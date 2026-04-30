Ravnatelj NCVVO-a otkrio: Postoje druge opcije za maturu ako se dojave nastave

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović rekao je da razgovaraju s Ministarstvom i da imaju rezervne opcije za slučaj nepredviđenih situacija.

Policija je uhitila osobe koje se dovode u vezu sa serijom dojava o postavljenim bombama u školama. Usprkos tome institucije su na oprezu, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih školama je poslalo upute o tome kako postupiti kada stigne prijetnja.

'Planiramo maturu održati po uobičajenom scenariju'

Ravnatelji nekih škola su prethodnih dana od Ministarstva zbog učestalih evakuacija i prijetnji koje su pristizale na mail tražili prelazak za online nastavu. Mnogi su se pitali i što bi bilo s ispitom državne mature ako se situacija nastavi, a o tome je danas prvi put govorio i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) Vinko Filipović.

- Prije svega mogu reći da mi je žao što se sve ovo događa, prije svega zbog učenika, posebno maturanata. U posljednja tri tjedna cilj je da ostvare što bolji uspjeh, pa i učenici osmih razreda za opis u srednje škole. S Ministarstvom i službama planiramo maturu održati po uobičajenom scenariju, prema već objavljenom kalendaru. Međutim ako se dogode nepredviđene situacije imamo rezervne scenarije, poručio je Filipović na predstavljanju istraživanja Talis 2024.

Dakle prema Filipovićevim riječima matura se održava prema planu s početkom prvog lipnja.

Škole su dobile nove upute

Podsjetimo, policija je u srijedu uhitila tri osobe koje se dovode u vezu s prijetećim porukama koje su danima pristizale školama. Samo u tjedan dana na adrese škola i drugih institucija stiglo je više od 500 prijetećih poruka.

Iako su prijeteće poruke stizale s internetskih adresa u inozemstvu, uhićene su osobe u Hrvatskoj. Stručnjak za kibernetičku sigurnost Lucijan Carić ovog tjedna nam je opisao kako izgleda računalna forenzika, a više o tome pročitajte ovdje.

Usprkos tome što su sve dojave bile lažne, škole i policija obavezne su reagirati na takve poruke. Međutim prema novim uputama nastava se ne prekida odmah, već eventualno u dogovoru s policijom, ako ustvrde da je to potrebno.

