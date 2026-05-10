Kraj godine je blizu, maturanti već 'žicaju' ocjene: 'Pijem kavu i čekam da stres prođe'

Maturanti s nastavom završavaju 22. svibnja, a već su počeli sa 'žicanjem' ocjena. Nikola i Jan priznaju nam da ocjene žicaju i u njihovim razredima.

Maturanti s nastavnom završavaju 22. svibnja, a u tri tjedna nastave koja su preostala mnogi nastoje 'ispolirati' ocjene. Učenici nam pričaju da su neki već počeli sa 'žicanjem' ocjena, a neki profesori podliježu pritisku. Neki su strogi pa ne popuštaju maturantskom moljakanju, a drugi su široke ruke pa i bez pitanja maturantima malo popuštaju jer su ionako na kraju školovanja.

Statistike iz Školskog e-rudnika Ministarstva obrazovanja pokazuju da su ocjene u četvrtom razredu srednjih škola značajno bolje nego u trećem razredu. To, naravno, nije samo zbog nastavničkog popuštanja, mogući razlog je da su i učenici u tom razredu najaktivniji i najviše se pripremaju.

U svim županijama ocjene su najbolje u četvrtom razredu

Najveća razlika u ocjenama u trećim i četvrtim razredima istih učenika je u Ličko-senjskoj županiji i iznosi 0,30. Slijedi ju Vukovarsko-srijemska gdje je razlika 0,27. U Zadarskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji razlika u ocjenama je 0,24. U svim županijama prosječne ocjene veće su u četvrtom nego u trećem razredu. Razlika je najmanja u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su ocjene maturanata u prosjeku bolje za samo 0,09. Tablica s podacima za županije | Foto: Srednja.hr

Ocjene u školi značajno bolje nego na maturi

Što se tiče usporedbe ocjena na kraju srednje škole i na državnoj maturi, također postoje velike razlike u korist ocjena u školi.

Tako je prosječna ocjena iz Engleskog jezika na kraju četvrtog razreda prošle godine bila 4,09. Istovremeno prosječna ocjena na višoj razini bila je 3,71, a na osnovnoj 3,49. Što se tiče Hrvatskog jezika razlika je još veća i to gotovo za cijelu ocjenu. Prosječna ocjena na kraju škole bila je 3,62, a na maturi 2,65, za što je dijelom vjerojatno zaslužno i to što se Hrvatski piše na jednoj razini. Prosjek na kraju školske godine iz Matematike bio je 3,20, a ocjene iz osnovne razine 2,36, a iz više 2,53. Ocjene na kraju škole i na maturi | Foto: ŠeR

'Pijem kavu i čekam da stres prođe'

Maturant Nikola iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb priznaje nam da u njegovom razredu nastavnici poklanjaju ocjene. Stava je da ako se učenik potrudi da mu profesor malo ipak izađe ususret. Ipak misli da ocjene uglavnom žicaju slabiji učenici jer su u strahu da imaju barem zaključen vrlo dobar. Kaže da im svima približavanje mature predstavlja velik stres, a pogotovo njemu kao predsjedniku razreda.

- Meni prvom stresno tijekom cijele godine, a sada još dodatno. Pijem kavu i čekam da stres prođe. Kako ja kažem ja dolazim na maturu, miran, odlazim miran i idem na antidepresiv (kavu), priča nam Nikola.

U Janovom razredu ocjene poklanjaju samo uzornim učenicima

Poklanjanja ocjena ima i u Tehničkoj školi Daruvar, priznaje nam maturant Jan. Međutim dodaje da nastavnici za to ipak imaju određen filter. Kaže da nastavnici više ocjene uglavnom daju učenicima koji su pokazali uzorno vladanje.

- Samo na primjer ako su cijele godine redovito pisali domaće zadaće, bili aktivni na satu, nisu ometali nastavu i ako je ocjena jako blizu veće ocjene npr. 4,4 ili malo više pa profesor zaključi višu ocjenu, priča Jan.

'Poklanjanje bolje ocjene je u redu'

Priznao je da je i sam žicao više ocjene, ali samo kad mu je stvarno trebala ta ocjena da bi prošao s većom ocjenom na kraju godine. Kaže da učenici uglavnom žicaju tek na kraju godine, ali ne svi.

- Poklanjanje bolje ocjene je u redu ali samo ako je taj učenik/ca stvarno bio/la dobar na satu cijele godine, izvršavao sve zadatke koje je profesor zadao, nije ometao nastavu te se trudio naučiti nešto više, smatra Jan.

Kraj školske godine ne predstavlja mu stres, ali matura već da. Dodaje da se najviše brine zbog Hrvatskog na maturi.