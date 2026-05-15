Maturanti gimnazije imaju važne poruke za mlađe generacije: 'Što možete odgoditi, odgodite'

Maturanti V. gimnazije 'Vladimir Nazor' Split imaju poruke za mlađe generacije. 'Nemoj da ti život pati zbog škole' jedna je od njih.

Ovogodišnji maturanti V. gimnazije 'Vladimir Nazor' Split na svom su TikTok profilu podijelili svoje poruke za mlađe generacije. Jedan je učenik imao vrlo konkretnu poruku za buduće gimnazijalce - 'Nakon Latinskog, sve je lako!'.

Poruke maturanata: 'Ne stresiraj se, nećeš stići svakako'

Kao i svaka škola, i splitska V. gimnazija ima 'svoj' kafić. Čini se da je kava u Dalmi ovim maturantima bila jedan od najdražih trenutaka tijekom srednje škole, jer su dvije poruke bile vezane upravo za nju - 'Ne propuštajte kave u Dalme' i 'Dalma > 1. sat'. A druge učenice dodale su i - 'Ispijaj kave, ne živce!'.

- Ne stresiraj se, nećeš stići svakako. Što možete odgoditi, odgodite, što ne možete, prepišite. Sve što možeš ostaviti za sutra - ostavi, dodali su kolege.

'Uživaj, proletjet će...'

Našlo se tu i poruka o djelatnicima škole. Tako su maturanti otkrili da 'Cakta ne zapisuje prvi sat' te da se morate sprijateljiti sa školskom pedagoginjom.

- Uživaj, proletjet će... Nemoj da ti život pati zbog škole. Sreća je u malim stvarima i ljudima koji ih čine velikim, zaključile su maturantice s kojima je na fotografiji i operativni djelatnik za sigurnost ove škole.