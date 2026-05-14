Ovi gradovi već su najavili što planiraju za norijadu: U jednom traje čak tri dana

Maturanti 'sitno broje' do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Posljednje školsko zvono za njih će odzvoniti u petak 22. svibnja, a tisuće mladih potom će ispuniti ulice gradova diljem Hrvatske. Brojni gradovi već su najavili što planiraju za norijadu.

Povorku predvodi gradonačelnik

Norijada u Varaždinu trajat će čak tri dana. Mimohod maturanata, od Parka mladih preko centra grada i natrag, počet će u srijedu, 20. svibnja, u 13 sati, a oko 14:30 će biti proglašeni maturanti s 'naj odorama'. Pobjednički razred dobit će nagradu - izlet u adrenalinski park Vručina kod Ludbrega.

U četvrtak slijedi sportski dan u Parku mladih, uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihael i Sveučilište Sjever. U petak u 12 sati više od 600 maturanata će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati quadrillu. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu zaredom biti održano karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival.

Maturanti iz Splita nastavu će tog dana pohađati isključivo u prvoj smjeni, koja će završiti najkasnije do 13:30 sati, piše Slobodna Dalmacija. Povorka će krenuti u 14 sati s Rive prema Bačvicama, a kolonu bi trebali predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Na jednom od platoa organizirat će tulum, a program će trajati do 20 sati. Najavljuju vrhunsku glazbu, hranu i piće.

Za maturante iz Koprivnice zabava će započeti već u četvrtak 21. svibnja, i to večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, piše Radio KAJ. Glavno druženje bit će u petak, a središnje slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati sve do dva sata iza ponoći.

Promjena lokacije u Puli

Virovitički maturanti okupljat će se od 14 sati na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića, a atmosfera će biti prepuštena u ruke DJ Smileyja. Na norijadi će se izabrati majice s najmaštovitijim maturantskim sloganom čiji će maturanti biti nagrađeni. Dodajmo da će učenici spomenute Gimnazije u 9 sati otplesati i tradicionalnu Quadrillu.

Okupljanje maturanata u Bjelovaru planira se u 8:30 sati ispred srednjoškolskog centra na Poljani dr. Franje Tuđmana 9, piše Bjelovar.info. Svečana povorka ulicama grada krenut će oko 9 sati, a povratak ispred srednjoškolskog centra očekuje se oko 10:15 sati. Slavlje se nastavlja na prostoru iza sportske dvorane srednjoškolskog centra, odnosno na prostoru između dvorane, stadiona i gradilišta sportskog parka na Logoru. Zabava bi trebala trajati do 14.30 sati, a za glazbeni dio programa bit će zadužen DJ Draž.

Norijada za maturante iz Požege počinje u 14 sati u Zvečevačkom parku. Zabavljat će ih DJ Stole, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu i zajedničko slavlje svih maturanata iz ovog grada.

Maturanti iz Pule ove će godine partyjati na novoj lokaciji. Umjesto parkirališta Društvenog centra Rojc, gdje su u tijeku radovi, maturanti će se uputiti prema parkiralištu Aldo Drosina. Program će započeti u 9 sati i trajati do 13 sati, a za dobru atmosferu bit će zaduženi DJ Nino te harmonikaš Ivan Licul. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost Gradskog društva Crvenog križa Pula, tima Zavoda za hitnu medicinu, redarske službe i ostalih nadležnih službi.

