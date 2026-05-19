Poznati datumi prijemnih za sve studije logopedije u Hrvatskoj, evo rasporeda

Potražnja tog profila djelatnika na tržištu rada dovela je do toga da su studiji logopedije i ove godine među najpožejnijima kod maturanata. U 2026. maturanti logopediju mogu upisati u čak pet gradova, a ukupno je na toj vrsti studija 175 upisnih mjesta. No, gotovo u svakom gradu nužno je proći kroz prijemni, odnosno dodatnu provjeru jezično-govorno-glasovnog statusa.

Koliko je mjesta na svakom studiju logopedije u Hrvatskoj

Studije logopedije u Zagrebu i Splitu formalno izvodi Edukacijsko-rehabilitacijski frakultet u Zagrebu - na studij u Zagrebu upisuje se 50 studenata, a na onaj u Splitu 25, pa se za ta dva studija provodi objedinjeni prijemni ispit. Na logopediju u Rijeci ove se godine upisuje 30 maturanata, a isto toliko iznosi i upisna kvota na studij logopedije u Zadru.

U slučaju prethodno spomenutih studija, prijemni provode fakulteti i sveučilišta i ona je eliminacijska - ako se utvrde jezično-govorno-glasovne poteškoće, kandidati se isključuju iz postupka upisa. Na studij logopedije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku može se upisati 40 maturanata, a taj fakultet na upisima traži nalaz logopeda i potvrda fizijatra, stoji u sustavu Postani student.

Datume prijemnih na studijima logopedije možete vidjeti u nastavku. S time da će raspored prijemnih kandidatima biti dostupan naknadno. Treba naglasiti i da sama prijava u sustavu Postani studene u većini slučajeva nije dovoljna, nego maturanti dodatno prijavljuju prijemni samom fakultetu, o čemu se detaljno trebaju informirati putem mrežnih stranica fakulteta. Važno je naglasiti i da, iako za većinu studija prijave završavaju 15. srpnja, to nije slučaj sa studijima koji provode dodatne provjere, poput studija logopedije, koje je nužno prijaviti u ranijem roku koji je odredio fakultet.

Datumi prijemnih za studije logopedije

Uvjeti upisa na studije logopedije

Kada je riječ o uvjetima upisa na studije logopedije, oni nisu potpuno isti za sve. Na svima se u obzir uzima prosjek sredjošklskih ocjena. Za upis logopedije u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru nužno je mati položenu A ili jedinstvenu razinu ispita mature iz Hrvatskog jezika, B razinu mature iz Matematike i A razinu mature iz stranog jezika. Za studije logopedije u ta četiri grada, maturanti moraju obvezno na maturi polagati i biologiju ili pshihologiju.

Nešto drugačiji su uvjeti za upis logopedije u Osijeku - kako stoji u sustavu Postani student, za upis je nužna položena A razina mature iz Hrvatskog jezika, B razina Matematike i B razina stranog jezika te položen ispit mature iz Biologije.

Dojmove prijašnjih generacija maturanata s prijemnog za logopediju možete pročitati ovdje, a u reportaži nastaloj prošle godine studentice su nam detaljno opisale kako izgleda ta dodatna provjera:

