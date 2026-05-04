Objavljen kalendar državne mature u 2027., pogledajte kada se pišu svi ispiti

Ljetni ispitni rok mature započinje 1. lipnja 2027. godine, a jesenski 18. kolovoza 2027., objavio je NCVVO. Prijave ispita u prvom roku su od 1. 12.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je kalendar državne mature za 2026./2027. godinu. Rokovi su slični kao i ove godine – ispiti započinju s početkom lipnja. Treba naglasiti da su ovo rokovi vezani uz ispite mature, dok kalendar upisa na fakultete zasebno objavljuje Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Kalendar ljetkog roka mature 2027.

Prijava ispita za ljetni rok mature 2027., kao i ranijih godina, trajat će od 1. prosinca 2026. do 15. veljače 2027. godine. Prvi ispit maturanti pišu 1. lipnja i taj prvi dan rezerviran je za ispite iz materinskog jezika nacionalnih manjina.

Kada je riječ o tri obvezna ispita mature, prvi je na rasporedu Hrvatski jezik – test i sažetak pišu se 16. lipnja, a 17. lipnja polaže se esej. Već dan nakon, 18. lipnja, pristupnici polažu Engleski jezik. Matematika se piše u posljednjem tjednu ljetnog roka mature 2027., točnije 24. lipnja.

Od izbornih ispita koje tradicionalno prijavljuje veći broj maturanata, prva je na rasporedu Fizika 9. lipnja, već 10. učenici pišu Biologiju, Politika i gospodarstvo na rasporedu je 14. lipnja, a Kemija 23. lipnja. Privremeni rezultati ispita izaći će 7. srpnja 2026., a konačni 14. srpnja. Čitav kalendar ljetnog roka mature 2027. možete vidjeti u nastavku.

Kalendar jesenskog roka mature 2027.

Oni koji neuspješno riješe ispite na ljetnom roku mogu se ponovno okušati na jesenskom. Prijave za drugi rok mature 2027. započet će 17. srpnja i trajati do 26. srpnja. Opet su prvi na rasporedu ispiti materinskog jezika nacionalnih manjina koji se polažu 18. kolovoza. Od ključnih ispita i na ovom je roku prvi na rasporedu Hrvatski jezik – test sa sažetkom maturanti pišu 23. kolovoza 2027., a 24. kolovoza polažu esejski dio tog ispita.

Krajem tog istog tjedna, 27. kolovoza, piše se Engleski jezik. Matematika je u jesenskom roku mature 2027. u rasporedu 30. kolovoza.

Oni koji će na jesenskom roku prijaviti Kemiju taj ispit pišu 25. kolovoza, dan nakon je na rasporedu Fizika, Biologija se piše 31. kolovoza, a 1. rujna Politika i gospodarstvo. Prvi rezultati jesenskog roka mature 2027. izaći će 8. rujna, a konačni 15. rujna. Čitav kalendar jesenskog roka mature 2027. možete vidjeti u nastavku.