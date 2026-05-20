Ovako će izgledati norijade diljem Hrvatske: U Šibeniku odaju počast preminulom prijatelju

Maturanti 'sitno broje' do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Posljednje školsko zvono za njih će odzvoniti u petak 22. svibnja, a tisuće mladih potom će ispuniti ulice gradova diljem Hrvatske. Brojni gradovi već su najavili što planiraju za norijadu.

Šibenska norijada - 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Maturanti iz Šibenika odat će počast preminulom maturantu Luki M, piše Slobodna Dalmacija.

- Šibenski maturanti pozivaju sve da nam se na dan norijade, u petak 22. svibnja 2026., pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je planirano u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku, gdje ćemo zajedno pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima, piše u mailu koji je primila Slobodna Dalmacija.

Uz poruku stoji i da je riječ o inicijativi maturanata, kao i da će se u Lukinu čast održati 19 minuta šutnje i u nebo pustiti 19 bijelih balona.

Norijada od tri dana

Norijada u Varaždinu već je započela i traje čak tri dana. Mimohod maturanata, od Parka mladih preko centra grada i natrag, održao se srijedu u 13 sati, a potom su proglašeni maturanti s 'naj odorama'. Pobjednički razred dobio je i nagradu - izlet u adrenalinski park Vručina kod Ludbrega.

U četvrtak slijedi sportski dan u Parku mladih, uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihael i Sveučilište Sjever. U petak u 12 sati više od 600 maturanata će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati quadrillu. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu zaredom biti održano karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival.

Maturanti u Zagrebu uživat će uz koncert pjevačice Miach. Prva na redu je tradicionalna povorka od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi. Povorka s Trga kreće u 12 sati. Program na Bundeku traje od 13 do 20 sati. Voditelj programa je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

Norijada u Dubrovniku počet će u parku na Pločama, gdje će program trajati do 15 sati. Slijedi koncert za maturante na plaži u Uvali Lapad.

Povorku predvodi gradonačelnik

Maturanti iz Splita nastavu će tog dana pohađati isključivo u prvoj smjeni, koja će završiti najkasnije do 13:30 sati, piše Slobodna Dalmacija. Povorka će krenuti u 14 sati s Rive prema Bačvicama, a kolonu bi trebali predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Na jednom od platoa organizirat će tulum, a program će trajati do 20 sati. Najavljuju vrhunsku glazbu, hranu i piće.

Za maturante iz Koprivnice zabava će započeti već u četvrtak 21. svibnja, i to večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, piše Radio KAJ. Glavno druženje bit će u petak, a središnje slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati sve do dva sata iza ponoći.

Promjena lokacije u Puli

Virovitički maturanti okupljat će se od 14 sati na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića, a atmosfera će biti prepuštena u ruke DJ Smileyja. Na norijadi će se izabrati majice s najmaštovitijim maturantskim sloganom čiji će maturanti biti nagrađeni. Dodajmo da će učenici spomenute Gimnazije u 9 sati otplesati i tradicionalnu Quadrillu.

Okupljanje maturanata u Bjelovaru planira se u 8:30 sati ispred srednjoškolskog centra na Poljani dr. Franje Tuđmana 9, piše Bjelovar.info. Svečana povorka ulicama grada krenut će oko 9 sati, a povratak ispred srednjoškolskog centra očekuje se oko 10:15 sati. Slavlje se nastavlja na prostoru iza sportske dvorane srednjoškolskog centra, odnosno na prostoru između dvorane, stadiona i gradilišta sportskog parka na Logoru. Zabava bi trebala trajati do 14.30 sati, a za glazbeni dio programa bit će zadužen DJ Draž.

Norijada za maturante iz Požege počinje u 14 sati u Zvečevačkom parku. Zabavljat će ih DJ Stole, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu i zajedničko slavlje svih maturanata iz ovog grada.

Maturanti iz Pule ove će godine partyjati na novoj lokaciji. Umjesto parkirališta Društvenog centra Rojc, gdje su u tijeku radovi, maturanti će se uputiti prema parkiralištu Aldo Drosina. Program će započeti u 9 sati i trajati do 13 sati, a za dobru atmosferu bit će zaduženi DJ Nino te harmonikaš Ivan Licul. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost Gradskog društva Crvenog križa Pula, tima Zavoda za hitnu medicinu, redarske službe i ostalih nadležnih službi.

