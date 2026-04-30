Ravnatelj NCVVO-a otkrio: Postoje druge opcije za maturu ako se dojave nastave

Uhićeno više osoba zbog dojava o bombama u školama: Evo što se do sada zna
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je diljem Hrvatske zbog lažnih dojavama o bombama uhićeno nekoliko osoba.
10:01 7 h 30.04.2026
30. travanj 2026.
Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović rekao je da razgovaraju s Ministarstvom i da imaju rezervne opcije za slučaj nepredviđenih situacija.
Policija je uhitila osobe koje se dovode u vezu sa serijom dojava o postavljenim bombama u školama. Usprkos tome institucije su na oprezu, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih školama je poslalo upute o tome kako postupiti kada stigne prijetnja.
Škole dobile upute što napraviti kad stigne dojava o bombi: Nastava se ne prekida odmah
MZOM je poslao upute školama oko dojava o bombama. Djelatnici trebaju sami pregledavati prostorije, a škola se evakuira tek u dogovoru s policijom.
09:47 7 h 30.04.2026
Ravnatelji nekih škola su prethodnih dana od Ministarstva zbog učestalih evakuacija i prijetnji koje su pristizale na mail tražili prelazak za online nastavu. Mnogi su se pitali i što bi bilo s ispitom državne mature ako se situacija nastavi, a o tome je danas prvi put govorio i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) Vinko Filipović.
- Prije svega mogu reći da mi je žao što se sve ovo događa, prije svega zbog učenika, posebno maturanata. U posljednja tri tjedna cilj je da ostvare što bolji uspjeh, pa i učenici osmih razreda za opis u srednje škole. S Ministarstvom i službama planiramo maturu održati po uobičajenom scenariju, prema već objavljenom kalendaru. Međutim ako se dogode nepredviđene situacije imamo rezervne scenarije, poručio je Filipović na predstavljanju istraživanja Talis 2024.
Dakle prema Filipovićevim riječima matura se održava prema planu s početkom prvog lipnja. Čitav kalendar državne mature možete proučiti na poveznici.
Oglasila se policija: Otkrili tko je lažno dojavio da je u dvjema školama bomba
Telefonska dojava o bombama danas je stigla i u dvije škole na dubrovačkom području. Policija je otkrila da je riječ o nedjelu pijanog 50-godišnjaka.
15:22 2 d 28.04.2026
Zbog dojava o bombama školama stižu posebne upute: Ipak moguća nadoknada nastave
Prekidi nastave zbog dojava o bombama postali su svakodnevica, a sada više nisu isključene niti nadoknade u školama koje su izgubile više sati.
14:12 2 d 28.04.2026
Podsjetimo, policija je u srijedu uhitila tri osobe koje se dovode u vezu s prijetećim porukama koje su danima pristizale školama. Samo u tjedan dana na adrese škola i drugih institucija stiglo je više od 500 prijetećih poruka.
Iako su prijeteće poruke stizale s internetskih adresa u inozemstvu, uhićene su osobe u Hrvatskoj. Stručnjak za kibernetičku sigurnost Lucijan Carić ovog tjedna nam je opisao kako izgleda računalna forenzika, a više o tome pročitajte ovdje.
Usprkos tome što su sve dojave bile lažne, škole i policija obavezne su reagirati na takve poruke. Međutim prema novim uputama nastava se ne prekida odmah, već eventualno u dogovoru s policijom, ako ustvrde da je to potrebno.
Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.
Nastavnik otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 1 d 29.04.2026
Sve petice? Ne baš: Znanstvenici su nam otkrili koji im je predmet u školi bio najteži
Predmet koji vam je najteži u školi ne mora odrediti čime ćete se kasnije baviti. Znanstvenici s Ruđera otkrili su koji su predmeti njih mučili.
13:50 1 d 29.04.2026
Novost na upisima: Ova škola pokreće novi smjer, doznali smo detalje o broju mjesta i uvjete
Pokreće se novi sportski smjer za učenike koji žele uskladiti školu i treninge, a u gradu se učenicima nudi novi sportski centar i učenički dom.
16:15 1 d 29.04.2026
Nastavnici mogu na besplatno stručno usavršavanje kakvo još nisu iskusili: Umjesto učionice - kino i muzeji
Hibridni ratovi, astrobiologija i filmska umjetnost teme su edukacija na kojima nastavnici uče uz domaće stručnjake. Prijave traju još kratko.
16:30 2 d 28.04.2026
Srednjoškolci otkrili kako zamišljaju idealan prvi posao: 'Od šefa očekujem da nije pokvaren'
Razgovarali smo s učenicima jedne škole o njihovim planovima nakon mature, željenim zanimanjima i onome što im je važno na početku karijere.
08:00 6 d 24.04.2026
Nastavnici razvili aplikaciju koja pomaže u pripremi za esej na maturi: Oduševili kolege i učenike
Dvoje nastavnika maksimalno je olakšalo pripremu za esej iz Engleskog jezika na državnoj maturi. Razvili su aplikaciju ESSAI.
11:33 5 h 30.04.2026
Provjerite kako stojite: Izašle su prve rang-liste upisa na fakultete u 2026.
Središnji prijavni ured objavio je prve, orijentacijske rang-liste upisa na studije. Stanje na njima je privremeno i kandidati mogu nestajati s njih.
11:03 3 d 27.04.2026
Maturalne nikad skuplje, a ni haljine nisu jeftine: 'Cijene su prešle granice normale'
Kako doznajemo od učenika, cijene maturalnih ove godine kreću se od 80 do 150 eura. Uz to mnogi učenici dodatno plaćaju haljine ili odijela.
08:50 5 d 25.04.2026
Stručnjak za sigurnost objasnio nam je kako tajne službe traže osobu odgovornu za dojave o bombama
Lucijan Carić, koji se kibernetičkom sigurnošću bavi od devedesetih objasnio nam je kako obavještajci traže osobu koja šalje dojave o bombama.
14:58 2 d 28.04.2026
Hoće li se zbog dojava o bombama prijeći na online nastavu i što je s maturom? Evo što kaže ministar
Davor Božinović rekao je da zbog dojavi o bombi za sad nema uvođenja online nastave te da bi se školska godina trebala normalno privesti kraju.
15:33 3 d 27.04.2026
Hrvatski apsurd: Država u pet godina dala 68.006 eura za privatne instrukcije za ispite koje je sama uvela
Ministarstvo branitelja u pet je godina potrošilo 68.006 eura državnog novca za privatne pripreme maturanata za ispite koje uvela upravo - država.
12:27 15 d 15.04.2026
Stižu nova pravila na maturi: Ublažava se kazna za varalice, uvodi se i promjena za nastavnike
Predstavljen je novi Pravilnik o polaganju državne mature koji bi do 1. lipnja trebao proći javno savjetovanje kako bi vrijedio za ovu maturu.
14:06 17 d 13.04.2026
Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis
Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.
11:00 23 d 07.04.2026
Maturanti, pazite što birate: Velika je razlika između humanističkih i društvenih studija
Iako se jedni bave ljudima, a drugi društvom, to nije isto. Ono što istražuju i kako je vrlo različito, zato je važno znati tu razliku.
07:57 24 d 06.04.2026