Video o kojem svi pričaju: Profesor Katoličke gimnazije uzeo mikrofon i napravio show na maturalnoj

Još svega nekoliko tjedana maturanti ostaju u klupama, a maturalne zabave u nekim su krajevima Hrvatske već odavno započele. Tako je i na jugu Hrvatske, a učenici zadarske Katoličke gimnazije Ivana Pavla II. svoju će maturalnu pamtiti još jako dugo, zahvaljujući iznenađenju koje su im pripremili profesori. Profesor Ratko Rušev koji u toj školi predaje povijest uzeo je mikrofon u ruke i u potpunosti užario atmosferu pjesmom koju je sam napisao.

- A sada... Samo za vas... Full version nastupa našeg repera Ratka Ruševa, profesora koji je napisao tekst, izgenerirao pjesmu i izveo je maturantima na podiju! Za sve one koji su 'upisali Klasičnu i završili Katoličku!', stoji u opisu sada viralnog videa koji je objavila škola.

U pjesmi na zabavan način opisuje svoje kolege uz specifičnosti predmeta koji predaju, a sve je zaokružio prigodnom porukom za kraj školovanja – 'koliko god u početku teško bilo, na kraju svega shvatiš tko si, gdje si, zašto i kako…' No, najbolje da čitav hit poslušate sami u objavi u nastavku.