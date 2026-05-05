Poznat datum prijemnog na Medicinskom u 2026., pogledajte što sve treba naučiti

Na Medicinski fakultet u Zagrebu može se upisati najviše 300 maturanata, a i ove godine nužno je položiti eliminacijski prijemni ispit.

Osim mature, na nizu je fakulteta za upis potrebno položiti i neku vrstu dodatne provjere. Takav test ima i Medicinski fakultet u Zagrebu, na koji se i ove godine može upisati 300 novih studenata, a trenutačno je prvi izbor za čak 767 kandidata. Ovogodišnji prijemni, piše u natječaju za upise Sveučilišta u Zagrebu, održava se 3. srpnja 2026.

Prijemni donosi najviše bodova na upisima

Oni koji žele prijaviti Medicinski fakultet to mogu samo ako su u srednjoj najmanje dvije godine pohađali nastavu i položili ispite iz Biologije, Kemije i Fizike te ako su najmanje dvije godine učili latinski jezik. Oni koji nisu učili taj jezik u srednjoj mogu upisati studij medicine uz uvjet da do upisa u drugu godinu studija polože propisani ispit iz latinskog jezika.

Samim prijemnim ispitom provjeravaju se dijelovi gradiva iz Biologije, Fizike i Kemije koji su bitni za nastavak studija i prijemni donosi najviše 600 bodova. Određen je i razredbeni prag - za prolazak je nužno prikupiti 305 odnosno 50,83 posto od ukupnog broja bodova. Test provjere znanja sastoji se od 40 zadataka po svakom predmetu što je ukupno 120 zadataka. Prag po svakom predmetu iznosi 40 posto, odnosno 16 točno riješenih zadataka.

Kako je najviši mogući broj bodova na upisima 1.000, kandidati ostatak prikupiti na temelju ocjena iz srednje i državne mature. Uspjeh u srednjoj školi donosi do 160 bodova, a Hrvatski, Matematika i Engleski (A razine) svaki do 80 bodova, dakle ukupno 240. Na temelju dodatnih postignuća ne dodjeljuju se bodovi.

Nije dovoljna prijava samo u Postani student

Ono što je važno napomenuti da sama prijava studija Medicinskog fakulteta u sustavu Postani student nije dovoljna. Prijemni je nužno prijaviti i putem aplikacije Medicinskog na linku i to najkasnije do 8. lipnja 2026. Kako stoji u natječaju Sveučilišta u Zagrebu, prijava je valjana tek nakon predaje niže navedenih dokumenata:

a) potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine

b) vlastoručno potpisana izjava o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za Integrirani studij medicine

c) potvrda o uplati troškova polaganja ispita u iznosu od 65 eura

d) rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za kandidate/kandidatkinje sa 60 posto i više tjelesnog oštećenja i/ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o težini i vrsti invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

I dok je poznato da je prijemni za Medicinski 3. srpnja, točna lokacija pisanja ispita će biti objavljena 72 sata prije u sustavu Postani student na kartici 'Moj raspored'. Rezultati provjere posebnih znanja unijeti će se u Postani student do 4. srpnja 2026. u 12 sati. S time da je rok za ulaganje prigovora do 6. srpnja u podne, a eventualne korekcije unose se u roku od dva dana.

U dokumentu u nastavku možete vidjeti i koje je gradivo iz Biologije, Kemije i Fizike nužno usvojiti za uspješno rješavanje prijemnog na Medicinskom u Zagrebu.

