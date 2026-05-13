Matura počinje za dva i pol tjedna: Pogledajte kolika vam je konkurencija na svakom faksu

Za dva i pol tjedna, točnije 1. lipnja, započet će državna matura. Kada je riječ o paralelnom procesu upisa na fakultete, prijave u sustavu Postani student traju od početka veljače i do sredine srpnja. Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje objavio je podatke i prijavama i koji su studiji trenutačno među najpoželjnijima.

Top deset studija prema omjeru prvih izbora i kvote u svibnju

Kao i ranijih mjeseci otkako je u veljači započela prijava studijskih programa, ako se u obzir uzmu studiji s kvotom većom od deset mjesta, najpoželjniji studij prema omjeru kvote i broja prvih izbora je gluma na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Trenutno je to prvi izbor za 165 kandidata, a kvota je 12 mjesta. Druga po poželjnosti je logopedija, studij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu s 346 kandidata kojima je prvi izbor, a samo 50 upisnih mjesta. Slijedi fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih studija u Splitu koja je za sada prvi izbor za 77 kandidata, a mjesta je za njih 15. Preostalih top deset prema omjeru kvote i prvih izbora možete vidjeti u tablici ispod.

Top 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote | izvor: AZVO

Top deset studija prema broju prvih prijava u svibnju

Ako se kvota ostavi po strani i promatra samo broj prvih izbora, najatraktivniji je studij elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Studij je prvi izbor za 850 maturanata, dok ih se upisuje 660. Slijedi medicina na Medicinskom u Zagrebu s 811 prijava, a ondje se upisuje maksimalno 300 brucoša. Treća po broju prvih izbora je poslovna ekonomija na Ekonomskom u Zagrebu. Međutim, ovdje je broj prvih izbora značajno manji od ukupne kvote – taj studij na prvo je mjesto postavilo 522 kandidata, dok ih se upisuje ukupno 980. Top deset studija prema broju prvih izbora možete vidjeti u nastavku. Top 10 studija prema broju prvih izbora | izvor: AZVO

Pripazite na poredak studija

Veći idući tjedan, 22. svibnja, maturantima završava nastava. I dok matura počinje 1. lipnja, fakultete mogu prijavljivati do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji datum, primjerice, ako ima prijemni. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete, s time da privremene postaju vidljive već 8. srpnja. Detaljno kalendar upisa na fakultete u 2026. možete proučiti na ovoj poveznici.

Budući da se bliže i matura i upisi na fakultete, maturanti trebaju obratiti pažnju na poredak prijavljenih studija sustavu Postani student. Naime, na prvo mjesto potrebno je staviti studij koji kandidat najviše želi upisati bez obzira na trenutačni plasman i tako redom. Maturanti mogu upisati samo prvi studij na kojem su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj. Neupisivanjem tog studija maturanti riskiraju visoku novčanu kaznu – fakulteti im može naplatiti tzv. oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta. Pri dnu teksta možete vidjeti i popis svih studija s upisnom kvotom, ukupnim brojem prijava, brojem prvih prijava te omjerom koji definira poželjnost nekog studija na dan 12. svibnja 2026., a riječ je o podacima Središnjeg prijavnog ureda AZVO-a.

Krajem travnja objavljene su i ogledne liste upisa na studije, a važno je naglasiti i da ‘broj prijava’ koji se nalazi na popisu ispod nije isto što i ‘plasman’ kojeg u sustavu Postani student vide maturanti. Kako su nam još prijašnjih godina pojasnili iz Središnjeg prijavnog ureda AZVO-a, rang-liste funkcioniraju na način da svaki kandidat vidi svoj plasman na svom trenutnom najboljem odabiru (studij kraj kojeg stoji riječ DA) i na studijima viših prioriteta. Na studijima nižeg prioriteta od svojeg trenutnog najboljeg odabira ne može vidjeti svoj plasman (šifru), ali može vidjeti mogući rang prema bodovima koji bi ostvarivao kada bi promijenio prioritete studijskim programima, tj. taj studij stavio iznad trenutnog najboljeg odabira na svojoj listi prioriteta.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.