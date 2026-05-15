Maturanti gimnazije imaju važne poruke za mlađe generacije: 'Što možete odgoditi, odgodite'

Važna poruka za sve maturante: 'Vi ste u godinama u kojima ne možete puno 'fulat'
Naš popularni književnik Kristian Novak poslao je važnu i ohrabrujuću poruku maturantima koji se pripremaju za upis fakulteta.
10:00 38 d 07.04.2026
15. svibanj 2026.
Maturanti V. gimnazije 'Vladimir Nazor' Split imaju poruke za mlađe generacije. 'Nemoj da ti život pati zbog škole' jedna je od njih.
Ovogodišnji maturanti V. gimnazije 'Vladimir Nazor' Split na svom su TikTok profilu podijelili svoje poruke za mlađe generacije. Jedan je učenik imao vrlo konkretnu poruku za buduće gimnazijalce - 'Nakon Latinskog, sve je lako!'.
Kao i svaka škola, i splitska V. gimnazija ima 'svoj' kafić. Čini se da je kava u Dalmi ovim maturantima bila jedan od najdražih trenutaka tijekom srednje škole, jer su dvije poruke bile vezane upravo za nju - 'Ne propuštajte kave u Dalme' i 'Dalma > 1. sat'. A druge učenice dodale su i - 'Ispijaj kave, ne živce!'.
- Ne stresiraj se, nećeš stići svakako. Što možete odgoditi, odgodite, što ne možete, prepišite. Sve što možeš ostaviti za sutra - ostavi, dodali su kolege.
Važna poruka za sve maturante: 'Vi ste u godinama u kojima ne možete puno 'fulat'
Naš popularni književnik Kristian Novak poslao je važnu i ohrabrujuću poruku maturantima koji se pripremaju za upis fakulteta.
10:00 38 d 07.04.2026
Ovo je najmoderniji nastavnik u Hrvatskoj: 'U 18 godina rada nisam doživio ovoliki interes učenika'
Nastavnik Povijesti u III. gimnaziji Osijek i njegovi učenici dnevno nasmijavaju tisuće ljudi na TikToku.
15:13 8 d 07.05.2026
Našlo se tu i poruka o djelatnicima škole. Tako su maturanti otkrili da 'Cakta ne zapisuje prvi sat' te da se morate sprijateljiti sa školskom pedagoginjom.
- Uživaj, proletjet će... Nemoj da ti život pati zbog škole. Sreća je u malim stvarima i ljudima koji ih čine velikim, zaključile su maturantice s kojima je na fotografiji i operativni djelatnik za sigurnost ove škole.
Učenici i ovog ljeta mogu izrađivati robote uz vodeće inženjere: Besplatno je, ali broj mjesta je ograničen
Ovih praznika možete naučiti programirati mikrokontrolere, izraditi model robota i zaviriti iza kulisa jedne od vodećih svjetskih high-tech tvrtki.
09:40 3 d 12.05.2026
Christina je na vrhu svjetske gimnastike, Tena u rukometnoj reprezentaciji, a obje su i izvrsne studentice
Sportske aktivnosti često padaju u drugi plan upisom na fakultet, ali studentice Christina Zwicker i Tena Japundža uspješno balansiraju sve obaveze.
11:00 4 d 11.05.2026
Maturanti, ne propustite pub kviz s pitanjima s mature: Ponovite na zabavan način i osvojite vrijedne nagrade
Uključite se u HIT PUB QUIZ ZA MATURANTE i osvojite popust na školarinu. Uz to, možete poslušati i zanimljivu debatu te čuti iskustva studenata.
07:00 7 d 08.05.2026
Isprobala sam trik za učenje omiljenog profesora: Testirala sam znanje prije i poslije, evo rezultata
Moja metoda učenja nikad nije bila sofisticirana. Kad je popularni profesor Nemčić objavio trik za pametnije učenje, znala sam da ga moram isprobati.
15:50 23 d 22.04.2026
Mladi ne žele raditi? Zoran je mehaničar sa 40 godina iskustva i ne slaže se: 'Izrastaju u jako dobre meštre'
Mehaničar koji više od 40 godina radi na istom radnom mjestu ispričao nam je što misli o mladim kolegama, poslu danas i svojim planovima za mirovinu.
16:28 2 d 13.05.2026
Kako od kaotičnih materijala za učenje napraviti preglednu skriptu za učenje? Donosimo vodič korak po korak
Gomila papira i neuredni materijali za učenje često su demotivirajući, a kako jednostavno urediti skripte otkrio je omiljeni profesor Dejan Nemčić.
10:00 9 d 06.05.2026
Profesor otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 16 d 29.04.2026
Ovi gradovi već su najavili što planiraju za norijadu: U jednom traje čak tri dana
Maturanti sljedeći tjedan završavaju srednju školu, a gradovi diljem Hrvatske za 22. svibnja pripremaju norijade. Neki su već najavili program.
15:43 1 d 14.05.2026
Koji hit! Mama skupila poruke koje joj sin šalje i napravila pjesmu: 'Buraz pliz'
Pjesma koju je majka kreirala prikupila je stotine tisuća pregleda u samo par dana.
14:08 28 d 17.04.2026
Zašto profesorica piše ispit s učenicima? Video ove gimnazije nasmijao je tisuće ljudi
Ako vam se ovo nikada nije dogodilo, onda ćete teško shvatiti ovu 'foru' III. gimnazije Osijek. Njihov video na TikToku ima preko 350 tisuća pregleda.
11:21 40 d 05.04.2026
Matura iz Matematike na jednoj razini? Nismo za to, a imamo i dobar razlog
Već godinama se poteže rasprava treba li se i matura iz Matematike, kao ona iz Hrvatskog pisati na jednoj razini. Na PMF-u nisu skloni toj ideji.
13:24 1 d 14.05.2026
Matura počinje za dva i pol tjedna: Pogledajte kolika vam je konkurencija na svakom faksu
Uskoro započinje državna matura, a objavljena je i nova lista s brojem prijava na svaki od studija. Maturanti trebaju pripaziti na njihov poredak.
11:59 2 d 13.05.2026
Kraj godine je blizu, maturanti već 'žicaju' ocjene: 'Pijem kavu i čekam da stres prođe'
Maturanti s nastavom završavaju 22. svibnja, a već su počeli sa 'žicanjem' ocjena. Nikola i Jan priznaju nam da ocjene žicaju i u njihovim razredima.
09:26 5 d 10.05.2026
Ne znate što staviti na majicu za norijadu? Ovo su neke od najboljih iz ranijih godina
Bliži se norijada, a maturanti intenzivno razmišljaju o tome kakav natpis staviti na majice. Zavirili smo u stare galerije i pronašli najzanimljivije.
10:14 6 d 09.05.2026