procjena s procjenama nastavnika. Učenicima pritom stalno naglašavamo da AI nije nepogrešiv autoritet, nego alat koji pomaže u učenju, navode Perhat i Perak.

U planu proširenje na druge predmete u kojima se pišu eseji

Dosadašnje reakcije učenika i nastavnika vrlo su pozitivne. Nastavnici osobito ističu vrijednost detaljne razrade po kriterijima, jer učenici tako jasnije razumiju gdje i zašto gube bodove. Učenicima je važna brzina povratne informacije i činjenica da mogu odmah raditi na poboljšanju teksta.

- Aplikaciju smo predstavili i na konferenciji CUC 2026, gdje su reakcije stručne publike također bile vrlo poticajne, što nam je dodatna potvrda da ESSAI odgovara na stvarnu potrebu u obrazovanju. Stoga nastavljamo s razvojem. Pozitivne reakcije na CUC-u bile su nam snažan poticaj za daljnji rad. Planiramo formalnu evaluaciju sustava kroz usporedbu s ljudskim ocjenjivačima, proširenje na druge predmete u kojima se pišu eseji, poput hrvatskoga jezika ili filozofije, kao i razvoj nastavničkog sučelja koje bi omogućilo praćenje napretka učenika i uvid u to kako pojedini učenik koristi aplikaciju, dodaju Perhat i Perak.

Još jednom napominju da ESSAI ne pokušava zamijeniti nastavnika, već je njegova uloga biti podrška, alat i pomoć u učenju.

- Učenici trebaju razviti svijest o tome da će na maturi sami pisati esej i upravo zato umjetnu inteligenciju trebaju koristiti odgovorno i kritički. Vjerujemo da ključ uspješne primjene umjetne inteligencije u obrazovanju nije u njezinoj savršenosti, nego u transparentnosti, promišljenoj uporabi i suradnji s ljudskim znanjem, zaključuju Perhat i Perak, a njihov ESSAI možete isprobati na ovoj poveznici.