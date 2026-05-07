KIF objavio datum prijemnog i što će ocjenjivati: Na ispit treba ponijeti 9 stvari

Kineziološki fakultet u Zagrebu upisuje maturante na studije kineziologije i izobrazbe trenera. Oni koji ih žele upisati moraju proći prijemni ispit.

Kineziološki fakultet u Zagrebu (KiF) objavio je detalje upisa u akademsku godinu 2026./2027. Ukupno se može upisati 555 studenata i dodatnih pet Hrvata izvan Hrvatske, s time da je 255 mjesta na studiju kineziologije, a 305 na raznim smjerovima studija izobrazbe trenera. Uvjeti upisa različiti su ovisno o studiju, no jedno im je zajedničko - kandidati moraju proći razredbeni ispit.

Prijemni za kineziologiju 30. lipnja i 1. srpnja

U slučaju studija kineziologije, razredbeni ispit u ljetnom roku provodit će se u utorak, 30. lipnja i srijedu, 1. srpnja 2026., prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na mrežnoj stranici Postani student. On obuhvaća provjeru znanja plivanja i provjeru specifičnih motoričkih znana, a popis elemenata nalazi se pri dnu paragrafa. Pristupnik koji nije zadovoljio na provjeri znanja plivanja isključuje se iz daljnjeg postupka.

Pristupnici na prijemni moraju ponijeti devet stvari: osobnu iskaznicu, ručnik, bijelu majicu kratkih rukava bez oznaka, jednodijelni kupaći kostim ili plivače gaćice bez nogavica, kratke tamnoplave ili crne hlače odnosno tajice bez oznaka, gumenu kapu za plivanje, bijele čarape bez oznaka, sušilo za kosu po potrebi i čistu sportsku obuću.

Za upis studija kineziologije rang lista se sastavlja prema sljedećim kriterijima:

na temelju uspjeha u srednjoj školi do 200 bodova

na temelju uspjeha položenih ispita državne mature do 250 bodova - Hrvatski jezik do 90 bodova, Matematika do 80 bodova, Strani (ili klasični) jezik do 80 bodova

na temelju provjere motoričkih znanja - do 450 bodova. Provjera motoričkih znanja provodi se po programu tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola iz devet sportova: atletike, borilačkih sportova, košarke, nogometa, odbojke, plesa, ritmičke gimnastike, rukometa i sportske gimnastike. Na svakom pojedinom testu pristupnik može ostvariti maksimalno do 50 bodova. Pristupnik koji na provjeri motoričkih znanja ostvari ukupno manje od 162 boda nije ostvario razredbeni prag.

na temelju dodatnih postignuća pristupnika - izravan upis imaju sportaši I. i II. kategorije, a oni od III. do VI. dobivaju dodatne bodove.

Važno je naglasiti da je studij kineziologije nužno prijaviti i u Postani student, ali i na samom fakultetu. To se obavlja slanjem dokumentacije preporučenom poštom od 1. do 12. lipnja, a prijave izvan roka neće se razmatrati. Sve detalje o upisu studija kineziologije, kao i elemente koji se mogu ocjenjivati, možete vidjeti u dokumentu ispod.

Prijemni za studij izobrazbe trenera je 2. srpnja

Kada je riječ o redovitom studiju izobrazbe trenera, eliminacijski kriterij je znanje plivanja te provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja. Za ovaj se studij prijemni održava 2. srpnja. Kriterij za upis na redoviti studij izobrazbe trenera su:

vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole do 200 bodova

vrednovanje uspjeha predmeta državne mature do 250 bodova – Hrvatski jezik B razina do 90 bodova, Matematika B razina do 80 bodova i strani jezik B razina do 80 bodova

provjera posebnih motoričkih sposobnosti i znanja do 450 bodova. Specifične motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedino studijsko usmjerenje odnosno sportsku granu. Kandidat koji na provjeri posebnih motoričkih sposobnosti i znanja ostvari ukupno manje od 162 boda nije zadovoljio razredbeni prag.

dodatni bodovi priznaju se aktualnim kategoriziranim sportašima, a broj bodova ovisi o kategoriji u kojoj se nalaze.

Osim u sustavu Postani student i u ovom je slučaju razredni ispit nužno prijaviti poštom na adresu fakulteta od 1. do 12. lipnja. Sve detalje upisa i redovitog i izvanrednog studija izobrazbe trenera na KiF-u možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.