Matura iz Matematike na jednoj razini? Nismo za to, a imamo i dobar razlog

Već godinama se poteže rasprava treba li se i matura iz Matematike, kao ona iz Hrvatskog pisati na jednoj razini. Na PMF-u nisu skloni toj ideji.

Otkako je uvedena jedinstvena razina ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika, u stručnoj javnosti ne prestaju rasprave o tome treba li ista 'sudbina' pogoditi i ispiti iz Matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, o tome je zadnji puta govorio u srpnju 2025. godine, prilikom predstavljanja prošlogodišnjih rezultata mature.

- S obzirom na nove kurikulume u strukovnim školama gdje je pojačana satnica Matematike, mislim da je to dobar uvod za ono što bi se za nekoliko godina trebalo dogoditi, a to je jedinstvena razina. Napominjem, za nekoliko godina, ne sljedeće godine jer tek kreću modularni kurikulumi gdje je matematika povećana za jedan sat, rekao je u srpnju 2025. Filipović.

Ipak, dio akademske zajednice s time se ne slaže, o čemu smo i pisali. U našem je podcastu nedavno gostovala dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Ivančica Ternjej, s kojom smo načeli i tu temu.

- PMF nije za takvu promjenu zato što kad idete, da tako kažem, objedinjavati dvije razine, uprosječiti ih, onda uglavnom idete naniže da biste zapravo uspjeli dobiti srednju vrijednost. Ako Hrvatska želi obrazovati dobre stručnjake iz STEM područja, onda je neophodno da ti ljudi budu stvarno izvrsni u tome dijelu. Uvijek postoji mogućnost da netko položi nižu razinu Matematike i da s time ga ne zakinete, da tako kažem. Ne znam zašto je to problem kod takvih diskusija. Dakle, to ni na koji način ne ograničava ljude koji nisu za to da polažu višu razinu Matematike, navela je Ternjej.

U podcastu s dekanicom PMF-a otvorili smo i brojna druga pitanja - je li to težak fakultet, zašto se neki nastavnički smjerovi ne popunjavaju, je li na mladima preveliki pritisak da moraju težiti savršenom 5.0 prosjeku, ali i na što je najponosnija u 80 godina dugoj povijesti PMF-a.